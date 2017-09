Bücherbrief

Literatur





Für die französischen Kritiker ist sie der neue Balzac, für die deutschen Kritiker mindestens der: Virginie Despentes - französische Punkrockerin, ehemalige Prostituierte und Schriftstellerin. Ihr neuer Roman erzählt vom gnadenlosen Abstieg eines Ex-Plattenladenbesitzers und führt durch alle gesellschaftlichen und sozialen Schichten Frankreichs: In derbegegnet Martin Halter hier etwa marxistischen Hell's Angels, postfeministischen Porno-Queens, "Pussy-Tussis" und "sanften" Banlieue-Machos. Despentes' Sprache ist schroff, ihr Witz ist böse und ihre Wut auf Kapitalismus und Männlichkeitsattitüden istund, schwärmt er.-Kritikerin Hannah Pilarczyk liest nicht nur die "popkulturelle Ergänzung" zu"Rückkehr nach Reims", sondern gleich ein "". In derlobt Hannah Lühmann den Roman als intelligentes Sittengemälde der französischen Gesellschaft, Alex Rühle hebt in derdie überzeugenden Charaktere hervor, und im lobt Gerrit Bartels die "geschmeidige," der Sprache Despentes. Im-Interview spricht die Autorin über Pornografie, Prostitution und Prüderie. Ihr neuer Roman erzählt vom gnadenlosen Abstieg eines Ex-Plattenladenbesitzers und führt durch alle gesellschaftlichen und sozialen Schichten Frankreichs: In derbegegnet Martin Halter hier etwa marxistischen Hell's Angels, postfeministischen Porno-Queens, "Pussy-Tussis" und "sanften" Banlieue-Machos. Despentes' Sprache ist schroff, ihr Witz ist böse und ihre Wut auf Kapitalismus und Männlichkeitsattitüden istund, schwärmt er.-Kritikerin Hannah Pilarczyk liest nicht nur die "popkulturelle Ergänzung" zu"Rückkehr nach Reims", sondern gleich ein "". In derlobt Hannah Lühmann den Roman als intelligentes Sittengemälde der französischen Gesellschaft, Alex Rühle hebt in derdie überzeugenden Charaktere hervor, und im lobt Gerrit Bartels die "geschmeidige," der Sprache Despentes. Im-Interview spricht die Autorin über Pornografie, Prostitution und Prüderie. Für weitere Einblicke in die französische Gesellschaft seiebenfalls von der Kritik gepriesener Roman "Dann schlaf auch du" bestellen ) empfohlen.RomanCarl Hanser Verlag 2017, 640 Seiten, 28 Euro-Kritiker Richard Kämmerlings kürt Thomas Lehr gleich zum deutschen. Warum? Weil Lehr mit "Schlafende Sonne" einenvorlegt, Literatur, die zum "" wird, jubelt der Kritiker, der vor allem staunt, wie viel (Geistes-)Geschichte der Autor an nur einem einzigen Tag zu erzählen vermag. An einem Sommertag des Jahres 2011 spielt die Geschichte um die in der DDR aufgewachsene Künstlerin Milena Sonntag, aber hier geht es um nicht weniger als um das gesamte 20. Jahrhundert, angefangen beim Kriegsausbruch 1914, über die Judenverfolgung, den Mauerfall bis hin zur israelischen Gegenwart, erzählt der Kritiker, der in geschickt eingeflochtenen Erzählsträngen auch vom Geistesleben in Göttingen und Freiburg, von Husserls Phänomenologie oder der Solarphysik unter den Nazis liest. In derstaunt Helmut Böttiger, wie Lehr Fiktives, Wissenschaftliches und Historisches im Text montiert und in seinemvoller "suggestiver, rauschhafter Prosapassagen" auf Schreibschulentechniken pfeift. In derist Paul Jandl zwar ein wenig geblendet von dem "Adjektiv- und", der Sogkraft dieser "plastischen"kann er sich allerdings auch nicht entziehen.RomanKiepenheuer und Witsch 2017, 640 Seiten, 24 EuroDer Vergleich mitneapolitanischer Saga liegt nahe: Zwei Freundinnen starten unter ähnlichen Bedingungen im Londoner Nordwesten der Achtziger, sie haben jeweils ein Elternteil mit schwarzer und weißer Hautfarbe, die Liebe zum Tanz verbindet beide und doch könnten ihre Lebenswege unterschiedlicher nicht sein: Während die namenlose Ich-Erzählerin als persönliche Assistentin für eine erfolgreiche australische Popsängerin arbeitet und durch die Welt jettet, gelingt ihrer Freundin Tracey eine passable Tanzkarriere, sie wird Mutter zweier Kinder und verlässt das Viertel nie. In derlobt Richard Kämmerlings den Roman als gelungenes Experiment, das vor allem durch dieüberzeugt: "Swing Time" meint auch die Geschichte des Identitätswechsels, erklärt er.