Romaneta Verlag. 216 Seiten. 17,90 EuroBei seinem Erscheinen in Bulgarien sorgte Angel Igovs Roman "Die Sanftmütigen" für einigen Wirbel: Die bulgarischen. Genau darum geht es Igov aber in seinem im Jahr 1944 im Armenviertel Sofias spielenden Roman um den Provinzdichter Emil: Als die Rote Armee das mit Hitler verbündete Bulgarien besetzt, wird jener von einem Kommunisten angeworben und stürzt sich leidenschaftlich in seine Arbeit als Ankläger für Journalisten und Schriftsteller beim Volksgericht.-Kritiker Jörg Plath staunt nicht nur, wie "menschlich" Igov seinen opportunen Helden zeichnet, sondern lobt auch die Idee des Autors, dem Erzähler einen die Stimme des Volkes verkörpernden Chor zur Seite zu stellen.undnennt-Kritiker Tobias Lehmkuhl den Roman: Hier passt jedes Wort, jede Silbe, jeder Klang, meint er. Und für-Kritikerin Barbara Oertel ist das Buch ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung über die "dunkelsten Kapitel" der bulgarischen Geschichte, der nicht zuletzt durch raffinierte Figurenzeichnung überzeugt.Autobiografie eines ProzessesHanser Berlin. 224 Seiten. 23 EuroLeicht zu verdauen ist Maggie Nelsons Mischung aus Essay, Memoir und Zitatsammlung sicher nicht. Nelson beschäftigt sich in ihrem im amerikanischen Original 2007 erschienenen Buch mit demEnde der Sechziger, der nie aufgeklärte Fall wurde nach 35 Jahren wieder aufgerollt. Wie die Autorin das reale Verbrechen, aber auch die die Erschütterung und Trauer der Familie der Getöteten umkreist, findet-Kritikerin Carola Ebeling beeindruckend. Darüber hinaus bietet ihr das Buch aber auch interessante Überlegen zum gesellschaftlichen Kontext der immer wieder verübten. Intim und schonungslos nennt-Kritikerin Sarah Elsing das Buch, das ihr das Innere der Autorin während des Prozesses "radikal" offenbart: Ein "dunkel schillerndes Kunstwerk" und einin einem, meint sie. Wenn Nelson das "Zerklüftete" des Prozesses auch formal widerspiegelt, liest-Kritiker Xaver von Cranach eine berückende Mischung aus True Crime, Suspense, Theorie, Dichtung und Wahrheit.RomanClaassen Verlag. 272 Seiten. 22 EuroBov Bergs Erfolgsroman "Auerhaus" über das Erwachsenwerden in den Achtzigern in der westdeutschen Provinz wurde gerade erst verfilmt . In seinem neuen Roman "Serpentinen" nimmt uns Berg mit auf einein die Kindheit auf der. Dorthin nämlich brechen Vater und Sohn auf, stets begleitet von den Erinnerungen des Vaters an die Suizide in seiner Familie, an Alkoholismus, Panik und Verzweiflung, aber auch die wenigen innigen Momente. Der Versuch des Erzählers, die väterliche Todessehnsucht nicht an den eigenen Sohn weiterzugeben, wird laut Felix Stephan in derzur Obsession, das Gespräch des Erzählers mit seinen Dämonen sorgt für Spannung. Stephan lobt zudem diedes Textes. In derbewundert Paul Jandl die Mischung aus "" und Gesellschaftsanalyse. Beklemmend, feinfühlig und traurig nennt Claudia Inghoven in derden Roman,und ironische Beobachtungen schätzt hingegen Jan Wiele in der. Dem neuen autobiografischen Erzählen folgt auchVater-Sohn-Geschichte "Ein Mann seiner Klasse" Bestellen ), die Ijoma Mangold in derin einem Atemzug mit den Büchern vonnennt.RomanAufbau Verlag. 235 Seiten. 20 EuroNach sieben veröffentlichten Büchern ist Sigrid Nunez, Dozentin für "Creative Writing" und einstige Partnerin von Susan Sontags Sohn David, nun ausgerechnet mit einem Roman über eineder Durchbruch gelungen. Jenen Hund nämlich erbt Nunez' Erzählerin von ihrem besten Freund, der sich das Leben nahm. Die KritikerInnen bewundern den, dieund den Ernst, mit dem Nunez darüber, aber auch über ihre Trauerarbeit und den Literaturbetrieb schreibt.