Die Pyramide in Heba Y. Amins Ausstellung "Fruits from Saturn". Foto: Zentrum für verfolgte Künste, Solingen





Rachel Rose: Autoscopic Egg, 2017, © Rachel Rose, Courtesy of the artist and Gavin Brown's enterprise, New York / Rome, Foto / Photo: Lance Brewer

Für ihre Ausstellung "Fruits from Saturn" im Solinger Zentrum für verfolgte Künste hat die Künstlerinein pyramidenförmigen Denkmal für den, das in der ägyptischen Wüste errichtet wurde, maßstabgetreu nachgebaut. Im Interview mit Donna Schons vonsagt sie dazu: "Es geht darum, vor Augen zu führen, dass gewisse Narrativebis heute fortbestehen." Daneben gibt es ein Video, für das Aminbefragt hat, die dem Denkmal eher indifferent gegenüberstehen. Das liegt am Tourismus, meint sie. "Als eine Erweiterung des Kolonialismus. Man hat es hier mit einer Gemeinschaft zu tun, die gravierend von dengetroffen wurde und dadurch abhängig von einem Tourismus für die Überreste jenes Kriegs geworden ist. Noch frappierender ist für mich, dass es nun eine Generation gibt, die mit diesen Denkmälern aufgewachsen ist und keine direkte Verbindung zur Realität des Krieges hat. Sie ist gezwungen, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zu bewahren, währendwurde. Es ist ein Konflikt fremder Objekte und Narrative, eingebettet in Landschaften, in denen sich die Menschen selbst nicht repräsentiert sehen."





Fasziniert kommt Hanno Rauterberg () aus einer Ausstellung der amerikanischen Künstlerin, deren Videos man im Fridericianum in Kassel im Kinoformat betrachten kann. Politische Aktualität im Sinne einer Auseinandersetzung ist ihre Sache nicht, eher ein assoziatives Ineinanderfließen der Dinge: "Es sind solche Übergänge, die Rose in ihren Videos begleitet:, vom Öligen ins Wässrige, vom Lebendigen ins Gestorbene. Einmal sieht man, wieden Rumpf eines Hirschs durchdringt, dort im Rot der Eingeweide voranschießt, sich das Rot dann verwandelt in ein luftiges Etwas, sich bald als knittrig-durchscheinende Plastiktüte erweist, die man schließlich am Fuß einer Felsklippe liegen sieht. Es sindhinaus aus der Konkretion, hinein ins Abstrakte und wieder zurück, und fast nie verfällt Rose in den abgehackt harten Rhythmus, der viele Videoarbeiten ihrer Kollegen prägt. Nur gelegentlich scheinen die Bilder einzufrieren, ja zu zersplittern - und die Splitter verschieben sich gegeneinander, als wollte das Video sich."In der wundert es Catrin Lorch nicht, dass die Juroren desdem Wunsch der nominierten vier Künstler gefolgt ist und sie gemeinsam ausgezeichnet hat. Alle vier Beiträge waren auch politisch, da hätte die Entscheidung für einen einzelnen Künstler die Jury glatt in Erklärungsnot bringen können: Die Juroren hätten "vor der Aufgabe gestanden, nicht nur die Ästhetik zu würdigen, sonderngegeneinander auszuspielen., Nordirland gegen Syrien. Eine politisch wache Kunst erscheint nicht länger als Alternative, sondern als einzige Form von künstlerischer Arbeit, die in der Gegenwart überhaupt von Relevanz sein kann."Weiteres: In resümiert Verena Dengler die. Ebenfalls in schreibt die Künstlerinüber die Fotos von, die derzeit in der Berliner Akademie der Künste zu sehen sind.Besprochen werden die Ausstellung "Body Performance" in der Helmut-Newton-Stiftung in Berlin ( taz ), eine Ausstellung in der Fondazione Prada in Mailand, für dieein Atelier hat errichten lassen ( AnOther ),Ausstellung "Was machen Sie denn" in der Pariser Galerie Thaddaeus Ropac monopol ), "The World's Edge", eine Ausstellung des Fotografenim Los Angeles County Museum of Art mit Bildern der gefährdeten kalifornischen Küste ( Hyperallergic ) und Anja Salomonowitz' Dokumentarfilm über den Künstler Standard ).