-Kritikerin Sandra Kegel lässt sich von Smith'smitreißen, befindet sich mal im, dann im New York der Gegenwart oder in einem westafrikanischen Dorf. Für-Kritikerin Eva Thöne ist der Roman gar hochaktuelle und "ideale Begleitliteratur für den liberalen Kosmopolitismus". Weitgehend einig sind sich die RezensentInnen nicht nur in ihrem Lob, sondern auch in ihrer Kritik: Einen "Hang zum episodischen Überströmen und Ausufern in Nebenthemen" attestiert etwa Sigrid Löffler aufder Autorin.RomanCarl Hanser Verlag 2017,352 Seiten, 24 EuroWeltweit wird Colson Whiteheads Roman "Underground Railroad" gefeiert und auch die deutschen Kritiker setzen zu einstimmigen Lobeshymnen an: Whitehead ist mit diesem Buch über die Geschichte der Sklaverei im 19. Jahrhundert auf der Höhe seines Schaffens, meint etwa FR-Kritiker Christoph Schröder und lässt sich in ein ", Ungerechtigkeit und Gewalt" ziehen. Im staunt Anne Haeming über das unglaubliche Timing der deutschen Veröffentlichung: Whitehead erzählt am Beispiel der jungen Sklavin Cora, die von einer Plantage in Georgia über South Carolina mit der berüchtigten Underground Railroad nach North Carolina flieht, von der Vorgeschichte jenes Rassismus, der sich nun inBann brach, erklärt sie. in derbewundert Julian Weber die nüchterne Präzision und Faktizität und ist insbesondere beeindruckt, wie der Autor Handlungsstränge dirigiert und ungeschminkt und gänzlichschreibt.-Kritiker Burkhard Müller attestiert dem Roman zwar Spannung, Gefühl, eingehende Recherche. Gelegentlich geht ihm der Autor allerdings zu willkürlich mit der Historie um, wenn er etwa aus der Underground Railroad, eigentlich ein Netzwerk der Abolitionisten, einemacht. Für den hat sich Emma Brockes mit Colson Whitehead getroffen.RomanSchöffling und Co. 2017, 1144 Seiten, 34 EuroNur langsam sind die Kritiker auf Milijenko Jergovics bereits im Frühjahr erschienenen Roman aufmerksam geworden, aber ihr Jubel macht die Verspätung wett:, ruft etwa-Kritiker Andreas Breitenstein angesichts der unvorstellbaren Recherche-Leistung, "der enormen thematischen Breite, der atemberaubenden gedankliche Tiefe; der ausgeklügelten Organisation des vermeintlich chaotischen Draufloserzählens und der stupenden Fülle der Stilarten und Tonregister" und staunt nicht zuletzt über die "". Für-Kritikerist das Buch gar ein "aberwitziges Naturereignis von einem Roman": Denn die Geschichte, die der kroatisch-bosnische Autor hier von seiner Familie erzählt, ist auch die Geschichte der Stadt Sarajewo, der Jugoslawen, ja, der Europäer insgesamt, wie der Rezensent beteuert.-Kritiker Norbert Mappes-Niedek gehen die familiären Schilderungen, aber auch die Erzählung der politischen und geschichtlichen Umbrüche so nahe, dass er dem Autor am liebsten sofort schreiben möchte. Im würdigt Martin Sander das Werk als "Opus magnum", das dieneu erzählt.RomanC. Bertelsmann Verlag 2017, 512 Seiten, 25 EuroDiese Geschichte um den New Yorkerund seine Familie zeigt Salman Rushdie in Hochform - oder im "maximalen Tourette-Modus", wie in derJan Küveler spottet, der sich dem Sog des Romans dann aber doch nicht entziehen kann: wegen seiner Aktualität (Golden erinnert nicht nur von Ferne an Donald Trump), seiner "", den wunderbar eigensinnigen Figuren und einer Sprache, die ihn anerinnert. Auch den Kritikern vonundschwirrt der Kopf bei all den Personen, Verwicklungen und vor allem der Unmenge literarischer Anspielungen. Aber warum auch nicht, begehrt Arno Widmann in derauf: Dieser Autor, erklärt er, literarisch versteht sich, und er macht in seinem neuen Roman hemmungslos davon Gebrauch, assoziativ, detailliert,. Der-Kritiker hat dafür nichts als Bewunderung.Goethes unbekannter GroßvaterDie andere Bibliothek 2017, 400 Seiten, 42 EuroÜber Goethes Großvater mütterlicherseits, den mächtigen Schultheiß Textor, ist einiges bekannt, der Schneider und Gastwirtgalt seinen Nachfahren hingegen als nicht standesgemäß genug, um ihn weitergehend zu würdigen. Pech für Goethe, aber Glück für uns, wenn man den Kritikern Glauben schenken mag, dass sich die Literaturwissenschaftler Heiner Boehncke und Hans Sarkowicz gemeinsam mit dem Leiter der Bibliothek im Freien Deutschen Hochstift, Joachim Seng, unter Berücksichtigung noch so entlegener Quellen daran gemacht haben, der Lebensgeschichte desnachzuspüren, informiert-Kritiker Tilman Spreckelsen. Der Rezensent liest mit großem Interesse, wie sich Göthé nach Jahren der Wanderschaft in Frankfurt niederließ und sich einen Ruf als "" erarbeitete. Vor allem aber bewundert Spreckelsen, wie kenntnis-, anekdoten- und überraschungsreich das Autorentrio über die historischen Hintergründe, etwa zur Frankfurter Gesellschaft jener Zeit, informieren. Goethe-Forscher werden hier zwar keine "substanziell neuen Funde" machen, meint Eckart Goebel in der, als "farbiges und schön illustriertes Buch zur" hat er das Werk allerdings gern gelesen.