-Kritikerin Isabelle Caldart gefällt, dass Nunez "Sentimentalitäten oder Kitsch" weglässt, dafür Reflexionen und Zitate über Literatur sowieeinbaut. Starke Figuren und eine raffinierte Handlung bietet der Roman-Kritikerin Sonja Hartl, während Sarah Pines in derhier noch einmal dender achtziger Jahre spürt. Und-Kritikerin Cornelia Geißler kann das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen, schon wegen der Bezüge zu Autoren, die laut Geißler von Rilke bis zu Toni Morrison reichen. In derist Ijoma Mangold ganz selig angesichts der Reflexionen über Mensch und Tier, Moral und ihre Fragwürdigkeit. Weitere Besprechungen auf Spiegel Online und im WDR2 Mosambik am Ende der Kolonialzeit. ErinnerungenWeidle Verlag. 172 Seiten. 23 Euro.Isabela Figueiredos Erinnerungsbuch war bei seinem Erscheinen inim Jahr 2009 ein, entlarvte es doch die portugiesische Inszenierung einer nicht-gewalttätigen. Ihren Erinnerungen folgend erzählt uns Figueiredo, wie ihr Vater, ein Elektriker, in den Fünfzigern der portugiesischen Provinz nach Mosambik entflohen, und vor Ort seine Macht an den schwarzen Untergebenen auslebte. Als die Kolonialmacht 1974 zusammenbricht und viele Schwarze sich rächen, wird die Autorin von ihrem Vater zurück nach Lissabon geschickt, mit dem Auftrag, das erfahrene Unrecht publik zu machen. Doch erst nach dem Tod des Vaters beginnt Figueiredos zu erzählen, allerdings vomihres Vaters. Auch diekolonialen Rassismus lerntTilo Wagner hier kennen. In derist Rudolf von Bitter beeindruckt, wie klar die Autorin von den Brutalitäten zu schreiben vermag. UndKritikerin Birgit Koß staunt, wie Figueiredos das Gefühl zwischen Bewunderung und Abscheu dem Vater gegenüber in Worte fasst.Berenberg Verlag. 144 Seiten. 22 EuroNicht nur von dem weithin bewunderten George Orwell ist gerade ein Essay über den Nationalismus neu herausgegeben worden ( bestellen ), sondern auch von Rabindranath Tagpore.und Literaturnobelpreisträger mag von Thomas Mann einst als Humanist belächelt worden sein, auf-Kritiker Gustav Seibt macht seine Schrift über die Umformung der Welt durch den europäischen Nationalismus nachhaltig Eindruck. Denn Tagore belässt es nicht dabei, zwischen einem aggressiven Nationalismus und einem vertretbaren Patriotismus zu unterscheiden, wie Seibt betont, sondern schildert aus der Sicht eines kolonisierten Landes, welchendie Bildung der Nationalstaaten darstellten, was für Machtapparate damit entstanden und welch "dramatischeder Gesellschaft" damit einherging. Ausgerechnet Mann belächelte den sanften Charismatiker Tagore mit seinen wallenden Gewändern und langen weißen Haaren als ""!Musik für eine neue ZeitJ. B. Metzler Verlag. 386 Seiten. 39,99 EuroDas Beethoven-Jahr ist noch ganz jung, die Zeitungen haben dem Genie aber schon ganze Feuilletons gewidmet, in einem sehr schönen Text in der erzählte etwavon seinen frühen Erfahrungen mit Beethoven. Als verlässlichen Begleiter durch das Beethoven-Jahr empfiehlt Christiane Wiesenfeldt in derdiedes Musikwissenschaftlers Hans-Joachim Hinrichsen. Das Buch bietet ihr weder Anekdoten noch Klischees, stattdessen stelle der Autor die Musik in ihrer Zeit ins Zentrum seiner Betrachtungen. In zwölf Kapiteln setze er die Musik und diezueinander ins Verhältnis und lege