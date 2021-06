Nils Moormann: "Vorstand"

Ein schlichter Schrank, der ein ganzes Arbeitszimmer fürs Home Office in kleinen Räumen in sich trägt: Gerhard Matzig staunt in der SZ nicht schlecht über den "Vorstand" , den, der "Ironiker der sonst lustbefreiten Design-Szene", entworfen hat. Dieses Möbel "sieht im Normalfall aus wie ein besserer Schuhschrank und steht dort, wo er das Wohnen nicht weiter stört. Wenn aber das Leben dieses schöne Wohnen doch einmal stören sollte, etwa in Form eines Anrufs von der Chefin, die das Home-Office-Wesen zuanleiten möchte, dann ist die Stunde des Vorstands gekommen. Auf Rollen lässt sich die Front herausfahren, sichtbar wird ein im Korpus verankerter Sekretär mit herausklappbarer Tischplatte. ... Das Raumwunder auf Vollgummi-Rollen misst im sozusagen erigierten Zustand 170 Zentimeter in der Tiefe. Zum Schrank geschrumpft sind es gerade mal knapp 37,5 Zentimeter. Das Möbel ist knapp einen Meter breit und gut zwei Meter hoch. Das Tiny House Movement ist um einenreicher."Die Mode pflegt derzeit den Trend zur, ist-Kolumnist Tillmann Prüfer aufgefallen . Darin liegt auch eine gewisse Ironie der Geschichte: "Während wir heute Marmor als ein Muster sehen, das wir auf Textilien aufbringen können, damit sieaussehen, war er in der Antike vor allem ein Untergrund, um Farbe aufzubringen, damit ein in Stein gemeißelter Gott einentragen konnte."Außerdem: In, wo mal die Hälfte der Bevölkerung in den einst 330 Schuhfabriken der Stadt gearbeitet hat, schließt nun auch, mit der mal alles angefangen hat, berichtet Gianna Niewel in ihrer Reportage für die Seite Drei der