(Hg.)New Documents 1967Schirmer und Mosel Verlag 2017 180 Seiten, 49,80 EuroFünfzig Jahre nach der legendären, vonkuratierten New Yorker Schau "New Documents" mit Arbeiten vonunderscheint nun doch noch dieser Katalog, für den damals schlicht kein Budget mehr vorhanden war. Die Mühe, die sich das MoMA gemacht hat, um die Ausstellung en Detail zu rekonstruieren, hat sich in jedem Fall gelohnt, versichert-Kritiker Freddy Langer: Viele der im Band gezeigten vierundneunzig Schwarz-Weiß-Motive sind heute längst Ikonen, an Wucht haben die sozialdokumentatorischen Bilder aber nichts eingebüßt, verspricht Langer. Noch spannender findet der Kritiker aber die im Band enthaltenen Analysen zu den Werken und ihren drei Schöpfern sowie die Dokumente zur Ausstellung und ihrer Eröffnung, Einladungs- und Ausgabenlisten, Schnappschüsse und Zeitungsartikel: Stoff für einen "epochalen Roman", der vor allem dort besticht, wo "dieauf diestößt", meint er. Und im schaut Philip Gefter besonders fasziniert auf Szarkowskis wegweisende Begleittexte neben jedem Bild.1968 und die Neuen RechtenAufbau Verlag 2017, 336 Seiten, 18,95 EuroThomas Wagners Studie über die "Neuen Rechten" ist das Buch zur Stunde, jubeln die Kritiker. Dass der linke Soziologe und Publizist das Gespräch mit maßgeblichen Vertretern der Szene wieodersucht, dabei neugierig bleibt, aber nie entlarven will, findet-Kritiker Adam Soboczynski nicht nur reizvoll, sondern auch mutig. Auch-Kritiker Stefan Locke lernt bei Wagner, dass dievon Pegida, AfD und Co. nicht weit führt und lobt, dass der Autor statt auf Abgrenzung auf Erkenntnisgewinn gesetzt: Nicht alles, was er hier hört, ist harmlos, aber auch selten so brisant, dass man es nicht diskutieren könnte, meint er. Noch ein weiterer Punkt hebt das Buch aus der Vielzahl von Erscheinungen zum Thema hervor: Die Konsequenz, mit der Wagner die Neue Rechte, ist neu, meint Mladen Gladic im. Auch Soboczynski liest überrascht, dass viele klassisch- etwa Medienkritik, Religionskritik, Kapitalismuskritik oder Kritik am Establishment - von den Rechten übernommen wurden und sich bereits während der Zeit der Studentenrevolten rechte Zirkel bildeten und einen sogenannten "Ethnopluralismus" propagierten. In derlobt Marc Reichwein, dass Wagner auch die Versäumnisse der Linken anspricht. Im-Interview mit Jürgen Deppe spricht der Autor über sein Buch.Eine autobiografische ErzählungSecession Verlag 2017, 704 Seiten, 28 EuroIn "Unorthodox" erzählte Deborah Feldman von ihrem Ausstieg aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York, im Nachfolger "Überbitten" schildert sie nun die Jahre danach, die sie nach verschiedenen Stationen in den USA und Europa schließlich nach Neukölln führen, wo Feldmann heute lebt. In derlässt sich Katharina Teutsch von Feldmans "faszinierender Lebensmitschrift" auf einein Europa mitnehmen, erlebt philosemitische Begeisterung in Deutschland, Antisemitismus in Ungarn oder jüdische Folklore in Paris und erkennt, wie unmöglich die Realisierung eines globalen Judentums in Europa noch immer ist. Auch-Kritiker Cornelius Wüllenkemper staunt über den Mut, die Offenheit und die Frische, mit der die Autorin in diesem fesselnden "" das Verhältnis zwischen orthodoxem Judentum und dem europäischen Erinnerungsdiskurs diskutiert. Im lobt Florian Felix Weyh das Buch als sarkastisch-lockere und zugleich "intellek­tuell-refle­xive Auseinandersetzung mit der individuellen und kollektiven jüdischen Identität" und nicht zuletzt als Geschichte einer. In der Zeit und der Jüdischen Allgemeinen spricht Feldman über ihr Buch, Berlin als Ort der Freiheit und Intoleranz in der jüdischen Gemeinde.