Die unermüdliche EU-Parlamentarierinhat durch Nachfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz herausgefunden, dass die EU eineanfertigen ließ, aber dann berichtet Leonhard Dobusch in: "Hauptgrund dafür dürfte der Umstand sein, dass die Studie keine Rechtfertigung für die Kommissionspläne zurdes damals zuständigen Kommissars Günther Oettinger liefert." In der Studie konnte schlicht nicht nachgewiesen werden, dass dendurch illegale Nutzung von Inhalten Schaden entsteht.Mit derist es nicht so weit her. Eine Untersuchung von Autocomplete-Ergebnissen dermit politischen Fragen durch die NGO Algorithm-Watch lieferte hier Ergebnisse, die den digitalen Untergangspropheten nicht schmecken werden, schreibt Eva Wolfangel bei: "Die bisherige Auswertung auf Anfragen wie Namen der Parteien und Kandidaten für die Bundestagswahl ergab, dass einenur eine sehr geringe Rolle spielt. 'Acht bis neun Treffer waren für die meisten der knapp 600 Nutzer gleich und variierten hauptsächlich in der Reihenfolge", sagt Katharina Zweig, Professorin für Netzwerktheorie an der TU Kaiserslautern. Wo es Unterschiede gab, lagen diese offenbar vor allem an derder Ergebnisse: Nutzer bekamen etwa bei der Suche nach Parteien bevorzugt Seiten von Ortsverbänden in ihrer Nähe angezeigt." berichtete bereits am 8. September.