Literatur

Abdulrazak Gurnah

Rachel Cusk

Wassili Grossman

Bryan Washington

Stephan Thome

Paul McCartney

Sachbuch

Bill Hansson

Stephan Lamby

Golineh Atai

Christiana Figueres, Thomas Rivett Carnac

Große Ratlosigkeit herrschte nach der Bekanntgabe des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers: Nur wenige kannten den 1948 in Sansibar geborenen, seit 1968 in Großbritannien lebenden Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. Immerhin: Die Literaturkritiker standen zu ihrer Unwissenheit, in derschrieb Richard Kämmerlings aber entgeistert: "Dass ein solcher Schriftsteller impraktisch unbekannt ist, wirft ein weiteres grelles Schlaglicht auf dieAuseinandersetzung mit der imperial-kolonialen Vergangenheit Deutschlands." ( Unsere Resümees ). In unserem Buchladengehörten die verfügbaren englischen Ausgaben schnell zu den meist verkauften Büchern - und nun, pünktlich vor Weihnachten, hat der Penguin-Verlag auch Gurnahs Roman "Das verlorene Paradies" von 1994 in der Übersetzung von Inge Leipold neu aufgelegt. Zum Kennenlernen von Gurnahs Werk eignet sich der Band hervorragend, meint etwa Sigrid Löffler im: Erzählt wird, wie meist in Gurnahs Romanen, dieaus der Perspektive der Einheimischen. In diesem Fall ist es der zwölfjährige Yusuf, von seinen Eltern als Sklave verkauft, der während einer großen Handelsfahrt in der Karawane seines Herrn das lebhafte "Biotop" unterschiedlichster Kulturen, Begegnungen mitsowie mit den strengenschildert, resümiert Löffler. Die kunstvolle Verknüpfung von Elementen aus dem Koran, der Bibel, dem Werk Shakespeares, "Tausendundeine Nacht" und Klassikern der westlichen Moderne findet sie brillant. In derstaunt Felix Stephan, wie illusionslos Gurnah hier auch vomerzählt, in derlobt Sylvia Staude den scharfen Blick des Autors.RomanSuhrkamp Verlag. 205 Seiten. 23 EuroRachel Cusk hat ihre Fans und ihre Gegner. Aber vielleicht versöhnt sie ja der neue Roman? Denn hier setzt Cusk nicht die "Nabelschau" ihrer zuletzt erschienenen autofiktionalen Werke fort, freut sich Daniela Strigl in der. Nein, sie hat endlich wieder einen "richtigen" Roman geschrieben, ergänzt Wolfgang Schneider in der. Für ihn ist das Buch schlicht ein "": Wenn Cusk schildert, wie ein bekannter Künstler namens L. aufgrund der während einer Pandemie eingebrochenen Marktpreise bei einer gewissen M. unterkommt, eine junge Geliebte mitbringt und jene M. bis an diedemütigt, erkennt Schneider in Cusk einmal mehr die "subtile" Meisterin in der Darstellung des "im sozialen Miteinander". Die Geschichte spielt an auf die Memoiren von Mabel Dodge Luhan, die vom misslungenen Besuch' berichtete, verrät uns Daniela Strigl in der, die den Roman nicht zuletzt auch als amüsante Variante der Wahlverwandtschaften liest. Ein "", in dem Cusk psychologisch reinen Tisch macht, nennt-Kritikerin Verena Auffermann den Roman, den sie auch als "raffinierten" Künstlerroman und "erbarmungsloses" Porträt des Älterwerdens liest. Während sich-Kritikerin Maike Albath dank desder Autorin "beschwingt" durch den Roman tragen lässt, zieht Christoph Bartmann in derdoch die Kühle und Klarheit der Outline-Trilogie vor.RomanClaasen Verlag. 1280 Seiten. 35 EuroAls Wassili Grossmans monumentaler Roman "Stalingrad" im Jahr 2019 in englischer Übersetzung von Robert Chandler erschien, war der Jubel in den englischsprachigen Medien groß: "Einfür die Sowjetbürger, die in der Schlacht mit Hitler-Deutschland gefallen sind", ein "Werk von", schrieb etwa Lukas Harding im, die Anklänge an Tolstoi deutlich erkennend. Nun liegt der Roman erstmals auf Deutsch vor und in dererkennt Paul Ingendaay, was "und Textverstümmelung" aus dem 1952 veröffentlichten Roman machten: Im Stalinismus musste Grossman zahlreiche Änderungen vornehmen. Gemeinsam mit dem zuvor erschienenen Roman "Leben und Schicksal" ( bestellen ) ist das Epos für Ingendaay eine "Analyse der Totalitarismen" und eine "Hommage an die Toten". Wie der Autor durch alle Gesellschaftsschichten zeigt, was Totalitarismus und Krieg anrichten, in, mit einer weit gespannten Handlung voll unterschiedlichster Schicksale findet der Kritiker virtuos. Besonders gekonnt scheint ihm Grossmansin wenigen Strichen. Dass der Autor sich bisweilen zu einer Feier des einfachen sowjetischen Menschen im Kampf gegen Hitler versteigt, ist für den Rezensenten der einzige Wermutstropfen. In der Wiener hebt Bernd Melichar neben dem instruktiven Vorwort des Historikers Jochen Hellbeck vor allem die Kunst Robert Chandlers hervor, der das Werk restaurierte wie ein "beschädigtes Gemälde".RomanKein und Aber Verlag. 