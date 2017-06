Saleem Haddad

Denunziation

Erzählungen aus Nordkorea

Piper Verlag, München 2017, 224 Seiten, 20 Euro



Literarische Zeugnisse aus Nordkorea sind ganz unabhängig von ihrer Qualität als Sensation einzustufen, so wenig dringt aus der restriktiven Diktatur nach außen. Tatsächlich ist der Band "Denunziation" des unter Pseudonym schreibenden Autors Bandi "das erste Buch, das von einem Autor, der noch in Nordkorea sich befindet, herausgetragen wurde", DLF Kultur. In den sieben zwischen 1989 und 1995 entstandenen Erzählungen eröffnet sich FR) eine "an Orwell und Kafka erinnernde Alptraumwelt", in der Menschen ihrem Führer und einem repressiven System huldigen, das sie allenthalben zermalmt. Auch Christiane Pöhlmann (taz) öffentliches Weinen als "Auflehnung" gilt und unter Todesstrafe steht, während am Todestag von Kim Il Sung öffentliches Klagen angeordnet war. Hannes Schwenger möchte von dem Hype hingegen nichts wissen. Er Tagesspiegel die Echtheit der Erzählungen an und findet die Erzählweise hölzern.





Alexander Betts, Paul Collier

Gestrandet

Warum unsere Flüchtlingspolitik allen schadet - und was jetzt zu tun ist

Siedler Verlag, München 2017, 336 Seiten, 24,99 Euro



Als wichtigen, hilfreichen und lesenswerten Beitrag zur Flüchtlingsdebatte begrüßen die Rezensenten das Buch "Gestrandet" der Oxford-Professoren Alexander Betts und Paul Collier. Anstatt Asylanten mehr oder weniger wahllos ins Land zu lassen und dann dort in Heimen zu verwahren, plädieren die Autoren dafür, den Geflüchteten möglichst schnell zu Normalität und Selbständigkeit zu verhelfen, nicht zuletzt, damit sie möglichst schnell wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Den Vorschlag der Autoren, Sonderwirtschaftszonen für Flüchtlinge einzurichten und die damit verknüpfte Forderung, dass reiche Länder die Nachbarstaaten der Krisenländer politisch und wirtschaftlich unterstützen müssten, taz) mit Blick auf die klug gewählten Beispiele, etwa das Jordanien-Abkommen von 2016, überzeugend. Dass auch "gut gemeinte Maßnahmen Schaden anrichten können, wenn sie nicht ausreichend durchdacht sind", macht der Band Friedemann Bieber (FAZ) bewusst, der insbesondere die Kernthese Flüchtlingspolitik der EU die prinzipielle Fähigkeit der Gemeinschaft gefährde, Menschen in Not zu helfen. "Sehr empfehlenswert" DLF Kultur diese "ungewöhnlich sachliche und luzide Analyse". Der Guardian hat einen Auszug aus dem Buch NZZ am Sonntag hat sich Claudia Mäder mit Paul Collier über die Flucht und Migration



Ulrike Guérot

Der neue Bürgerkrieg

Das offene Europa und seine Feinde

Propyläen Verlag, Berlin 2017, 96 Seiten, 8 Euro



Die Krise Europas ist nun wahrlich keine originelle Diagnose, aber die radikalen Vorschläge, die die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot in ihrer Streitschrift "Der neue Bürgerkrieg" zur politischen Umgestaltung der EU unterbreitet, haben es in sich. Guérot sieht die Zukunft der Gemeinschaft in einer europäischen Republik, mit "gleichem Wahlrecht für alle EuropäerInnen", wobei je ein Abgeordneter pro eine Million Stimmen abgeordnet würde, taz die "stürmische Idee" der Autorin zusammen. In der Zeit Adam Soboczynski über den Schwung von Guérots Ausführungen und lobt die "glänzende" Analyse der neuesten Paradoxien parteipolitischer Lagerbildungen, etwa wenn Rechte sich für Industriearbeiter, Linke sich für die nationale Ehre einsetzen. Auch der dezidierten Ablehnung direktdemokratischer Verfahren kann Soboczynski nur zustimmen. Im DLF Kultur