dabei ungeahntefrei. Manches Beethoven-Bild wird dadurch "neu justiert", meint sie. Sicher keine ganz einfache Lektüre, aber doch gehört der Band für sie zumund Erhellendsten, was zum Thema auf dem Markt ist. Recht "mühsam" findet Dorothea Husslein imallerdings die Lektüre: Dem Buch attestiert sie eine "freudlose Intellektualität". Empfehlenswert ist sicher auch der von dem im letzten Jahr verstorbenen Beethoven-Expertengemeinsam mitverfasste Band "Beethoven-Bilder" . ( Bestellen Lateinamerika erzählt seine GeschichteS. Fischer Verlag. 576 Seiten. 26 EuroAls Suhrkamp-Lektorin war Michi Strausfeld eine wichtige Wegbereiterin für die Rezeption lateinamerikanischer Literatur in Deutschland. Nun legt sie einevor und die KritikerInnen sind begeistert (hier unser Vorgeblättert ): Alslateinamerikanischer und karibischer Literatur empfiehlt-Kritiker Marko Martin das Buch, dem erund gute Lesbarkeit attestiert. Durch einzelne Länder nimmt die Autorin ihre Leser mit, sie zeichnet auch Autobiografien nach, bietet kulturhistorische wie politische Hintergrundinformationen und macht den Leser neugierig auf Inhalte, sowohl fiktionaler Texte als auch der "Cronicas", lobt er.-Kritiker Sebastian Schoepp bewundert vor allem denBlick der Autorin, die anekdoten- und zitatenreich dafür sorgt, dass er Lateinamerika ein wenig besser versteht.Ein Atlas in WortenHoffmann und Campe Verlag. 240 Seiten. 24 EuroFür diesen Band hat die amerikanische Kulturhistorikerin, Feministin und Aktivistin Rebecca Solnit zwanzig Essays von Linguisten, Ethnologen, Soziologen und Künstlern versammelt. Die AutorInnen setzen sich hier mit vernachlässigtenauseinander: Solnit schreibt über wilde Tiere in New York,über Zucker in New Orleans undliefert eine historische Analyse New Yorks als "käufliche Stadt". "", genial, überraschend und aufschlussreich nennt Eva Hepper imden Band, dessen Texte ein faszinierendes, vielstimmiges, facettenreiches, interdisziplinäres Konglomerat bilden, wie sie versichert. Dass der deutsche Verlag auf die in der Originalausgabe vorhandenen Stadtkarten verzichtet hat, findet Hepper zwar ärgerlich, dennoch gehört das Buch für sie zum "Besten, was das Genre zu bieten hat". Wer sich lieber ins Paris des 19. Jahrhunderts zurückziehen möchte, dem seiBuch "Der Rausch der Jahre" Bestellen ) empfohlen, den Joseph Haniman in der SZ als Feuerwerk zwischen "" würdigt.Eine gefährdete LebensformCampus Verlag. 196 Seiten. 24,95 EuroDer Historiker Till van Rahden betrachtetnicht moralphilosophisch, intellektuell oder technokratisch, sondern sehr realitätsnah: Da man die Menschen nicht auf gemeinsame Inhalte festlegen kann, muss man sie auf gemeinsame Formen verpflichten, auf einen zivilisierten,. Das klingt ein wenig nach Sonntagsrede, räumt Jens Hacke in derein, sei aber doch sehr konstruktiv. Wenn man sich darauf einlasse, könne man mit Rahden verfolgen, wie sich politische Differenzen zivilisieren lassen, wieverankert wurde, als verfassungsrechtlich die unumstritttene Autorität des Vaters in Erziehungsfragen gekippt wurde. Wichtig erscheint Hacke auch Rahdens Hinweis, dass nicht leere Kassen zur Schließung von Bibliotheken und Schwimmbädern führen, sondern ein Mangel an politischer Kultur und Gemeinwohlorientierung. Imhätte sich Sieglinde Geisel zwar mutigere Schlussfolgerungen gewünscht, verdankt dem Autor aber doch überraschende undin eine lebendige Demokratie. In der umreißt Rahden seine Ideen in einem kurzen Essay.