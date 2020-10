Literatur

Dorothee Elmiger Dorothee Elmiger

Ben Lerner

Cemile Sahin

Jean-Paul Dubois



Gabriel Josipovici

Sachbuch

Geert Mak

Uta Ruge

Johny Pitts

Benjamin Moser

Howard Eiland, Michael W. Jennings

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher in unserem Buchladen bestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, dennist unser Buchladen.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in "Vom Nachttisch geräumt" , der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in der "Mord und Ratschlag" , in unseren Büchern der Saison, den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen Carl Hanser Verlag. 272 Seiten. 23 EuroAls "",und Festmahl preisen die KritikerInnen Dorothee Elmigers Romanessay, der uns vonüberbis zum Nachdenken über den weiblichen Körper, Birnen und Lektüren führt. Man braucht ein wenig, um sich in dem verworrenen Dickicht aus Tagebuchnotizen, Gedächtnisschnipseln, Fiktionen und Fakten zurecht zu finden, räumt-Kritiker Björn Hayer ein, aber mit jeder Krauchbewegung erkennt er die tieferliegende Ordnung der Dinge: Alle Figuren verbindet eine grundsätzliche Sehnsucht nach "". Als originell, argumentierend, zugleich erzählend, psychologisch und weitschweifig beschreibt Paul Jandl in derdas kaleidoskopartige Buch, in dem historische, soziologische, theologische und private Notizen einander befruchten. Imverspricht auch Jörg Magenau reiche, Gedanken und Beobachtungen über Filme, Orte oder Themen wie Sklaverei, Max Frisch oder die Kaschnitz. Hier entstehen "", versichert er. "Eine Feier des schwelgenden Lesens", freut sich Marlen Hobrack in derRomanSuhrkamp Verlag. 395 Seiten. 24 EuroDiestehen an, das Land ist gespalten wie nie zuvor. Alsdes gesellschaftlichen Bruchs lesen die KritikerInnen diesen Roman des amerikanischen Schriftstellers und Lyrikers Ben Lerner, der dem jungen Adam folgt, der in Topeka zur High School geht und im Debattierclub lernt, wie wichtigauch in Bezug auf denist. Für-Kritiker Felix Stephan ist der Roman über die Orientierungslosigkeit weißer, privilegierter US-Männer in den Neunzigern die "", auf die alle gewartet haben. Wie Lerner ohne große Sentimentalitäten und mit den Fugees, Windows 95, Humor und einem scharfen Blick auf die sprachlichen Gewohnheiten der Zeit eine Epoche auferstehen lässt, um heutige Verwerfungen zu erklären, dabei Politrhetorik, psychoanalytische Sprache,mixt, findet-Kritiker Kai Sina stark. Die Poesie der Sprache bewundert auch ein so reizüberfluteter wie faszinierter Frank Schäfer in der, während Wieland Freund () hier lernt, wie Amerika seine Sprache verlor.RomanAufbau Verlag. 239 Seiten. 20 EuroMit ihrem Debütroman "Taxi" (als Taschenbuch bestellen ) über den Umgang einer Mutter mit dem Kriegstod ihres Sohnes - noch im kleinen Korbinian Verlag erschienen - sorgte die Künstlerin Cemile Sahin für Furore: Die KritikerInnen lobten das Subversive, rasend Komische, Irrwitzige des Textes. Ihr zweiter Roman "Alle Hunde sterben" ist anders - und doch ähnlich und vor allem genauso gut, versichern die KritikerInnen. Sahin erzählt invon neun verschiedenen Figuren, die in einem "Hochaus im Westen der Türkei" leben und, zur Flucht gezwungen, gefoltert werden. Es gibt auch Hoffnung und Menschlichkeit in diesem Roman, aber, schreibt ein tief beeindruckter Niklas Maak in der, "weil die Erlösung nur eine politische sein könnte; das ist vielleicht das Politische an Sahins Kunstwerken (zu denen sie auch die Bücher zählt): Sie zeigen etwas, was es so noch nicht zu sehen gab, und sie machen den". Für-Kritiker Jens Uthoff ist vor allem interessant, "was Sahin bewusst auslässt": nämlich die Türkei als Land und sämtliche Kontexte. Es gibt nur einen Militärapparat und "Terroristen". Ihr Roman sei keineswegs einfach eine Geschichte über die Unterdrückung der Kurden in der Türkei, erklärt Sahin dann auch im. Sie habe vor allem beleuchten wollen,werden kann. Und das zeigt sie mit ganz neuen literarischen Formen, versichert Maak in derRomandtv Verlag. 