Eckhard Fuhr

Schafe

Ein Porträt

Matthes und Seitz Berlin, Berlin 2017, 136 Seiten, 18 Euro



Die von Judith Schalansky bei Matthes und Seitz herausgegebene Buchreihe, die Naturphänomene kulturwissenschaftlich perspektiviert, ist längst zum Liebling von Publikum und Kritik avanciert. Der Beitrag des Welt-Redakteurs Eckhard Fuhr über Schafe reiht sich da nahtlos ein. Für Jochen Schimmang (taz) maßgeblicher Zivilisationsmotor kenntlich wird: Bei der neolithischen Revolution, als der Mensch sesshaft wurde und Viehzucht und Ackerbau zu betreiben begann, spielte das Schaf eine genauso wichtige Rolle wie in der Symbolbildung zahreicher früher Religionen und nicht zuletzt bei der Umgestaltung und Umwidmung der Nutzflächen im Zuge der industriellen Revolution, lernt Schwimmang. "Schafe verstehen heißt Kultur verstehen", DLF Kultur verblüfft fest. Olaf Velte (FR) genossenschaftliche Schäferei!"



Anke Fesel (Hg.), Chris Keller (Hg.)

Berlin Heartbeats

Stories from the wild years, 1990-present

Suhrkamp Verlag, Berlin 2017, 256 Seiten, 29,90 Euro



Berlin in den Neunzigern, das ist eine geradezu mythisch verklärte Phase der Freiheit, des Aufbruchs und der Möglichkeiten. Der von Anke Fesel und Chris Keller herausgegebene Bild- und Textband "Berlin Heartbeats" bedient diese Nostalgie, fügt aber auch ein paar neue Facetten hinzu, wie Michael Pilz in der Welt erfreut westdeutsche Pioniere, die nach dem Mauerfall die brachliegende Berliner Mitte wieder urbar machten, geht es in den Texten überwiegend um die Perspektive derjenigen, die bereits dort waren. Ihre Freiheit, ihr Lebensgefühl war es, die die westdeutschen "Wirtschaftswunderkinder" im Osten suchten, weiß Pilz, und ihre Stimmen zu hören, bereichert für ihn das Genre "1990 ff." ungemein. Neben Fotos von Ben de Biel, Hendrik Rauch, Markus Werner, Rolf Zörner und Philipp von Recklinghausen enthält der Band Texte von Künstlern und Aktivisten der Neunziger, unter anderem Judith Hermann, Klaus Biesenbach, Sasha Waltz und Sven Marquardt. Harry Nutt (FR) kann sich beim Lesen und Betrachten dieser "sentimentalen Reise" einer "Empfindung des Verlusts" DLF Kultur



Primo Levi

So war Auschwitz

Zeugnisse 1945-1986

Carl Hanser Verlag, München 2017, 304 Seiten, 24 Euro



Der gemeinsam mit dem Arzt Leonardo de Benedetti verfasste Bericht über die hygienisch-medizinische Organisation im Konzentrationslager Monowitz kann als der Auftakt zu Primo Levis Werk angesehen werden. Zum dreißigsten Todestag des Autors erscheint der wenig bekannte Text, angereichert um zum Großteil unveröffentlichte Artikel, Ansprachen, Briefe und Zeugenaussagen aus über vierzig Jahren, erstmals auf Deutsch, wofür die Rezensenten den Herausgebern Domenico Scarpa und Fabio Levi sehr dankbar sind. Einmal mehr SZ), mit welcher "unzynischen, ruhig klagenden Wärme" Levi von seinen Erfahrungen in Auschwitz zu berichten vermochte, und erfährt Erschütterndes über die "höllische Binnenrationalität" des Lagers, wo die Inhaftierten durch Sklavenarbeit, Schlafentzug, Kälte, Hunger und Entzug der Hygiene zu einer mit Wunden bedeckten, "übelriechenden Biomasse reduziert" wurden. In der Welt Selbsterlebtes von Gehörtem schied. Wie genau Levi sich an alles erinnert, taz) auch, wie wichtig ihm dieses Erinnern war, das bis in die Achtzigerjahre bei vielen Deutschen auf Ablehnung stieß.



