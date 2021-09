Literatur

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in den "Wo wir nicht sind" und "Vorworte" , in unseren Büchern der Saison , den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen RomanRowohlt Verlag, 352 Seiten, 22 EuroHerve Le Telliers neuer Roman hat im vergangenen Jahr den Prix Goncourt erhalten, und auch hierzulande ist die Kritik begeistert: In derweiß Niklas Bender gar nicht, wo er anfangen soll bei diesemundRoman, in dem ein Flugzeug mit 243 Passagieren auf dem Flug von Paris nach New York in ein Unwetter gerät - und sich verdoppelt: FBI und Air Force, Psychologie und Astrophysik versuchen das Phänomen zu erklären, während einzelne Personen mit ihren Doppelgängern klarkommen müssen, darunter ein depressiver Schriftsteller, ein Profikiller, eine alleinerziehende Filmcutterin und ein Wahrscheinlichkeitstheoretiker, erklärt Bender, für den Tellier ein besonders virtuoser und qualifizierter Vertreter der avantgardistischen Literaturgruppeist. Er versteht den Roman nicht nur als psychologisch tiefgründige,, sondern auch als Reflexion über die Fiktionalität sowie als Hommage auf Jarry, Perec und Calvino. Auch-Rezensent Christoph Vormweg verspricht uns Riesen-Lesenspaß mit diesem spannenden, vielstimmigen, dynamischen und intelligenten Roman über die Lebensrealitäten der Passagiere und ihre Verwicklungen. Einmit einem verstörenden Finale, schwört er. Im meint dagegen Michael Wolf: Hier werde "triviale Geschichten mit philosophischem Inhalt aufgewertet".RomanKiepenheuer und Witsch Verlag, 528 Seiten, 25 EuroEs scheint mal wieder eine Saison der Nazi-Romane zu werden. Aber Moment! Dieser ist von Eva Menasse und offenbar ganz anders, wenn wir den KritikerInnen glauben: Einen "" nennt etwa Ijoma Mangold in seiner mitreißenden-Kritik den Roman, in dem Menasse die Nachkriegsgeschichte eines fiktiven Dorfes voller Alt-Nazis bis 1989 erzählt. Von der Dorfgräfin über den Doktor bis zum jüdischen Ladenbesitzer Antal verschweigt man die Geschichte, die an das Massaker an jüdischen Zwangsarbeitern 1945 inerinnert. Auch als das Dorf in den Achtzigern zur Touristenattraktion gemacht werden soll, wird nach Möglichkeiten vertuscht. Was diesen "" für Mangold zum "Meisterwerk" macht, ist aber Menasses Sprache: Der Kunst-Dialekt, den die Autorin hier erschaffen hat, klingt nach Hofmannsthals "Rosenkavalier", nur, meint der Kritiker, der NS-Geschichte selten so farbig und lebensnah gelesen hat. Voll des Lobs ist auch Andreas Platthaus in der: Menasse verfüge über die vielstimmige Mündlichkeit eines, die epische Lunge einesoder, und sie habe Juli Zeh die Subtilitiät und den "voraus. Diese finstere wie komische Geschichte aus dem Burgenland nimmt Platthaus für sich ein als mehrgenerationales kleinstädtisches "Sittenstück" für alle, nicht als Schlüsselroman. Für Sigrid Löffler imbirgt dieses "soziale Wimmelbild" im Stil des Anti-Heimatromans zwar allerhand Gemeinheiten, nur das Verbrechen in Rechnitz bleibt die leere Mitte des Textes, meint sie. In derüber Hanna Engelmeier harsche Kritik: Dass Menasse das Verbrechen in Rechnitz selber nicht beschreibt, dafür aber umso wortreicher das Schweigen darüber, findet Engelmeier problematisch.RomanS. Fischer Verlag, 192 Seiten, 22 EuroFast alle KritikerInnen haben mächtig Spaß mit dem Debütroman des österreichischen Dramatikers und Bachmann-Preisträgers Ferdinand Schmalz, der uns von demDoktor Schauer, der sich mit Todeswunsch an seinen Tiefkühllieferanten Franz Schlicht wendet. Der Doktor verschwindet allerdings schon vorher und Schlicht begegnen bei seiner Suche einer Mengeaus der österreichischen Gesellschaft.