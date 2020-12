Literatur

Susie Hodge

Alex Ross

Philippe Sands

Guggolz Verlag. 205 Seiten. 22 Euro
Der Titel klingt schon finster und entsprechend düster geht es auch zu in den Kurzgeschichten des mazedonischen Autors Petre M. Andreevski, warnen die KritikerInnen. Zugleich sind sie ganz hingerissen: Im kann Katharina Döbler gar nicht fassen, wie der Autor erzählt - und dass Andreevski nicht aus Lateinamerika stammt, will sie angesichts des in den Geschichten auch kaum glauben. Da stören sie auch die vielen Toten, der Terror, die Geister und der Aberglaube im Buch nicht - die Sogkraft, die dem "distanziert düsteren" Ton eignet, führt ihrhistorisch genau,und faszinierend vor Augen. Auch Judith Leister ist in derhellauf begeistert: Wenn sie hier mit Andreevski insAnfang des 20. Jahrhunderts abtaucht und Maulwürfen begegnet, die Männer in den Wahnsinn treiben, fühlt sie sich unweigerlich an Kafka erinnert. "Hochkondensiert," nennt sie die Geschichten, die um Armut und patriarchalische Strukturen kreisen - und doch völlig auf Sozialkritik verzichten, lobt sie.Penguin Verlag. 288 Seiten. 22 EuroSpätestens seit dem im vergangenen Jahr auch hierzulande erschienenen Erzählband "Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau" sollte die in der Ukraine geborenen und in Brasilien aufgewachsene Schriftstellerin Clarice Lispector größere Bekanntheit erlangt haben. Jetzt erscheint schon der zweite Band mit erstmals auf Deutsch erschienenen Texten - und-Kritikerin Maike Albath erkennt hier die ganze literarische Größe der Autorin, die ihr zufolge als "" gilt: Ganz gleich, ob ihr Lispector erzählt, wie sich ein Mädchen fühlt, dass sich in ein Huhn hineinversetzt oder von einer Frau, die in das Fleisch der von ihr beobachteten Menschen taucht - immer staunt sie über, die merkwürdigen, komischen Situationen, in denen sich die Figuren finden, das raffinierteund die "gnadenlosen" Charakterisierungen vor allem der weiblichen Psyche in den 44 Erzählungen. Wörter wie " entdeckt aufauch Sarah Murrenhoff, die die Lektüre als geradezu "körperliche Erfahrung" wahrnimmt: "So zart, so poetisch schreibt nur Lispector über unser", meint sie.RomanRowohlt Verlag. 512 Seiten. 25 EuroAls Chronik der jüngeren US-Geschichte empfehlen die KritikerInnen den neuen Roman der in Deutschland lebenden, amerikanischen Autorin Nell Zink, die uns in "Das Hohe Lied" zunächst insentführt, an der Seite der drei Punks Pam, Daniel und Joe, die das Leben inklusive Partys und Drogen in vollen Zügen genießen bis der 11. September dem hedonistischen Dasein der Freunde ein Ende setzt. Joe stirbt an einer Überdosis Heroin, Zink konzentriert sich von da an auf Pam und Daniels Tochter Flora, die als Klimaschutzaktivistin und schließlich Wahlkämpferin in der Kampagne der grünen Präsidentschaftskandidatin Jill Stein arbeitet.-Kritiker Christoph Schröder liest den Roman, der seiner Meinung nach mehr Erleuchtung als Spaß verspricht, als "Parodie" auf die Romane Sally Rooneys. Er lobt essayistischeder jeweiligen Epochen, Zinksund ihre erkenntnisreichen. Tempo- und pointenreich findet auch Carsten Otte in derdas Buch, das er nicht zuletzt als exaktedes US-Musikbusiness in den späten Achtzigern liest.und Überraschungen lobt Wiebke Porombka in der, die Mischung aus "Schnoddrigkeit" und Einfühlungsvermögen dieses Generationenporträts hebt Ursula März imhervor. Auf eine Amerika-Reise der besonderen Art nimmt uns auchin ihrem neuen Roman "Alles von mir" bestellen ) mit: In derbewundert Elena Witzeck nicht nur, wie Landerlbannt, sondern lauscht während der Lektüre auch Songs von Billie Holliday und Bessie Smith.Suhrkamp Verlag. 218 Seiten. 