James Meek sieht sich auf den einschlägigen Telegram-Kanälen all die Video-Clips an, die von ukrainischen oder russischen Soldaten hochgeladen werden und die für ihn eine ganz neue Form von Information darstellen:. Die Aufnahmen von brennenden Hubschraubern oder Panzerkolonnen unter Beschuss sind subjektiv und agitatorisch, aber viel. "Diese Videos sind weder körnig, noch verwackelt oder undeutlich. Sie wurden auch nicht, wie die meisten Kampfaufnahmen in früheren Kriegen, aus einem eingeschränkten Blickwinkel auf dem Boden gedreht oder bei Nacht, das Ereignis in der Ferne verwirrend verschwommen. Es handelt sich umim Breitbildformat, bei Tageslicht mit einer Drohne aufgenommen wurden. Alle etablierten Nachrichtenagenturen haben diese Videos aufgegriffen. Für Zivilisten meiner Generation sehen sie geradezu filmisch aus, wie Luftaufnahmen aus einem High-Budget-Epos. Aber sie haben auch ein Merkmal von Videospielen, nämlich die, sie können das sehen, was direkt vor ihnen liegt, aber auch die Konfliktarena von oben betrachten. Eine Möglichkeit, die Kommandanten, geschweige denn einfache Soldaten, in der Vergangenheit nicht hatten. Dank handelsüblicher Drohnen haben sie die jetzt." Manche Videos sind aber auch so erschütternd, schreibt Meek, dass sie von beiden Seiten gleichermaßen geteilt werden. Der Clip eines russischen Soldaten zeigt seine Einheit unter heftigem Granatenbeschuss an der Schwelle des Todes: "'Das ist mein Panzer, der brennt', berichtet der Videoautor. In etwa dreißig Minuten wird die Munition in die Luft gehen. Ein großes Hallo an alle, live von der Front. Hier seht ihr aus erster Hand, was los ist. Das ist die Stadt der Fotzen, aber wir setzen sie unter Druck, scheiß drauf. Ruhm sei Russland.'"Der indische Oligarch, der selbst dann noch von Jo Johnson, Jared Kushner und Benjamin Netanjahu hofiert wurde, als sich sein Imperium in Luft aufgelöst hatte, ist nicht der einzige, der seine Nähe zu Premier Narendra Modi in Geld verwandeln konnte. In einem für ihn typischen Rundumschlag zürnt gegen die indische Elite und ihre Kostgänger in West und Ost: "Die Zahl der Inder, die hungrig schlafen gehen, stieg von 190 Millionen im Jahr 2018 auf 350 Millionen im Jahr 2022; fast zwei Drittel der Kinder unter fünf Jahren, die im vorigen Jahr starben, fielen Unter- und Mangelernährung zum Opfer. Gleichzeitig ging es Modis Höflingen prächtig. Derschätzt, dass der Anteil der Milliardäre in Indien, die ihren Reichtum der Vetternwirtschaft verdanken, innerhalb von sechs Jahren von 29 Prozent auf 43 Prozent gestiegen ist. Einem aktuellen Oxfam-Bericht zufolge besaß das reichste Prozent Indiens im Jahr 2021 mehr als 40,5 Prozent des gesamten Reichtums - eine Zahl, an die die berüchtigten Oligarchien in Russland und Lateinamerika nicht annähernd heranreichen. Dieverdankt ihren rasanten Aufstieg Modi, und dieser hat unverhohlen klargestellt, welche Gegenleistung er erwartet. Im Rahmen des von ihm 2017 eingeführten Systems der 'Wahlanleihen' kann jedes Unternehmen oder jede Interessengruppe seiner Partei unbegrenzte Geldsummen zukommen lassen, wobei die Transaktion vor der öffentlichen Kontrolle verborgen bleibt."