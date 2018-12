Der Philosoph "Désobéir" ) erklärt die Randale der " im Gespräch mit Sonya Faure vonwie für französische Phlosphen üblich mitund einem weitverbreiteten Gefühl, dass man "" habe. Interessanter klingt, was er über die Reaktion der Politiker sagt: "Die heterogene undder Mobilisierung erzeugt Unbehagen: Sie macht es unmöglich, eine Gruppe zu stigmatisieren und einen angenehm manichäischen Diskurs zu gestalten. Sie hat bei den intellektuellen oder politischen 'Eliten' fürgesorgt. Sie verstehen nicht, was da passiert, und sehen sich in ihrer Fähigkeit zu repräsentieren, der komfortablenin Frage gestellt."die Gelben Westen? Gestern hattegeschrieben, wer die Gelben Westen beleidige, beleidige seinen Vater, und alle, die in Frankreichleben müssten (unser Resümee ). Einer der in allen Medien präsenten Sprecher der Bewegung, ist, 62 Jahre alt. Journalisten haben recherchiert und laut "herausgefunden, dass der Mann von 62 Jahreist, der seit zehn Jahrenmehr hat. Seinem Dienstgrad gemäß verdient erim Monat."Eine andere Repräsentantin ist die 33-jährige, die einen kleinen Online-Handel für Biokosmetik betreibt. Aline Leclerc hat sie letzte Woche in porträtiert . Sie hatte eine Petition gegen die Erhöhung der Benzinsteuern lanciert und lebt südlich von Paris. "Als Wohnungsbesitzerin hätte sie lieber, um ihre Wege zu reduzieren. 'Aber das war für mein Budget zu teuer.' Durch die Erhöhung des Benzinpreises würde ihr Unternehmen noch nicht untergehen, 'aber das Geld, das ich in den Transport stecke, könnte ich auch für anderes einsetzen.'"Im politischen Teil der skizziert Nadia Pantel die verschiedenen Bewegungen innerhalb der Gelben Westen: "Laut einer Umfrage des Instituts Elabe begrüßendie Aktionen der 'Gilets jaunes'. Daran ändert weder die Tatsache etwas, dass in den Facebook-Foren der 'Gelben Westen' zunehmend rechte Verschwörungstheorien verbreitet werden, noch der Umstand, dass viele in der Bewegung ohne großes Zaudern gewalttätig wurden."Einkönnte auch für Tories schon bald attraktiv werden, sagt im-Gespräch mit Anna Sauerbrey der britische Historiker, der das absolut begrüßen würde. Für die Zeit nach dem Brexit baut er eine schöne Drohkulisse für die Europäer auf: "Wenn es schlecht geht, könnte Großbritannien sogar langfristig zurückkehren zum alten Spiel der Europapolitik:. Können wir wirklich sicher sein, dass unter den europäischen Ländern nicht irgendwann einige sein werden, die sehr unzufrieden mit einer karolingisch geführten Europäischen Union sind? Ist Griechenland zufrieden, Portugal, Polen? Großbritannien könnte versucht sein, sich diese unzufriedenen Staaten zu Verbündeten zu machen."Von der Ungewissheit, wie es mit in Großbritannien lebenden Ausländern nach dem Brexit weitergeht und den schreibt indes der in Rumänien geborene und in Kent lehrende deutsche Philosophin der. Auf zwei Podiumsdiskussionen an der London School of Economics und in Canterbury erlebte er allerdings auch, wie die EU von links angegriffen wird: "Meine vier englischen Mitdiskutanten waren', drei von ihnen sogar bekennende Kommunisten. Einer hat ein Buch darüber geschrieben, wie wunderbar die Welt heute aussähe, wenn Lenin länger gelebt und dem Sozialismus zum globalen Durchbruch verholfen hätte. Den Brexit bezeichnete er als eine ', die alle Demokratie verschlinge, Hunderte von Afrikanern jede Woche im Mittelmeer ermorde und für die rechten Regime in Polen und Ungarn verantwortlich sei. Sein Kollege stimmte ihm bei und begrüßte den neuen Populismus als Gegenmittel gegen die Brüsseler 'Diktatur', die angeblich den Wohlfahrtsstaat und den Kosmopolitismus untergrabe."Wer sich mit dergutstellt, dem kann eigentlich nichts passieren, erzählt Bülent Mümay in seiner-Kolumne: "Beim Autobahnbau des Konsortiums, das für eine Vielzahl von Megaprojekten der Türkei den Zuschlag erhielt, kam es zu einem. Drei Arbeiter starben unter einem einstürzenden Betonblock. Was meinen Sie, tat die Regierung unverzüglich? Statt den Unfall aufzuklären und die Verantwortlichen zu bestrafen, verfügte sie, dass über den."