384 Seiten. 24 EuroZum Ende des Jahres wollen wir mit diesem Buch des jungen Amerikaners Bryan Washington noch auf ein besonderes Debüt hinweisen. Er erzählt uns vom Liebesverhältnis zwischen einem Afroamerikaner und einem in Houston aufgewachsenen japanstämmigen Mann, die abwechselnd von ihren Familien, von ihrer Kindheit, von Erfahrungen mitund von Zuständen der Angst und Einsamkeit berichten. Für-Kritikerin Verena Lueken ist das Buch der Beweis, dass der Familienroman längst nicht tot ist. Der Mix aus "" und genauer Beobachtungsgabe gefällt ihr besonders. Dies ist genau der Roman, den "unsere aufgeregte Zeit" gerade braucht, jubelt Sylvia Staude in der. Denn Washington mache weder großes Aufheben um die Sexualität der Figuren, noch um Themen wie Homophobie, Rassismus, HIV und Armut, ergänzt sie und versichert: Beiläufig bedeutet hier nicht oberflächlich, sondern einfach. Im porträtiert Enrico Ippolito den jungen Autor, der bereits auf der Leseliste von Barack Obama stand und dessen Debüt bald verfilmt werden soll.RomanSuhrkamp Verlag. 526 Seiten. 25 EuroStefan Thome ist nicht nur ein ausgezeichneter Schriftsteller, sondern auch Sinologe, der seit zwölf Jahren in Taiwan lebt. Nun hat er einen Roman über die Geschichte des Landes geschrieben und in derwill Andreas Platthaus erfahren haben, dass fremdsprachige Lizenznehmer den Roman aus Sorge vor demnicht übersetzen wollen. Platthaus kann darüber nur den Kopf schütteln: Denn wie Thome die Geschichte Taiwans von den Vierzigern bis ins Jahr 2016 schildert, aus der Perspektive Umekos, die Japonisierung, Sinisierung, Massenimmigration der Chinesen nach der Niederlage der Republik China und chinesische Provokationen bis in die Gegenwart erlebt, findet er einfach großartig. Und wie der Autor die Geschichte, aber auch diemit dem Schicksal und den verschiedenen Ansichten von Umekos Familie verknüpft, "" und, kann Platthaus nur bewundern. Begeistert zeigt sich auch-Kritikerin Insa Wilke, die dem Roman nicht nur einen "kulturellen, politischen, emotionalen", aber nie didaktischen "" verdankt. Als "Historiengemälde, das hierzulande kaum vertraute Fakten vermittelt" und " empfiehlt Martin Oehlen den Roman in der. Im Interview spricht Thome über Taiwan.1956 bis heuteC.H. Beck Verlag. 912 Seiten. 78 EuroVon der Kritik gefeiert wird derzeit nicht nur "Get Back",auf Disney+ gezeigte, achtstündigeam Vorabend ihrer Auflösung. ( Unsere Resümees ) Einige Begeisterung löst auch dieses massive, zweibändigeaus, in dem Paul McCartney gemeinsam mit dem Dichter und Pulitzer-Preisträgerseine Lebensgeschichte anhand von 154 Beatles-Songs erzählt. Aber nicht nur!-Kritikerin Viola Schlenz lernt mit dieser "Schatztruhe" vor allem viel über die Entstehung der Songs, erfährt, dass McCartney einenoder auf seinen U-Bahnfahrten in New York und London dem Voyeurismus frönte,-Kritiker Joachim Hentschel stürzt sich neben Muldoonsvor allem auf die "prächtigen" Bilder und anekdotenhaften, wenn auch wenig brisanten Erzählungen. Die ein oder andere Banalität kann er da verzeihen. Verzaubert von derdieses überwältigend unterhaltsamen Bandes ist Christian Metz imund in derschaut Jörg Thomann angesichts des Erkenntnisgewinns sogar über Spitzen gegen John Lennon hinweg.Eine Reise in die Welt des GeruchssinnsS. Fischer Verlag. 