Roman
Luchterhand Literaturverlag. 320 Seiten. 22 Euro
Genau ein Jahr ist es her, dass der Roman "Herbst" von Ali Smith in den deutschen Feuilletons gefeiert wurde, nun liegt "Winter" vor - und die KritikerInnen jubeln erneut.-Kritikerin Sandra Kegel möchte gar nicht glauben, dass die schottische Schriftstellerin immer noch als Geheimtipp gilt: Sofangen nur wenige AutorInnen große Themen ein, findet sie. Wenn Smith hier eine Fremde an einem familiären Weihnachtsfest teilnehmen lässt, dabei unter vielThemen wie verkorkste Beziehungen, Kunst, Flüchtlingskrise oder die Macht der Großkonzerne diskutiert, ist Kegel so mitgerissen, dass sie umso sehnsüchtiger die Folgebände der Tetralogie erwartet. Wenn Smith hier eine Fremde an einem familiären Weihnachtsfest teilnehmen lässt, dabei unter vielThemen wie verkorkste Beziehungen, Kunst, Flüchtlingskrise oder die Macht der Großkonzerne diskutiert, ist Kegel so mitgerissen, dass sie umso sehnsüchtiger die Folgebände der Tetralogie erwartet.-Kritikerin Eva Tepest stört gar nicht, dass der Roman im Original bereits 2017 erschienen ist: Auch heute hat der spannungsreiche Text noch als Spiegel derBestand, versichert sie. Imliest Johannes Kaiser eine "" mit zahlreichen Anspielungen auf die "Befindlichkeit einer Nation" - und in derist Judith von Sternburg geradezu berauscht von diesem "", in dem neben Shakespeare und Dickens auch lauter familiäre Abgründe herumgeistern. Ausdrücklich lobt sie zudem Übersetzerin Silvia Morawetz. Im staunt Michael Wurmitzer über die "flirrende Unmittelbarkeit" des Romans.RomanKein und Aber Verlag. 397 Seiten. 24 EuroDieser frühe Roman der türkischen Schriftstellerin Elif Shafak mag nicht so politisch sein wie spätere Romane der Autorin, räumt Dirk Fuhrig imein. Gern gelesen haben die KritikerInnen ihn dennoch: "" nennt Laura Weißmüller in derdie Geschichte, in der ein Paar, bestehend aus einer, ganz unterschiedlich mit den starrenden Blicken der anderen umgeht. Shafakspasse hervorragend zum Thema des Buchs: Wie das Auge auf einemunterschiedliche Details fokussiert, so streife auch diese Geschichte durch Orte, Zeiten und Fiktionen, um ein leuchtendes Bild nach dem anderen einzufangen. In dertaucht auch Irene Binal hinab in diedes Romans, in dem ihr Sultane und Eunuchen, Zyklopen und Wahrsager begegnen. Das mitunter Barocke und nicht immer Pointierte des Romans verzeiht sie Shafak angesichts der genauen Beobachtungen gern. Im Literarischen Quartett deswurde das Buch von dem Schauspieler Ulrich Matthes empfohlen. Für den bespricht Theresa Hübner den Roman.RomanOsburg Verlag. 350 Seiten. 20 EuroDie großen Verlage sollten sich schämen, diesen Roman des Münchner Autors Markus Ostermair nicht mit ins Programm genommen zu haben, meint-Kritiker Alex Rühle. Umso schöner, dass der kleine Osburg Verlag sich an das Debüt herangewagt hat, dasaufgreift: Ostermair erzählt uns hier von dem Obdachlosen Karl Maurer, der von Suppenküche zu Kleiderkammer durch München wandert und immer wieder an sein altes Leben als Mathematiklehrer mit Frau und Tochter zurückdenkt. Rühle bewundert nicht nur diedes Autors, der in einer Bahnhofsmission gearbeitet hat, sondern er lobt auch Ostermairs herausragende Beobachtungsgabe, die ganz auf Kitsch, Moral und Larmoyanz verzichte. Ein Buch, das ihn an die unbekannten,führt und ihm ganz nebenbeidie Augen für eine andere Welt öffnet.-Kritikerin Maria Müller hebt besonders die Empathie und Figurenzeichnung des Autors hervor, der ihr facettenreich nahebringt, was Obdachlosigkeit bedeutet: Armut, Repression, Erniedrigung. Dem Buch gelingt der Spagat zwischen, lobt sie. Aufist eine neunzigminütige Lesung des Autors verfügbar.RomanRowohlt Verlag. 