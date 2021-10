Literatur

Fernanda Melchor

Tsitsi Dangarembga

Werner Herzog

Sally Rooney

Nadine Schneider

Georg Klein

Sachbuch

Walter Boehlich

Stephan Malinowski

Armin Nassehi

Margaret MacMillan

Der neue Roman der mexikanischen Autorin Fernanda Melchor ist sicher keine angenehme Lektüre, warnt uns Maike Albath imvor. Aber offenbar eine unbedingt lohnenswerte! Melchor führt uns hier in eine Gated Community namens Paradais, eine "Intimhölle innerhalb der", wie Florian Borchmeyer in derschreibt: Hier versucht der pubertierende Polo seiner prügelnden Mutter, seinem ausbeuterischen Chef und der Ödnis des Daseins mit seinem fetten, masturbationssüchtigen Kumpel El Gordo und mitzu entfliehen, resümiert Borchmeyer und staunt, wie die Autorin bei ihren Figuren Opfer- und Tätergrenzen verschwimmen lässt, das Provinzleben "messerscharf" im Sinne Balzacs zeichnet und die "klaustrophobe" Welt zwischen Drogenkartellen, entfremdeter Arbeit und Familienstrukturen skizziert. Der Roman erscheint ihm geradezu "" und in der Beschreibung von Sexualität und Gewalt noch "drastischer" als Charles Bukowski oder Pedro Juan Gutierrez. Auch Albath kann sich den, "" der Autorin nicht entziehen und folgt ihr durch eine dunkle Welt voller Schmutz, Gewalt und Machismus. Für sie ist das Buch eine "Allegorie der mexikanischen Gegenwart", in der die unaufgearbeitete Vergangenheit nur so brodelt. "Eine literarisch äußerst gelungene Zumutung", nennt Tobias Wenzel den Roman imRomanOrlanda Verlag. 376 Seiten. 24 EuroDer diesjährigedes Deutschen Buchhandels geht an Tsitsi Dangarembga, aber kaum eine der deutschen Zeitungen hat bisher Notiz von der simbabwischen Autorin, Filmemacherin und Aktivistin genommen. Dabei gilt es, "nicht nur eine literarische Autorin zu entdecken, sondern auch eine", schreibtThekla Dannenberg in ihrer Kolumne "Wo wir nicht sind" . Sie liest die dreißig Jahre umspannende Trilogie ( "Aufbrechen" ist der erste Band, der zweite ist auf Deutsch noch nicht erschienen) alseiner weiblichen Emanzipation und als Geschichte eines Landes, das erst die Demütigung des Kolonialismus erlebte, dann die Unabhängigkeit und bald die zerstörten Hoffnungen unter Robert Mugabe. "Überleben" ist der letzte Teil der Trilogie, die ehrgeizige Heldin Tambu lebt inzwischen arbeits- und ehelos, gedemütigt und ohne Hoffnung in einem heruntergekommenen Hostel in der Innenstadt von Harare.erscheint Sonja Hartl inder Roman, der ihr die Folgen des, den Sexismus und die Korruption in der Gesellschaft Simbabwes Ende der 1990er sichtbar macht. "'Überleben' strotzt vorwie auch vor scharfsinnigen Beobachtungen zum simbabwischen Alltag und globalen Diskurs. Man spürt das Vergnügen, mit dem Dangarembga Gewissheiten gegen den Strich bürstet", meint Dannenberg. In der hofft Blake Morrison auf einen vierten Teil.Carl Hanser Verlag. 128 Seiten. 19 EuroSchon die Geschichte desHiroo Onoda ist spannend: Der junge Onoda bekommt vom Ende des Zweiten Weltkrieges nichts mit, schlägt sich noch dreißig Jahre im Glauben, seine Position halten zu müssen, durch den Dschungel und kämpft mit der Natur und den eigenen Dämonen. Noch besser wird der Stoff, wenn Werner Herzog ihn erzählt, versichern die Kritiker: Der Autor und Filmemacher hat sich mit Onoda getroffen und tastet sich in traumartigen, zwischenschwankenden Beschreibungen an Onodas Erlebnisse heran, erzählt in derNicolas Freund: Und bei Herzog darf der Urwald dann auch mal "flackern", findet er. Imspürt Patrick Wellinski geradezu diedes Lebens im Dschungel, wenn ihm Herzog in der ihm eigentümlichen Beschreibungskunst aus Präzision und Lakonie das Unglaubwürdige eindringlich vermittelt. Da darf Herzog auch mal sentimental werden, findet Jan Küveler in der. Im lobt Christian Schachinger die "begnadete Beobachtungsgabe" des Autors. Und im-Interview über den Roman ärgert sich Herzog über "exzessive politische Korrektheit".RomanClaassen Verlag. 352 Seiten. 