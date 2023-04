Chefredakteur Zoltán Kovács kommentiert die Forderung Viktor Orbans, die "der ungarischen Regierung mit gebührendem Respekt zu behandeln. Der amerikanische Botschafter in Ungarn hatte kürzlich erklärt, dass die Alliierten besorgt seien über die, was wiederum von der ungarischen Regierung als Einmischung in die inneren Angelegenheiten zurückgewiesen wurde. "Ein altes Element der orakelhaften weltpolitischen Aussagen des Ministerpräsidenten ist, dass die trägen westlichen Mitgliedsstaaten an Gewicht und Einfluss verlieren und von der ostmitteleuropäischen Region mit ihrem schnellen Wirtschaftswachstum überholt wird. 'Es geht längst nicht mehr um die deutsch-französische-Achse', hieß es in einer Erklärung Orbáns im Jahre 2020. Grundsätzlich verkündet die Regierung, dass unsere Region in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht immer stärker wird, während Westeuropa mit ernsthaften Problemen kämpfe. Immer wieder wird in den wirren Ausführungen jene Halbwahrheit betont, dass Deutschland heutzutagehandle als mit Frankreich. Doch in Wahrheit sind das keine Handelsbeziehungen zwischen gleichrangigen Partnern, vielmehr handeln deutsche Unternehmen, die ihre Produktion aufgrund der günstigeren Arbeitskräfte in den Osten und Süden verlagert haben, mit ihren Tochtergesellschaften in der Region. Der Krieg in der Ukraine hat die europäischen Prioritäten jedoch tatsächlich auf den Kopf gestellt und verbesserte die Position. Die Invasion legitimierte ihre moskaukritischen Ansichten, was wiederum sowohl in Brüssel als auch in Washington die Erkenntnis reifen ließ, dass sie recht hatten und nicht die mit den Russen unbedingt nach guten Beziehungen strebenden Deutschen und Franzosen. Und mit gebührendem Respekt fügen wir hinzu: auch nicht die Ungarn."