384 Seiten. 24 EuroKaum ein Buch wurde im Dezember häufiger besprochen als Laurent Binets Roman "Eroberung". Vielleicht weil der französische Autor in Zeiten, in denen die Welt ohnehin Kopf steht, dienoch einmal komplett umkrempelt. Binet malt sich aus, wie Kolumbuswird und dann der Inkaherrscher Atahualpa aufbricht, den Habsburger Karl V. zu töten und dessen Nachfolge anzutreten. Luther muss ebenfalls dran glauben. Atahualpa verbreitet an dessen Stelle 95 freundliche "Sonnenthesen" und beauftragt Michelangelo mit einer Statue des. Die KritikerInnen haben größtes Vergnügen bei der Lektüre:und die überraschend einleuchtenden Einfälle Binets, der für seinen Roman "HHhH" einst mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde, hebt Dirk Fuhrig imhervor, Rasanz,gewürzt mit hoherbewundert Joseph Hanimann in der. In derfreut sich Kerstin Klamroth, dass Binet endlich für Gerechtigkeit sorgt: Die Eroberer schaffen die Inquisition ab, sorgen für Religionsfreiheit und geben den Bauern Rechte. Während Fuhrig imdiesen Mix ausundgerade wegen des Verzichts auf Kolonialkritik empfiehlt, liest-Kritiker Tilman Spreckelsen das Buch als literarisches Dokument einer globalisierten Welt, die nicht mehr zwischen eigener und fremder Bevölkerung unterscheidet. Im empfiehlt Tobias Wenzel den Roman.Manesse Verlag. 608 Seiten. 28 EuroIm Jahr 1883 erstmals erschienen, sorgte das Debüt der südafrikanischen Schriftstellerin Olive SchreinerDie damals 28jährige Autorin schrieb zunächst unter männlichem Pseudonym über, den Farmalltag unter der, sowie das Aufbegehren gegen eine gewaltvolle, "bigotte und verlogene Gesellschaft", erläutert uns Manuela Reichart im. Sie empfiehlt dringend, diesen frühenwiederzuentdecken. Auch-Kritiker Nicolas Freund staunt über dieder Geschichte, in der er der jungen Lyndall folgt, die mit der Ignoranz und Bigotterie ihrer Umwelt kämpft. Modern sind die Themen wie Individualismus und Feminismus, aber auch Schreiners Erzählton und die philosophisch-psychologischen Figurenintrospektionen, versichert Freund, der auch das aus der Ausgabe von 1968 übernommene Nachwort vonund die "sensible" Übersetzung durch Viola Siegemund lobt. Für bespricht Katharina Döbler den Roman.Galiani Verlag. 640 Seiten. 89 EuroSchier überwältigt sind die RezensentInnen nach dem Blättern in Tobias Rothszur Renaissance. Wobei - das räumt der in derrezensierende Romanist Andreas Kablitz gleich ein - es höchste Zeit sei, den Begriff der Renaissance, verstanden als Wiedergeburt des Menschen, zu verabschieden. Wie die anderen KritikerInnen auch, lobt allerdings auch Kalbitz, dass der Lyriker, Verleger und Essayist Tobias Roth endlich die Schriften, Essays und Gedichte der Renaissance würdigt. Eineöffnet-Kritiker Arno Widmann, der in Texten von 63 AutorInnenüber die Pest, den Streit der Geschlechter oder die Ruinen Roms schwelgt, wenngleich er kritisch anmerkt, dass Themen wie Wissenschaften, Frauen, jüdische Kultur oder der Rassismus der spanischen Reconquista hier leider nicht behandelt werden. Dennoch empfiehlt er das Buch nachdrücklich als "Anthologie humanistischer Dichtung". Ganz hingerissen insbesondere wegen der Gestaltung des Bandes durch Hanne Mandik, Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen sind vor allem Alexander Cammann in derund Bernd Boeck in der: Zu bewundern sind, der Naturgeschichte des Plinius etwa oder der Biografien Plutarchs, und exzellente Abbildungen von Holzschnitten und Druckkunstwerken. So lässt es sich herrlich an der Seite von Leonardo, Michelangelo oder Cellini durch Italien flanieren, findet Roeck, der einmal mehr über die mitunterder Epoche staunt.Michael Imhof Verlag 