256 Seiten. 22 EuroEs gibt so Romane, die in aller Unauffälligkeit eine Hymne nach der anderen auslösen - und solche sollte man mit Aufmerksamkeit zur Hand nehmen. In Frankreich ist Jean-Paul Dubois ein bereits bekannter und versierter Autor mit gut zehn Romanen in seiner Bibliografie. In Deutschland erscheint jetzt "Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise", weil er letztes Jahr den berühmtesten französischen Literaturpreis, denerhalten hat. Der Roman handelt in einem reizvollen Setting von der Begegnung einer Nähmaschine mit einem, oder, um genauer zu sein: eines unauffälligen Pastorensohns mit einem Hell's Angel in einer Gefängniszelle in Montréal. Alle loben, wie sich der Roman ins Gemüt einschleicht: "Auf", sagt Rezensentin Katharina Teutsch in der. "Geradezu unfranzösisch" (hm, nicht gerade ein Kompliment für die Literatur des Nachbarlands), versichert Dina Netz im. Eines noch:in der Zelle hat in diesem Roman der Hell's Angel.RomanJung und Jung Verlag. 112 Seiten. 18 EuroDer in Nizza geborene, in Ägypten aufgewachsene und in England lebende und auf Englisch schreibende Gabriel Josipovici erzählt in seinem neuen Roman von, der nach dem Tod seiner ersten Frau mit seiner zweiten Frau von London nach Paris zieht und schließlich nach Wales. Soviel scheint sicher oder - fast sicher? So genau weiß es Rezensent Ulrich Rüdenauer in dernicht: Josipovici erzählt nicht chronologisch, nie ist ganz klar,ist. Selbst an der Existenz der Ehefrauen und der Freunde, von denen der Protagonist auf langen Spaziergängen erzählt, scheint Rüdenauer manchmal zu zweifeln.sind das Thema Josipovicis, doch der"erzeugt eine geradezu soghafte Wirkung, ohne dass wir auch nur ahnen, wohin es uns da zieht", beschreibt Rüdenauer seinen Lektüreeindruck. Sicher ist für ihn nur eins: Die Verzweiflung des Erzählers. Imoder einer anderen englischen Zeitung ist der Roman, der im Original vor zwei Jahren erschien, erstaunlicherweise nicht besprochen. Zu modernistisch vielleicht? Das glaubt imjedenfalls Leo Robson, der sich auch mit dem Autor unterhalten hat, der ihm versichert: "Es gibtin dem was ich schreibe. Ich verabscheue jede Art von Kunst, die einer Agenda folgt."Auf den Spuren des europäischen Traums (1999-2019)Siedler Verlag. 640 Seiten. 38 Euro2005 erschien "In Europa" bestellen ): ein Reisebericht des niederländischen Historikers Geert Mak und eine Bestandsaufnahme des Projekts Europäische Union, die kritisch, abergeprägt war. 25 Jahre später untersucht Mak noch einmal den europäischen Traum, und sehr viel geblieben ist nicht von seinen hoffnungsfrohen Erwartungen, erkennt bedauernd-Kritiker Robert Prost, der dennoch einen "" über das heutige Europa gewinnt. Mak bereist die EU und "beschreibt Krisen und Helden" seit den 00er Jahren, "bis Leserinnen und Lesern klar wird, welcheund Freiheitsräume hier bestehen - allerdings zeigt er auch auf, wo Europawird", erzählt aufNils Minkmar, der die dichten und Großes an kleinen Details festmachenden Beschreibungen Maks lobt. Mak ist pessimistischer geworden, stellt auch Holger Heimann im MDR fest: "Aber das Schlusswort ist das nicht. Die Hoffnung, dass die Europäer durchlangsam dazulernen, mag er nicht aufgeben." Aufhat sich Fabian Busch mit Mak über dessen Buch unterhalten Die Geschichte meines Dorfes im WeltzusammenhangAntje Kunstmann Verlag. 480 Seiten. 