22 EuroDie in Leningrad geborene Polina Barskova debütierte bereits imals Lyrikerin, heute lehrt sie im amerikanischen Amherst Literaturwissenschaften. Nun ist ihr erster Prosaband auf Deutsch erschienen, und wie in ihrer Lyrik widmet sich Barskova dort den KünstlerInnen der. In derist Andreas Platthaus sehr dankbar, dass die Autorin hier die Stimmen jener Toten versammelt, die während der Blockade durch die deutsche Wehrmacht verstummten und deren Aufzeichnungen in den Petersburger Archiven eingeschlossen waren.bietet dem Kritiker der Band, in den Barskova neben Aufzeichnungen, Märchen und Dialogen auch eigene Texte, oft ausgehend von den Originaltexten montiert hat. Bei Barskova "wird man in den Text gelockt, hinein- und wieder herausgerissen. Immer wieder wird etwas aufgebrochen, fängt an, endet abrupt - jedoch, sie verleiht den Worten oft sogar eine ganz neue Bedeutung. Sätze können hier sinnlich und drastisch zugleich sein", heißt es im. Bei bespricht die Schriftstellerin Annett Gröschner den Band hymnisch, im Interview mit dem Goethe-Institut spricht Barskova über diewährend der Blockadejahre.Das Geheimnis großer LiteraturRowohlt Verlag. 646 Seiten. 34 EuroMit den Jahren wachsen die Bücherregale, ab und an empfiehlt sich ein kleiner Überblick. Diese Saison am besten mit dem Germanisten und Literaturkritiker Michael Maar, der uns mitzum Lesen und Wiederlesen, aber auch zum Vergleich und zuranstiftet, wie Gisela Trahms in derverspricht. Wenn Maar sie in seinerin schweifenden Beobachtungen zu Hildegard Knefs Biografie und Christa Wolfs "Kunstprosa", Goethe und Mann, Kafka und Henscheid führt, erkennt die Kritikerin einmal mehr den "". In derlässt sich auch Adam Soboczynski gern durch die Literaturgeschichte führen: Stilistische Grundregeln werden hier erläutert, Stilblüten ebenso kritisiert wie die überkandidelte Prosa der Romantiker.-Kritiker Hilmar Klute erscheinen die behandelten AutorInnen fast wie "Prüflinge", wenn Maar ihnenauf die Finger schaut. Mit Humor und Ironie lernt Klute bei Maar, gute von schlechten SchriftstellerInnen zu entscheiden. Und Maar selbst kann sich mit den ganz großen Aphoristikern messen, findet er.In diesen dreizehn Essays, die nun erstmals auf Deutsch vorliegen, schlägt der britische Historiker Christopher Clarkzwischen Geschichte und Gegenwart, staunen die KritikerInnen. Wenn Clark hier die Macht vonvergleicht, die medienverliebte Großmannssucht von. untersucht oder die Bismarck-Verehrung des Spindoctors Dominic Cummings aufgreift, erkenntKritiker Jörg Himmelreich, wie hinderlich es für die Geschichtsschreibung ist, dass ihr jeder Sinn fürs Zufällige abgeht. Auch dem-Kritiker Gustav Seibt eröffnen sich hier ungeahnte Parallelen, etwa mit einer Studie zum Königsberger Religionsstreit, zum Thema Öffentlichkeit und Vernunft. Mit Clark lässt sich tatsächlichund anschaulich schreiben kann er außerdem, versichert Seibt. In derfeiert Dirk Schümer Clark gar alsund Geschichtserzähler - und will dessen "Schlafwandler" und die Debatten darum inzwischen selbst schon in die Zeitgeschichte einordnen. Dass dem Historiker die Lektüren der Poststrukturalisten bis heute nützen, erkennt Schümer, wenn Clark etwa das Funktionieren von Macht beschreibt.Das weibliche Gesicht der RevolutionEdition Foto Tapeta. 200 Seiten. 15 EuroEs sind vor allem die Frauen, die in Belarus mitauf die Straßen gehen, schrieb Elke Schmitter, die auch einen Text für den Band verfasst hat, vor einiger Zeit bei- und wunderte sich, weshalb sie so "" mit ihrem Protest bleiben. Umso schöner ist es, dass die Edition Fototapeta nun dieses Buch herausbringt mit Essays, Streitprotokollen und Solidaritätserklärungen von. Ein Wagnis, dreißig sehr unterschiedliche Texte mitten aus derzu veröffentlichen, findet Sabine Adler im. Aber allein das Gedicht am Anfang des Bandes ist ein "Höhepunkt", meint sie und zitiert: ""Als Erbstück erhielt ich / meine Angst - / eine Familienreliquie, / ein wertvoller Stein, / weitergegeben / von Generation zu Generation..." Zudem kann Kritikerin in den Analysen, Reportagen und Essays nachvollziehen, warum es in diesem höchst patriarchalen Land gerade Frauen sind, denen der große Erfolg einer nationalen Einigung in der Opposition gelingen konnte. "Sie schaffen eineines Alexander Lukaschenko, der von sich behauptet, die Last, die er trage, könne gar keine Frau tragen", schreibt Frank Herold im. Imhaben wir bereits im November einen Vorabdruck aus dem Buch veröffentlicht.Werke aus fünf JahrhundertenLaurence King Verlag. 