2020, 400 Seiten, 29,95 EuroZur Zeit kann man ja nur traurig online zu seinenreisen. Da wir aber spazieren gehen dürfen, könnte auch ein Blick auf die nähere Umgebung lohnenswert sein. Wunderbarekann man zum Beispiel mit dem "Ingenieurbauführer Berlin" planen: Vom Wellblechpalast zur Belgienhalle oder dem Kuppelsaal im Haus des Deutschen Sports zum ehemaligen Kühlhaus am Osthafen - man kommt an die frische Luft und lernt noch was mit diesem Führer, versichert in derDankwart Guratzsch, der mit dem reich bebilderten Buch in der Hand die "in seiner Stadt entdeckt. Da lernt selbst der Einheimische noch Neues. Wer nicht in Berlin wohnt, findet zu seiner Stadt vielleicht einen Architekturführer , der zuermuntert.Eine BiografieDiogenes Verlag. 752 Seiten. 28 Euro2021 erwarten uns wieder einige Jubiläen: Todestage von Dante und Napoleon, 100. Geburtstage von Sophie Scholl, Joseph Beuys - und Friedrich Dürrenmatt, dem Ulrich Weber, Kurator des Dürrenmatt-Nachlasses im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern, eine wie die KritikerInnen finden ganz formidable Biografie spendiert hat. Steile Thesen sind hier nicht zu erwarten, meint Marc Reichwein in der, der stattdessen mitin Bezug auf eine mögliche neue Dürrenmatt-Konjunktur belohnt wird:, lernt der Rezensent und bekommt nicht zuletzt dank Webers Ausflügen in Erzählmuster, Motive und Formen in Dürrenmatts Texten Lust auf alte Schullektüren.-Rezensentin Eva Pfister ist mit dem Schweizer Dramatiker, Romancier und Maler nach der Lektüre gleich per du,fühlt sie sich Dürrenmatt, wenn ihr Weber auf über 700 Seiten das "Erzählgenie" in seiner Zeit, sein Werk, seine Abgründe (etwa die Sympathien für die "Frontisten") und auch wenig bekanntes Privates vorstellt.verdankt Jörg Magenau dem Buch, wie er in der Buchkritik verrät. Und im spricht Biograf Ulrich Weber über Dürrenmatts Erfolg.DuMont Verlag. 448 Seiten. 58 Euro.Längst überfällig ist dieser Bildband zu japanischem Design seit 1945, den die amerikanische Architektin und Autorin Naomi Pollock nun vorlegt. Entsprechend begeistert stürzt sich auch Dlf-Kultur-Kritikerin Eva Hepper auf das "" Werk, in dem sie bahnbrechende Entwürfe und Objekte von achtzig Designern und DesignerInnen entdeckt. Ob Kenji Ekuans 'Kikkoman' Sojasaucen-Flasche, der 'Walkman' von Sony, Möbel, Leuchten, Verpackungen bis hin zu den Modestücken Issey Miyakes, dender Firma Muji oder der Kleidung von Uniqlo - die Kritikerin schwelgt nicht nur in den Bildern, sondern lernt in "" Begleittexten über die Entstehung und die Schöpfer der Werke auch, wie japanisches Design die Welt eroberte. Im Interview erklärt der Design-Experte Rene Spitz anhand des Buches die Schönheit und Schlichtheit japanischen Designs.oder Die Kunst, die Welt mit klarem Verstand zu betrachtenC.H. Beck Verlag 2020, 281 Seiten, 22,95 EuroWir alle bewegen uns mit. Glauben Sie nicht? Es ist nur eine Frage der. Das lernt man aus diesem Buch des französischen Mathematikers Mickaël Launay. Die Kritiker haben das Buch mit wachsendem Enthusiasmus gelesen: "Perspektivwechsel, so macht dasdes Mathematikers deutlich, sind oft der beste Weg, um zuzu gelangen. Auch in der Wissenschaft", lernt etwa Gerrit Stratmann vom. Launay zeigt uns, wie man mit unlösbar scheinenden Problemen umgeht, erklärt Manon Bischoff im: "Man schafft eine mathematische Modellwelt, die sich von der echten unterscheidet, in der sich die Aufgabe aber lösen lässt, und überträgt das Ergebnis anschließend wieder in die Realität." SWR-Kritikerin Margrit Irgang fühlt sich nach der Lektüre "angeregt und". Ein dickes Lob geht auch an, deren Zeichnungen Launays Exkurse laut Stratmann fantasievoll verdeutlichen.