Auf denzu reagieren, indem man ständig denan den Pranger stellt, bringt uns nicht weiter. Und sehr politisch gedacht ist es auch nicht, meint Zacharias Zacharakis aufnach Lektüre eines-Interviews mit Agrarministerin Julia Klöckner. "schieben die Verantwortung für ihre Versäumnisse auf die Bürgerinnen und Bürger und geben ihnen die Schuld dafür, durch ihren übermäßigen Konsum die Welt zu einem schlechteren Ort zu machen. Aber da muss man einmal fragen dürfen: Wo leben wir eigentlich? Richtig, in einer Marktwirtschaft. Und in dieser gelten die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Wer, dass gewisse Produkte zu gewissen Preisen in Geschäften angeboten werden, der darf sich nicht darüber wundern, dass die Menschen diese Dinge auch kaufen."Im Gespräch mit Annika Leister von dergibt sichvom "Zentrum für politische Schönheit", der seine Warnungen an die Konservativen mit Asche toter Juden untermauern wollte, (unsere Resümees ) zerknirscht. Auf die Frage, ob seine Aktionwar, sagt er: "Nein, die Aktion hat ihr Ziel völlig verfehlt. Sie ist gescheitert. Natürlich scheitern alle unsere Aktionen auf ihre Art. Aber hier liegt schon einvor." Aber an seiner Stele an der Stelle der ehemaligen Kroll-Oper hält er fest: "Wir haben uns entschuldigt und radikale Schritte vollzogen: Wir haben die Asche, den Glutkern, entfernt und der Orthodoxen Rabbinerkonferenz übergeben. Wir. Jetzt hat siezu tun. Sie fordert seither dazu auf, die Verteidigung der Demokratie zu schwören." Ziemlich sauer reagiert in derHannah Bethke auf die jüngsten Äußerungen Ruchs.Frankreich hat eine neue #-Debatte. Ausgelöst oder vielmehr neu angefacht wurde sie durch die Schauspielerinund die Schriftstellerin, die öffentlich machten, wie sie als 13- bzw. 15-Jährige von sehr viel älteren Künstler-Männern sexuell ausgebeutet wurden, berichtet Nadia Pantel in der. Teile des kulturellen Milieus finden das immer noch unerheblich: "'In den Siebziger- und Achtzigerjahren war Literatur wichtiger als Moral, heute ist die', schreibt der Kulturjournalistauf Twitter. Pivot lud Matzneffin seine Talkshowein. Schaut man heute die Beiträge von früher, entsteht nicht der Eindruck, es gehe in erster Linie um Literatur. So fragte Pivot in einer Sendung 1990, warum Matzneff '. Der Literat erklärte, volljährige Frauen seien schon 'zu verhärtet', Mädchen seien 'viel lieber', und würden erst'." Unsere Resümees zur Affäre um den einst gefeierten Autor Gabriel Matzneff.Warum werdenstets als Verfall wahrgenommen, fragt der Sprachhistoriker in der. Er weiß, wovon er redet, denn er hat jahrelang Briefe von Sprachfreunden an die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung beantwortet: "Nicht selten hatten die Diskurse dieselbe Struktur: Ein Journalist im Ruhestand macht geltend, es müsse heißen ''. Auf die Frage, woher er das wisse, antwortet er, das wisse doch. Auf die Mitteilung, aus Erhebungen in Zeitungstexten gehe hervor, dass seine Kollegen gegenwärtig die Form '' präferieren, kommt als Antwort, das sei eine Verfallserscheinung, die Masse habe eben keine Ahnung."