224 Seiten. 18 EuroWer hat schon mal etwas von Sofonisba Anguissola gehört? Es ist einer der Vorzüge unserer Zeit, dass längst überfällig auch die vergessenen undwerden. Diesen hat die britische Kunsthistorikerin Susie Hodge jetzt einen Band gewidmet, den bisher nur Anne Kohlick imbesprochen hat. Die empfiehlt ihn aber nachdrücklich, denn vergessene Malerinnen, Bildhauerinnen, Grafikerinnen von der Renaissance bis heute stellt Hodge ihr in ihrer rein weiblichen Kunstgeschichte im Kontext von Stilen und Strömungen und den Rahmenbedingungen der Kunst und der künstlerischen Bildung vor. Dievon barocken Stillleben bis zu zeitgenössischen Performances und Installationen zusammen mit den Farbabbildungen ergeben für Kohlick ein ansprechendes, gut lesbares wie. Gern verzeiht Kohlick da, dass der dritte Teil des Bandes mit kurzen Texten zu Akademien und "Abstrakter Kunst" eher im Allgemeinen verbleibt. In diesem Kontext lohnt sich bestimmt auch ein Blick inEntdeckung der in Südafrika geborenen bestellen ), die Eva Hepper imals herrlich "anschaulich" erzählte Abenteuergeschichte empfiehlt.Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die ModerneRowohlt Verlag. 912 Seiten. 40 EuroNoch eine Richard-Wagner-Biografie? Ja! Und zwar die des Musikkritikers des, Alex Ross. Meinen zumindest die Kritiker. Wolfram Goertz in deretwa, der die 900 Seiten so hingerissen wie leichthin gelesen hat. Denn hier geht es nicht nur um Wagner, sondern gleich um den, versichert Goertz, der hier Kenntnisreichtum,aufs Schönste vereint findet. Zudem ist Ross gelernter Komponist, also musikalisch überaus versiert, versichert Goertz, der hier auch lernt, Leitmotive wiederzuerkennen. Natürlich geht es auch um Hitler, um Antisemitismus, um Größenwahn, aber Ross schreibe so, dass er vor allem von Liebe und Bewunderung zu diesem großen Komponisten und Visionär getragen scheine. Wie sehr Wagner auch andere Kunstformen, aber auch Psychologie, Philosophie und Politik beeinflusste, erfährt Robert Jungwirth von, für den das Buch weniger Biografie dennist. Ross' Überschwang verzeiht er gern den gelegentlichen Mangel an Stringenz.Lügen, Liebe und die Suche nach der WahrheitS. Fischer Verlag. 544 Seiten. 25 EuroSchon "Rückkehr nach Lemberg" , in dem der britisch-französische Jurist Philippe Sands seine jüdisch-galizische Familiengeschichte erzählte, wurde von der Kritik begeistert aufgenommen. Jetzt widmet sich Sands der sogenannten "Rattenlinie", jener berüchtigtenüber den Vatikan nach Argentinien. Im Mittelpunkt steht dabei das Schicksal des SS-Offiziers und NS-Gouverneurs, der nach 1945 als Massenmörder gesucht wurde. Der in derrezensierende Schriftstellererfährt hier denn auch viel über den: Geradezu transparent kann ihm Sands begreifbar machen, wie der Klerus den versprengten, in Waldhütten sich vor dem Zugriff der Alliierten entziehenden Nazis zur rettenden Flucht verhalf. Leidenschaftlich empfiehlt er das Buch. Wie einenverschlingt auch Marc Reichwein in derdas Buch, vor allem jene Kapitel, in denen Sands der Frage nachgeht, ob Wächter ermordet wurde. Sands erscheint ihm nicht nur als, sondern auch als investigativer Reporter und. Beispielsweise dann, wenn er ihm aufzeigt, wie ruchlos der österreichische Bischof Alois Hudal wirkte, der auch Eichmann, Mengele und Priebke über Rom zur Flucht verhalf. Nur in derstört sich Fabian Wolff an "Reporterklischees" oder "Cliffhangern".