-Kritiker Carsten Otte liest einen fesselnden,, der dem Tod mit "bitterbösem Humor" und einer guten Portion Humor begegnet. Den Dramatiker im Autor erkennt Otte vor allem am Rhythmus und an der festlichen Theatralik des Geschriebenen. Gewitzten Nonsens, der dem "" freien Lauf lässt, entdeckt in derPaul Jandl, der natürlich auch die Anklänge an Bachmann, Horvath und Doderer erkennt. Imlässt sich Shirin Sojitrawalla von der kunstfertig rhythmisierten Prosa, der metaphernstrotzenden Darstellung, dem Biss und denin diesem Roman mitreißen. Auch das Grundlagenwissen des Autors betreffend die verschiedensten Arbeitswelten und Milieus findet sie bewundernswert. Und im jubelt Jerome Jaminet über dieses "Sprachkunstwerk": "Schmalz ist dermit Social-Media-Hipster-Slang, von identitätspolitisch engagierten Autorinnen mit überhöhtem Sendungsbewusstsein."-Kritikerin Marie Schmidt winkt dagegen ab, ihr ist diese "David-Schalko-Wolf-Haas-Josef-Hader-Welt" zu vertraut.RomanKanon Verlag, 128 Seiten, 20 EuroIhren Debütroman hat die deutsche, in London lebende Autorin Katharina Volckmer zunächst in Großbritannien veröffentlicht, kein deutscher Verlag traute sich ran. Der kleine Kanon-Verlag hat es nun gewagt, wenn er auch den Original-Untertitel "The Story of Jewish Cock" weggelassen hat - und die Kritiker sind begeistert: Als literarische Entsprechung der Masturbation versteht etwa-Rezensent Philipp Theisohn den Monolog einer deutschen Frau, die sich in einer Londoner Praxis einenlassen möchte und dem Arzt dabei ihre Vergangenheit, Lust, Schuld- und Schamgefühle anvertraut. Angesichts dermuss der Kritiker zwar das ein oder andere Mal schlucken, vor allem ist er aber froh, dass Volckmer keinen Thesenroman vorlegt, sondern die heikle Verbindung von Porno und Genozid in eine Utopie münden lässt. "" nennt-Kritikerin Zelda Biller das Buch, über das sie oft laut lachen muss, wenn Volckmers bigotte Heldin dem jüdischen Chirurgen in vor Zynismus und Wut beinahe "von ihrem Sexual- und Hitlerkomplex erzählt. Witzig, wütend, auch tragisch, verblüffend grotesk und mitunterscheint Harald Staun in derder Roman: Noch glücklicher aber macht ihn, dass Volckmer weder in Klamauk noch in Identitätsdebattenbegriffe abrutscht. Im Gespräch mit Ellen Hunt erzählt die Autorin, wie deutsche Verlage und jüdische Leser auf den Roman reagierten.RomanCarl Hanser Verlag, 384 Seiten, 25 EuroGanz frisch erschienen und noch wenig besprochen: Der neue Roman des zweifachen Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead, der hier einenanschlägt, wie-Kritiker Florian Balke bemerkt. Erzählt wird die Geschichte des Möbelhändlers Ray, der im Harlem der Fünfziger und Sechziger einen eleganten Laden ehrlich führen will, aber immer wieder in krumme Geschäfte gerät. "Harlem Shuffle" ist einum einen "", der gar kein Gangster sein will, meint Carsten Hueck im. Er bewundert vor allem die Präzision der Zeit- und Ortsschilderung. Automarken, Slang und Filme: Whitehead kennt alle Referenzen, versichert Hueck. Und dann der dreihebige, der Harlem in den fünfziger und sechziger Jahren vorantrieb! Einen "mitunter schmerzhaft klaren Blick auf