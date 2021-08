Literatur

Sigrid Nunez

Adelheid Duvanel

Boris Lurie

Sergej Lebedew

Ling Ma

Sachbuch



Alina Lisitzkaya (Hg.)

Per Leo

Ralph Bollmann

Gilles Peress





(Bestellen) Steidl Verlag. 1960 Seiten. 425 Euro

SZ-Kritiker Alex Rühle empfiehlt dieses dreibändige Prachtexemplar des Fotografen Gilles Peress über den Bloody Sunday in Derry 1972 nicht nur dem ein oder anderen britischen Politiker. Die aber sollten besonders hineinschauen, um endlich die Aufarbeitung des brutalen Massaker der britischen Armee an der irischen Zivilbevölkerung aufzuarbeiten, meint er. Auf mehr als 1200 Fotografien bietet der Band des späteren Magnumfotografen Peress, der das Massaker 1972 fotografierte und 1980 erneut nach Nordirland zurückkehrte, die Möglichkeit dazu. Statt einer stringenten Bildererzählung oder Fotoreportage versuche der Fotograf eine Kontext zu den bekannten Ereignissen zu schaffen, erkennt Rühle, der in diesem "großen Wurf" zwischen Kunst, Fotojournalismus und Geschichtsschreibung die Gewalt, Armut, Arbeitslosigkeit und Trauer der Menschen in den steinharten Gesichtern gespiegelt sieht. Aber auch die Tage der Langeweile fängt Peress ein, versichert in der taz Ralf Sotschek, der das berührende Werk auch für die ergänzenden Essays und Zeitzeugenaussagen lobt. Im Baffler FAZ hat Freddy Langer mit Peress -Kritiker Alex Rühle empfiehlt diesesdes Fotografen Gilles Peress über dennicht nur dem ein oder anderen britischen Politiker. Die aber sollten besonders hineinschauen, um endlich die Aufarbeitung des brutalen Massaker der britischen Armee an der irischen Zivilbevölkerung aufzuarbeiten, meint er. Auf mehr als 1200 Fotografien bietet der Band des späteren Magnumfotografen Peress, der das Massaker 1972 fotografierte und 1980 erneut nach Nordirland zurückkehrte, die Möglichkeit dazu. Statt einer stringenten Bildererzählung oder Fotoreportage versuche der Fotograf eine Kontext zu den bekannten Ereignissen zu schaffen, erkennt Rühle, der in diesem "" zwischenund Geschichtsschreibung die Gewalt, Armut, Arbeitslosigkeit und Trauer der Menschen in den steinharten Gesichtern gespiegelt sieht. Aber auch die Tage der Langeweile fängt Peress ein, versichert in derRalf Sotschek, der das berührende Werk auch für die ergänzendenund Zeitzeugenaussagen lobt. Im bewundert Daniel Trilling, wie der Fotograf vor allem die Nachwirkungen des Massakers einfängt. Für diehat Freddy Langer mit Peress gesprochen