20 EuroWie das so ist: Erst kommt der Hype - und kurz darauf die Nörgler. Sally Rooney wurde Geschwätzigkeit, Sentimentalität und Oberflächlichkeit vorgeworfen, aber vor allem nach der Lektüre ihres dritten Romans nehmen die KritikerInnen Rooney in Schutz: Für das beste Buch der irischen Autorin hält Sigrid Löffler in derden Roman, der zwar wieder von selbstzentrierten, orientierungslosen, pessimistischen Personen und von den gleichen Themen, darunter Freundschaft, Liebe und Herzschmerz erzählt. Aber Rooneys Figuren sindgeworden - und die E-Mail-Konversation der Freundinnen erinnert Löffler gar an alte. Rooney kann auch Tiefgang, meint sie. In derlobt Marlen Hobrack die generationsübergreifende Story fürund Liebesszenen, der Wechsel aus Innen- und Außensicht und zahlreichen literarischen Bezüge machen für Julia Dettke in derden Reiz des Buches aus.-Kritikerin Katharina Teutsch amüsiert sich außerdem überauf den Literaturzirkus. In derverortet Miryam Schellbach den Text irgendwo zwischenund, nur in dermeint Zelda Biller: So langweilig und platt wie Rooneys Figuren ist kein echter Millenial. Weitere Besprechungen in Tagesspiegel Guardian und Atlantic RomanJung und Jung Verlag. 236 Seiten. 22 EuroWarum es Nadine Schneiders zwischen Nürnberg und demspielender Roman nicht auf die Shortlist des Ingeborg-Bachmann-Preises geschafft hat, kann-Kritiker Christoph Schröder beim besten Willen nicht verstehen: So eindringlich erzählt die deutsche Autorin mit rumänischen Wurzeln in assoziativen und chronologischen Sprüngen vom schwulen Johannes, der Ende der Achtziger aus dem Banat floh, seinen Freund David zurückließ und diesen nun sucht, dass der Kritiker mitunter das Gefühl hat, direkt in Johannes' Bewusstsein zu schauen.-Kritiker Andreas Platthaus feiert Schneider gleich in einem Atemzug mit Herta Müller und Iris Wolff. Aus dem Leben der Rumäniendeutschen erzählt ihm die Autorin "" und mit so vielen "Leerstellen", dass sich Platthaus ein ganz neuer Erfahrungshorizont eröffnet. "Ein politischer Roman, ein Familienroman, ein moderner Heimatroman" - und ein "" Roman, lobt Dirk Kruse im. In der Mediathek steht ein 45minütiges Gespräch mit der Autorin online.RomanRowohlt Verlag. 272 Seiten. 22 EuroEin bisschen Abgrund, ein bisschen, vor allem aber vielscheint der neue Roman von Georg Klein zu versprechen, an dessen Nacherzählung die KritikerInnen reihenweise scheitern. So viel erfahren wir dann doch: Die Geschichte dreht sich um den Provinzreporter Addi Schmuck, dessen Kollegin Moni die Gabe besitzt, Kontakt ins Jenseits aufzunehmen. Eine verschwundene Frau, ein Pakt mit den Toten und eine mysteriöse Aufgabe spielen auch noch eine Rolle. Was die KritikerInnen aber in Begeisterungsstürme ausbrechen lässt, ist der Mix aus, Gespenstergeschichte und Heimatroman, der Witz und die. Geradezu virtuos findet Richard Kämmerlings die "Vintage"-Requisiten in dieser "" von einem Roman,-Kritikerin Judith von Sternburg verliert sich gern in den zahlreichen Gängen, die sie zu Tieren, Pflanzen, Uhren und Rätseln führen. In derschreibt Jutta Person eine Hommage auf Klein, seine "und seine Gabe, Realität zur Ähnlichkeit zu entstellen. Im bespricht Ulrich Rüdenauer den Roman.Briefe 1994 bis 2000Schöffling und Co., 544 Seiten, 50 EuroWalter Boehlich (1921-2006) war Literaturkritiker und ab 1957 Cheflektor des Suhrkamp Verlages. 1968 veröffentlichte er imein Pamphlet, das mit den Worten beginnt: "." Es war die bürgerliche Literaturkritik, die er meinte, ebenso wie die bürgerliche Literatur. Kurz darauf verließ er den Suhrkamp Verlag im Streit um die Mitbestimmung der Lektoren bei der Programmgestaltung, von der Siegfried Unseld nichts wissen wollte. Boehlichs Briefe u.a. mit Adorno, Bachmann, Domin, Curtius oder Johnson ließen die Rezensenten geradezu wehmütig werden. So viel Engagement, so viel, aber auch so vielim Verhältnis zu Verleger Unseld lässt den-Rezensenten Roman Bucheli staunen . "Der zartfühlende Gnadenlose" betitelt derdie Rezension von Ulrike Baureithel, die Boehlichs "Scharfsinn, philologische Expertise und politische Integrität" zutiefst bewundert. Und vor den Augen des bewundernden-Kritikers Claus-Jürgen Göpfert entfaltet sich in den Briefen "eine kleine Literaturgeschichte der deutschen Nachkriegszeit".Geschichte einer KollaborationPropyläen Verlag. 