Amerika" verdankt Martina Kothe imdem Roman, im Gespräch mit Alexander Wasner meint Frank Hertweck allerdings: Whitehead ist ein Meister der "Ausstattungsliteratur", dabei bleiben Nebenfiguren oft nur "Klischees".RomanKiepenheuer und Witsch Verlag, 128 Seiten, 20 EuroMaxim Billers Held Erck Dessauer will einwerden im Berlin der Nullerjahre. Nur ein jüdischer Großschriftsteller scheint ihm dabei im Wege zu stehen. Man muss "ziemlich oft lachen" in diesem Roman, versichert-Kritiker Nils Minkmar. Biller zeichnet mit Dessauer einen Schriftsteller, der sichfühlt und ab und zu auch antisemitische Anwandlungen hat. Als Zeitbild funktioniert der Roman für Minkmar sehr gut. Für Tobias Rüther () kann der Roman noch mehr: Er hebt ab auf die tödlichen Ideologien des 20. Jahrhunderts und die Unsitte, aus ihnen immer wiederzu schlagen. Aber eindeutige Zuordnungen gibt es nicht, Billers gut ausgebildeter Sinn für menschliche Widersprüche verhindert das, erklärt Ingeborg Harms in der. Entsprechend tun sich unter den Figuren Abgründe auf und diewechseln die Seiten, notiert die Rezensentin. Am Ende, freut sich Paul Jandl in der, fliegen alle aus der Kurve, nur die Metaphern nicht, die sitzen.Klaus Wagenbach Verlag, 816 Seiten, 89 EuroDie Kritiker gehen auf die Knie vor Horst Bredekampsüber Michelangelo. Auf mehr als 800 Seiten präsentiert der Kunsthistoriker hier seine jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Renaissance-Künstler, aber natürlich nicht als schnöde Biografie, sondern als "", erklärt uns ein hingerissener Alexander Cammann in der. Den Lebensstationen des Künstlers folgt er hier natürlich trotzdem, entdeckt dabei allerhand Neues, auch Diskussionswürdiges, ergötzt sich aber vor allem an den "der Werke, die ihm Bredekamp bietet, wenn er ihn schrittweise durch Michelangelos Universum führt. Neunhundert Abbildungen machen dieses für Laien und Fachpublikum gleichermaßen geeignete "" für den Rezensenten auch zu einem visuellen Fest - und selbst von Bredekamps "" an den Kapitelenden lässt er sich mitreißen. Und auch sprachlich ist das Werk der reinste Genuss ergänzt Michael Opitz im, der zwischen Bredekamps beeindruckend genauen Beobachtungen und Thesen die lebenslange Begeisterung des Kunsthistorikers für den Künstler spürt. In derpreist Ulrich Pfisterer nicht zuletzt Bredekamps ganzheitlichem Ansatz: Sogar den Gedichten widmet sich der Autor, staunt Pfisterer. Bredekamps Analysen, die Michelangelos Genie zwischen "" verorten und seine Netzwerke wie auch seinen Eros in den Blick nehmen, zeigen ihm die Fortschrittlichkeit des Künstlers, aber auch seine Melancholie.Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafftSuhrkamp Verlag, 239 Seiten, 25 EuroEin sehr aktuelles Buch zurlegt die amerikanische Journalistin und Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Kolbert mit "Wir Klimawandler" vor. In den hier versammeltenerzählt sie von Menschen, die nach Lösungen für den Klimawandel suchen. Beeindruckend findet-Kritikerin Anne-Kathrin Weber die Reportagen, in denen sie liest, wie Louisiana den Landverlust aufhalten will, den es ausgerechnet durch die Stauung des Mississippi befördert hat, oder wie Hawaii gegen dieankämpft, die zur Bekämpfung einer anderen Schneckenart importiert worden war. Mit großem Interesse folgt auch Claudia Mäder in derKolberts skeptischen Schilderungen jener Lösungsansätze: Sie erfährt von solarem Geo-Engineering, mit demwerden