400 Seiten 24 EuroEine Reise in die Welt des Geruchssinns! Das ist doch mal ein Thema, das jeden interessieren dürfte. Verfasst hat sie der schwedische Neuroethnologe und Direktor des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie Bill Hansson. Aber das Buch ist keineswegs so theoretisch, wie es Hanssons Berufsbezeichnung vermuten lässt, versichert Michael Lange in. Kaum Fachterminologie, sondernund vielattestiert er dem Buch, das ihn in eine faszinierende Parallelwelt entführt. Wie Anglerfische sich in der Dunkelheit des Meeres anhand von Gerüchen orientieren, weshalb unsereganz anders rochen, wie menschliche Sexualhormone erforscht werden oder wie Geruchstechnologie unseren Alltag beeinflusst, erfährt man zum Beispiel. Hansson blickt auch auf die Veränderungen auf unserem Planeten, die den Geruchssinn von Mensch und Tier durcheinanderbringen: Gase und Stickoxide,in Neuwagen und im Ketchup stören die Orientierung von Meeressäugern und Vögeln, lernt Lange. In derempfiehlt auch Nicola von Lutterotti das Buch, das ihr anschaulich die Bedeutung unseres Geruchssinns erläutert.Hinter den Kulissen des MachtwechselsC.H. Beck Verlag. 382 Seiten 22 EuroBrandaktuell und fast schon wieder ein wenig historisch ist dieses Buch, das bisher erst-Kritiker Nils Minkmar besprochen hat: Die politischen Dokumentarfilme von Stephan Lamby schätzt er ohnehin, auch über den jüngsten Wahlkampf hat der Journalist einen Film gedreht, aber der Stoff reichte noch für ein Buch, weiß der Kritiker, der das Werk in den höchsten Tönen lobt: Lambys aus den Filmen bekannte, die Raum für eigene Überlegungen lässt, und den angenehmenerkennt Minkmar auch hier. So liest er nicht nur interessiert nach, welche Fehler Armin Laschet während seiner Kanzlerschaftskandidatur machte, wie tief die Risse der CDU reichen oder wie unglücklich Robert Habeck die Plagiatsaffäre um Anna-Lena Baerbock kommentierte, er blickt auch nochmal zurück auf die Bedeutung Angela Merkels für die Union. Kommentare, etwa von Igor Levit zur, oder Interviews mit Corona-Leugnern runden den aktuellen Band ab, lobt der Rezensent. Eine große "", ein "Hauptstadt-Roman" gar, schließt er. Derhat ein Dossier mit Lambys Doku und Lesungen aus dem Buch zusammengestellt.Rowohlt Berlin Verlag. 320 Seiten. 22 EuroGolineh Atai verließ den Iran mit ihren Eltern im Alter von fünf Jahren, die Machtergreifung des Ayatollah Khomeini hat sie also kaum miterlebt, dennoch beschäftigt sie der Iran schon ein Leben lang. Nun hat die langjährige Nahost- und Russland-Korrespondentin derein Buch über die Frauen im Iran geschrieben, das uns Michael Meyer imunbedingt ans Herz legt. Das Buch, für den Kritiker gleichermaßen "und", wirft nicht nur einen Blick auf die längst verpuffte "Grüne Revolution", auf Strafen für Abtreibungen und Empfängnisverhütung und auf andere, sondern folgt den Schicksalen von neun oppositionellen Frauen, die demonstrierten oder öffentlich Kritik am Regime übten. Erschüttert liest Meyer in den "eindringlichen" und unmittelbaren Porträts von Folter und Tod, Unterdrückung und Willkür, aber auch vom ungebrochenen Mut der Frauen. Im Interview mit Barbara Knopf spricht die Autorin über den Kampf der Frauen im Iran.Wie wir die Klimakrise überlebenC.H. Beck Verlag. 216 Seiten. 22 EuroEin optimistischer Blick auf die Klimakrise? Scheint möglich, wenn wir diesem Buch der der beiden Klimaexperten Christiana Figueres und Tom Rivett-Carnac vertrauen. Beide Autoren wirkten am Beschluss desmit. Natürlich malen Figueres und Rivett-Carnac zunächst eine Welt der Hitzewellen, Überschwemmungen,und Zwangsmigration aus, zeigen dann aber auch Möglichkeiten auf, dies zu verhindern, freut sich Johannes Kaiser im: Anpacken, zusammenarbeiten und auf "" setzen, schlagen ihm die Autoren vor und liefern in einem 10-Punkte-Planfür den Alltag mit. So hat Kaiser auch nichts gegen die "emotionale Zuspitzung" im Buch einzuwenden. In derschaut Christian Schwägerl über den gelegentlichen Ratgeberton hinweg, denn wichtiger scheint ihm, dass die Autoren eindeutige Antworten parat haben: Jeder einzelne ist gefragt beim Kampf gegen den Klimawandel - und zu spät ist es auch noch nicht, lernt er. Darüber hinaus gewähren sie dem Rezensenten Einblicke in das komplizierte Prozedere von Klima-Verhandlungen.