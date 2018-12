"Rechte und auch linke Gruppierungen sammeln längst Daten übereinander und veröffentlichen sie im Netz", schreiben Sophie Diesselhorst und Esther Slevogt in derund danken dem "" dafür, dass sich Zivilgesellschaft, Medien und Politik nun öffentlich zum Themapositionieren müssen. Kritik an "" wischen sie vom Tisch: "Würde man dem Malervorwerfen, er habe damals zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen? In den 1920er Jahren, als er das gruselige Personal seiner Zeit wie säbelrasselnde Militärs, korrupte gierige Kapitalisten und frühbekennende Nazis karikierend, überspitzt und gar nicht ausgewogen auf Papier und Leinwand bannte, lange bevor sie der Republik den Garaus machten."Das ZPS hat die Aktion derweil beendet, melden Dlf und Tagesspiegel . Die Aktion sei ein "Honeypot" gewesen, eine Falle, um einen "riesigen Datenschatz" anzulegen, erklärte ZPS-Gründerdeman den rechten Demonstrationen in Chemnitz seien identifiziert worden: "'Das ist das Relevanteste, was es an Daten in Sachen Rechtsextremismus in Deutschland aktuell gibt', erklärte Ruch weiter. Dafür könnten sich auch zahlreiche Behörden interessieren."Im Interview mit Joachim Frank () spricht der Literaturwissenschaftlerüberund die Reaktionen darauf, die sich auf Empörung beschränken anstatt die "" dahinter zu analysieren: "Ein auffallender Grundzug in der Rhetorik der Rechten ist die im Wortsinn, es gebe eine verbindende 'Wesensart', an der alle Deutschen teilhätten und die sich auswirkte auf Lebensführung, Weltanschauung, Umgangsformen. Das aber ist nicht nur eine reine Fiktion, sondern gemeingefährlicher Unsinn. (…) Gemeingefährlich ist es, weil es am Ende immer auf einhinausläuft. Also auf rassistische Annahmen. Was heute als verbindende Kultur 'der Deutschen' behauptet werden kann, das reduziert sich bei genauerer Betrachtung auf die gemeinsame Sprache - im Grunde auf das, was Frau Özoguz 2017 gesagt und was Gaulands Hassausbruch veranlasst hat."Der Architekt, Leiter des Büros der verstorbenen Zaha Hadid, hat im Interview mit derkeine Angst, seinezu verfechten: "Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden", ruft der 57-jährige ehemalige Marxist, neben dem Emmanuel Macron wie ein christlicher Sozialarbeiter aussieht: "Ich binsozialer Milieus in Wohnbauprojekten. Empirische Studien belegen, dass die verordnete Mischung die intendierte soziale Mobilität nicht geliefert hat, sie fördert vielmehrzwischen den Milieus. Auch das könnte der Markt besser regeln. Es müssen nicht alle Einkommensgruppen im Stadtzentrum sitzen. Meine Mitarbeiter sollten hier im Zentrum wohnen, weil sie in die Ausstellungen, in den Pub, in Kulturinstitutionen gehen müssen, um sich weiterzubilden. Die Sicherheitsleute und das Reinigungspersonal haben, haben andere Karriereentwicklungen, die brauchen doch nicht in der Stadt zu wohnen. Die arbeiten weniger hart; wenn diesitzen, ist das nicht tragisch. Da gehen weniger Produktivitätskapazitäten verloren."