28 EuroDer Untertitel des Buchs sagt eigentlich schon alles: "Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang". Uta Ruges Buch, aus dem wir im Perlentaucher vorgeblättert haben, ist zugleichübergreifend. Seinen Reiz hat es im Wechsel der Perspektiven, in der Reflexion der großen Geschichte in der privaten und umgekehrt. Die Bauernaufstände kommen vor, die Rolle der(sie fühlen sich missverstanden!), der Klimawandel, die "Vermaisung", und wie die alten Frauen in Ruges Kindheit Stühle vor sich herschoben, weil es noch keine Rollatoren gab. Das Buch ist in der Presse mit Begeisterung aufgenommen worden: Für Andrea Seibel in derist es ein dichtes, kluges und empathisches Buch über eine für uns alleundloben es als glänzende, erfrischend anregende Lektüre. Ruge ist auch in einem-Beitrag porträtiert worden, aber die Mediatheken sind nicht fähig, das Video online zu halten.Eine Reise durch das schwarze EuropaSuhrkamp Verlag. 461 Seiten. 26 EuroFünf Wintermonate lang reiste der britische Autor, Fotograf und Journalist Johny Pitts durch Europa, an jene Orte, wogelebt wird. Pitts nimmt uns mit in, Favelas am Rande von Lissabon, nach Stockholm oder Berlin, trifft aufund erkennt, dass Europas Gegenwart noch immer von dergeprägt ist. "" nennt in derAndreas Eckert, Professor für die Geschichte Afrikas an der Berliner Humboldt-Universität, diese Reportage, die er dem Thema geschuldet mit zunehmend gedämpften Gefühlen liest. Pitts klärt ihn darüber auf, dass es nirgends besonders gute Aussichten auf Solidarität von Migranten untereinander, auf echte Integration und ein wirkliches Gehörtwerden gibt. Derdes nicht-rassistischen Selbstverständnisses in Europa, so der hochbeeindruckte Kritiker, ist vor allem eines, er ist blind. Auf die Eindringlichkeit der im Buch versammelten Bilder weist zudem-Kritikerin Marie Schoeß hin.Die BiografiePenguin Verlag. 928 Seiten. 40 EuroIn diesem Jahr wäre Susan Sontag 87 Jahre alt geworden, kein Grund also für ein Jubiläum - und dennoch gibt es gleich drei Neuerscheinungen zu annoncieren. Sontag prägt die Geisteswissenschaften eben bis heute, sagt die Literaturkritikerin Susanne Mayer im Gespräch . Wer wirklichwissen will, dem empfiehlt sie Benjamin Mosers "monströse" Biografie. Sie staunt, wie der Autor die riesige Materialfülle in "minutiös herausgearbeiteten Themenfeldern" bündelt und mit seinem psychoanalytischen Ansatz in Sontags Inneres eindringt. Auch-Kritiker Arno Widmann haben die knapp 1000 Seiten nicht abgeschreckt: Moser schreibt, der Autorin zugewandt, so versteht der Leser Sontag besser und auch die USA, das Schreiben, das Schweigen und die Bedeutung der Bilder, meint er. Zum Besten, was je über Sontag geschrieben wurde, gehören für Widmann auch' Erinnerungen "Sempre Susan" bestellen ). Unter dem Titel "Wie wir jetzt leben" bestellen ) sind zudem gerade Erzählungen von Susan Sontag auf Deutsch erschienen.Eine BiografieSuhrkamp Verlag. 1021 Seiten. 58 EuroWalter Benjamin gehört neben Hannah Arendt zu den großen Heiligen linker Intellektueller, vor allem in Deutschland, aber auch Frankreich und Amerika. In letzter Zeit mag sein Nimbus ein bisschen gelitten haben. Die heute modischen "Critical Theories" von Gender bis Queer beziehen sich eher auf Foucault und Derrida. Die vorliegendehat bisher noch kein ganz großes Echo gefunden, wohl auch, weil sie auf Englisch bereits im Jahr 2014 erschienen ist. Warum soll man ihn heute noch lesen, fragte damals Stuart Jeffries im: Klar, allein schon weil er der wichtigsten Pionier deswar. Die deutsche Ausgabe wurde bisher erst von Christian Thomas in der besprochen , eher distanziert muss man sagen, auch weil die Autoren Howard Eiland und Michael W. Jennings mit Benjamins hermetischer Seite, so scheint es, nicht so viel anfangen können. Aber die beiden Autoren liefern ja auch die Chronologie dervon Benjamins Leben und Werk und einen detailreichen Blick auf das "Lebenswerk einer gewaltigen intellektuellen Anstrengung" in seiner "beklemmenden Totalität", so Thomas.