784 Seiten. 35 Eurogehört zu den Historikern, die diefür die deutsche Geschichtsschreibung wiederentdeckten. Im übrigen gehört er auch zu jenen Historikern, die wesentlich früher als die breite Öffentlichkeit begriffen haben, wie existenziell die Angriffe desauf die Geschichte sind. Zusammen mit seinem Kollegen Robert Gerwarth legte er schon im Jahr 2009 in der Zeitschrifteine zentrale Kritik an der postkolonialen Tendenz zur Nivellierung der Geschichte im Namen eines Narrativs vor - schon damals hießen seine Diskursgegner A. Dirk Moses oder Jürgen Zimmerer.: Das ist auch eine Fragestellung im Streit über die, die zusammen mit nahestehenden Historikern ihre Rolle in der Geschichte mal groß- mal kleinreden, wie es gerade passt. Malinowski war im Streit Gutachter für das Land Brandenburg. Für ihn leisteten die Hohenzollern den Nazis sehr wohl "", er erzählt in diesem Buch, wie sich das abspielte: Sie hatten eine reaktionäre Moral, aber sie arbeiteten ganz modern mit, die ihr Bild façonnierten. "Die stetige Agitation gegen die Republik dockte in dem Momentan, als diese aus dem Gestrüpp rechter Organisationen immer deutlicher als dynamischste Kraft hervortrat", resümiert Malinowski in der. Der Autor arbeitet den Charakter der Mediendynastie der Hohenzollern heraus und stellt sich mittels zeitgenössischer Berichte der Bagatellisierung ihres Anteils an der Zerstörung der Republik entgegen, erklärt Lothar Müller in der. Viele weitere Besprechungen werden sicher in den Buchmessenbeilagen folgen.Theorie der überforderten GesellschaftC.H. Beck Verlag. 384 Seiten. 26 EuroWann ist die Corona-Pandemie eigentlich zu Ende?, fragte Armin Nassehi kürzlich auf. "Wenn sie für beendet erklärt wird, national, international, global?" Das Ende der Pandemie "muss passieren, durch hohe Immunität, durch weniger Ansteckungen. Es ist eine praktische Frage und eine, ob es gelingt, mehr Menschen zu impfen (...)", beantwortete Nassehi seine eigene Frage. In seinem neuen Buch "Unbehagen", angelehnt an Freuds "Unbehagen in der Kultur", betrachtet der Soziologe dasbei kollektiven Herausforderungen und Katastrophen noch allgemeiner mit Blick auf die Pandemie. Überzeugend und verständlich findet es Ina Rottscheidt im, wie ihr Nassehi die Unfähigkeit der Menschen erklärt, unterschiedliche Interessen, Werte und Erwartungen für ein gemeinsames Ziel zu bündeln. Diesem klugen Buch verdankt sie die, dass wir einfach nicht kollektiv handeln können. Aber es gibt Lösungsstrategien: Es muss darum gehen, Logiken der verschiedenen "" zu erkennen: Wirtschaft, Medien, Recht, Familien etc., lernt Vera Linß imWie diese Logiken dann neu miteinander verzahnt werden können, führt ihr der Autor am Beispiel der Palliativmedizinvor Augen.Wie Konflikte die Menschheit prägenPropyläen Verlag. 384 Seiten. 30 EuroDiesedes Krieges, die die kanadisch-britische Historikerin Margaret MacMillan hier vorliegt, wird wohl so schnell an Aktualität nicht verlieren. Die KritikerInnen loben vor allem dender Autorin, die auch die "produktiven" Seiten von Kriegen beleuchtet, wie etwa Wolfgang Schneider imbetont: In gut lesbaren neun Kapiteln zeigt ihm MacMillan beispielsweise auf, dass sich das Steuer- und Finanzwesen entlang der Bedürfnisse der Kriegsfinanzierung entwickelte oder dass diedurch die beiden Weltkriege vorangetrieben wurde.-Kritiker Milos Vec meint geradezu den Schlachtenlärm zu hören, so anschaulich schildert ihm die Autorin die Bedeutung von Krieg in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen. Anekdoten und Autobiografisches runden die Lektüre für ihn ab; dass sich MacMillan trotz weltgeschichtlichem Anspruch auf die atlantische Welt im 19. und 20. Jahrhundert und besonders auf daskonzentriert, findet Vec allerdings ein wenig schade. Die fatalen Folgen von Kriegen nimmt die Autorin natürlich ebenfalls in den Blick, betont Matthias Bertsch im. Im bespricht Michael Wolf das Buch.