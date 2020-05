Mehrere Bücher sind jüngst überund die von ihm gegründete Schule der Anthropologie erschienen, zu derund(also nebenbei eine Menge Frauen) gehörten. Boas, der in Deutschland aufgewachsen war und in Heidelberg und Kiel studiert hatte, bevor er 1886 nach Amerika ging, und schließlich an der Columbia University lehrte, hat zwar noch im Auftrag der amerikanischen Regierung, um rassische Differenzen zu sondieren - aber er war einer der ersten, der diesolcher Studien erkannte und sich gegen einen "wissenschaftlichen" Rassismus wandte. bespricht drei Bücher über Boas und seine Schule, darunter ist das wichtigste,"Gods of the Upper Air - How a Circle of Renegade Anthropologists Reinvented Race, Sex, and Gender in the Twentieth Century", schon auf Deutsch erhältlich. Er schildert Boas' heroischsten Moment: "Im Jahr 1925, nachdem dereine Beschränkung 'nicht nordischer' Immigration verfügt hatte, veröffentlichten Boas und einige seiner Schüler - darunter Melville Herskovits und Edward Sapir - eine Serie kraftvoller Essays in, in denen sie den wissenschaftlichen Rassismus entlarvten und kritisierten. Diese Interventionen veränderten das intellektuelle Klima.übertrieb in seiner klassischen Studie "Race - The History of an Idea in America" (1963) nicht, als er schrieb: 'Das wichtigste Ereignis, das sich der Flut des Rassismus in den zwanziger Jahren entgegenstellte, war ein Mann, der, wo denn der Beweis sei, dass 'Rasse' Mentalität und Temperament festlegt."Kings Buch wird zeitgleich auch von Jennifer Wilson in besprochen , für die Boas' und Meads Anthropologie leider einehat: "Auch wenn ihre Befunde als revolutionär gelten - sowohl für die Sozialwissenschaften als auch für das allgemeine Publikum - sie legten doch die Basis für einen neuen,, der mehr auf kulturelle als auf physiologischen Differenzen basierte."