sollen, um die Temperatur zu senken, oder vondie Australiens Korallenriffen vor der Hitze schützen sollen. Vor allem lobt Mäder die Autorin für ihre angenehme Nüchternheit. Im hebt Ben Ehrenreich Kolberts Subtilität hervor, vermisst aber wesentliche Fragen: Wer hat von den Technologien profitiert, die diese Krisen verursacht haben?Und wer verliert?"Biografie eines FlussesS. Fischer Verlag, 560 Seiten, 28 Euro"Poetisch" und "" nennt-Kritiker Cord Aschenbrenner dieses Buch des Lektors und Übersetzers Hans Jürgen Balmes. Und man möchte ihm gern glauben: Denn Balmes, selbst in Koblenz am Rhein aufgewachsen, nimmt uns mit auf eine Reise durch die Kultur- und Naturgeschichte des Rheins auf den Spuren großer Fluss-Biografien wieund, erzählt Aschenbrenner: Wie der Autor mit seinem beobachtenden Blick "im Kleinen, Übersehenen, Flüchtigen sucht, als Wanderer undnämlich, nicht als Chronist menschlichen Schaffens, findet Aschenbrenner klug. Als "geologischen, biologischen und" würdigt Florian Balke in derdas Buch, in dem jede Zeile "so selbstverständlich von Gegenstand zu Gegenstand fließt wie Wasser". Im meint Rainer Volk: Diese "nie langweilige Liebeserklärung" an den Rhein "durchzupflügen", wäre "Frevel". In der spricht Balmes über seine Liebe zum Rhein.Eine Reise durch das islamische MultiversumC.H. Beck Verlag, 203 Seiten, 16,95 EuroSusanne Schröter gilt als Islamkritikerin. Als sie an der Uni Frankfurt eineansetzte, protestierten Studenten und forderten gleich Schröters Entlassung. In linken Medien wie demwird sie bis heute als Rassistin verunglimpft. In ihrem neuen Buch zeigt Schröter, dass sie keine Islamfeindin ist - das gilt viel eher für den Islamismus selbst, der historisch gewachsene Formen des Islams im Namen einer ahistorischen Reinheit bis aufs Messer (und zwar wörtlich) bekämpft. Um diesen praktizierten, den reinen Lehren nicht selten widersprechenden Islam der Sufi-Derwische oder der Marabouts geht es in dem Buch der Ethnologin. "Man sollte die Bevölkerung aufklären,- eben nicht nur Scharia-orientiertes Hardlinertum, sondern auch Spiritualität undund vieles mehr", sagt sie im Gespräch mit der. Die Kritiker loben Schröters nüchternen, aber lehrreichen Streifzug durch diese der Welt und oftmals auch den Fundamentalisten sehr fremde reale und historische Welt des Islams.Kehrer Verlag, 104 Seiten, 45 Eurogab es nicht nur im Mittelalter. In, das wie Carolin Gasteiger in derschreibt, als "Vorzeige-Demokratie" gilt, existieren noch heute ganze. Dort leben jene ausgestoßenen Frauen, nicht selten mit ihren Kindern, die von der Gesellschaft ausfür alle möglichen Übel, sei es ein Unwetter oder finanzielle Probleme, verantwortlich gemacht werden. Zwei dieser Dörfer hat die deutsch-französische Magnum-Fotografin Ann-Christine Woehrl, die auch schon Opfer von Säure- und Brandattacken aus Bangladesch, Kambodscha, Indien oder Nepal porträtierte, nun besucht, um diese Frauen zu fotografieren. Bewegt betrachtet Gasteiger die Aufnahmen der Frauen, deren Kleider vor dem schwarzen Bildhintergrund oft, während die Augen doch "trübe" scheinen. Die Porträts werden von kurzen Texten begleitet, die über die Identität der Frauen und den Grund ihrer Verstoßung aufklären. "Das zeigt auch, wie wenig es bedarf, um jemanden als Hexe zu brandmarken. Oft reiche ein Traum ohne Belege, um jemanden zu denunzieren", erklärt Woehrl im Interview mit. Ein paar der beeindruckenden Fotos sind beizu sehen