Der britische Verkehrsminister, Boris-Johnson-Bruder, aber Brexit-Skeptikerist zurückgetreten, und zwar, wie er in einem Artikel auf verkündet , aus Frustration über die Brexit-Verhandlungen: "Indeed, the choice being presented to the British people is no choice at all. The first option is the one the Government is proposing: an agreement that will leave our country economically weakened,rules it must follow and years of uncertainty for business. The second option is a 'no deal' Brexit that I know as a Transport Minister willon our nation. To present the nation with a choice between two deeply unattractive outcomes, vassalage and chaos, ison a scale unseen since the Suez crisis. My constituents in Orpington deserve better than this from their Government."In der stellt Thomas Steinfeld das, das die italienische Schriftstellerinentwarf, um den Chauvinismus ihrer Landsleute zu testen. Der Katalog mit 65 Fragen "Quanto Sei Fascista?" ist der Renner: "Sie werden angeblich gestellt, um den 'gesunden Menschenverstand' der Ausfüllenden zu prüfen. Die Stoßrichtung der Fragen tritt aber erst hervor, wenn man sie zur jüngsten Geschichte Italiens in Beziehung setzt. 'Istschwerer erträglich, wenn ein Ausländer sie begangen hat?', lautet eine dieser Fragen."