Lisa Gotto, Dominik Graf Lisa Gotto, Dominik Graf

Aufbau Verlag. 222 Seiten. 20 Euro Hochgelobt wurde im vergangenen Jahr Sigrid Nunez' Roman "Der Freund" über eine Schriftstellerin, die sich nach dem Freitod eines Freundes mit dessen Hund tröstet. Als "" dazu liest-Kritikerin Sigrid Löffler nun dieses Buch, in dem eine alte Freundin die Erzählerin, abermals Schriftstellerin, bittet, sie dienach der Krebsdiagnose bis zumin einem Haus an der Küste Neuenglands zu zu begleiten. Die, mit der Nunez vom Sterben erzählt und dabei weitere Exkurse, Anekdoten und "einflicht und dennoch Trost spendet, kann Löffler nur bewundern.-Kritikerin Iris Radisch erkennt hinter der intellektuellen Freundin der Erzählerin unschwer, die Mutter von Nunez' Expartner David Rieff. Anders als Rieff, der den Tod seiner Mutter in "Tod einer Untröstlichen" beschrieb, ist Nunez Buch aber eine "sanfte" Auseinandersetzung mit dem Tod, meint Radisch: Der Autorin gelinge das Kunststück, von Krebstod, Selbsttötung und Weltuntergang "" und in einer Mischung aus Anekdoten, Witz, Filmzitaten und "Lektürefrüchten" zu Bachmann, Benjamin und Katzenstories zu erzählen.-Kritikerin Johanna Adorjan bewundert vor allem die Größe von Nunez' schnörkelloser,, den Nunez-Sound fängt Übersetzerin Anette Grube aber leider nicht ein, seufzt sie. Überraschende starke Bilder trösten-Kritikerin Bettina Baltschev über ein paar larmoyante Passagen hinweg. Einen "über Alter, Liebe und Tod und Buch über das Leben nennt Jörg Magenau beidas Werk.Gesammelte ErzählungenLimmat Verlag. 792 Seiten. 39 EuroDie wohl hymnischsten Besprechungen konnten diesen Monat die Erzählungen von Adelheid Duvanel einsammeln. Imverneigt sich Michael Braun zunächst einmal vor der "" des Limmat-Verlags, der ihm die außergewöhnliche Erzählkunst der Schweizerin in Gänze deutlich macht: Ob Duvanel in ihren "verstörenden" Kurz- und Kürzestgeschichten von Selbstmördern, einsamen Müttern, Verlassenen, Traumwandlern, Hungerkünstlern und Hoffnungslosen erzählt - stets geht sievor, lobt Braun, der in den surrealen Passagen mitunter an Kafka erinnert wird. Mehr noch: "Große Kunst" ist für Braun Duvanels Vermögen, aus gleichsamgleichzeitig in die Seelen ihrer Figuren und aus ihnen heraus auf die fremde Welt zu blicken. Nicht gleich mit Gott, aber durchaus mit Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger vergleicht-Kritiker Michael Krüger die Autorin, die für ihn zu den ganz Großen des 20. Jahrhunderts gehört. In derhebt Luke Wilkins vor allem die "" und die Durchdringung von Innen und Außen, von Figuren, Räumen, Dingen hervor. Aus den minuziösen Erläuterungen der Herausgeberinnen Elsbeth Dangel-Pelloquin und Friederike Kretzen erfährt er außerdem, wie Biografie und Werk der 1996 verstorbenen Autorin zusammenhängen.RomanWallstein Verlag. 298 Seiten. 40 EuroErst nach und nach besprachen die KritikerInnen dieses vor vierzig Jahren entstandene und nun erstmals auf Deutsch veröffentlichte Werk des Holocaust-Überlebenden und Mitbegründers derBoris Lurie. Vermutlich mussten sie sich erst mal eine ganze Weile erholen: Denn es geht hoch her in dieser Collage aus, Pornografie,und Kritik an der Kulturindustrie. Entsprechend ist-Kritiker Jens Uthoff auch erst einmal verstört, nachdem er mit Lurie in ein New Yorker Etablissement blickt, in dem sich drei Dominas, darunter auch einen Kapo, halten und sie erniedrigen. Vonvernichteter Juden und Sätzen wie "Schwanz-Jude-friß-friß-friß" rettet sich der Rezensent zu vereinzelten liebevollen Passagen, in denen sich der Erzähler an seine Jugendliebe erinnert. Luries Kunst geht aber weit über bloße Schockeffekte hinaus, betont Uthoff. Auch für den-Kritiker Kevin Hanschke ist das Buch des Neodadaisten Lurie keine leichte Kost: Die im Text steckendemuss sich der Leser hart erarbeiten, meint er. Sich einzulassen auf Luries "sprachlich ungelenken", aber wie Schläge auf den Kopf wirkenden Text, diese "jüdische Selbstfindungsgeschichte" mit der, kann Reinhard J. Brembeck in dernur empfehlen. Das Buch liest er auch als autobiografische Auseinandersetzung mit den Schuldgefühlen eines Holocaustüberlebenden, der einen Ausweg findet, indem er Gewalt, Kunst, Sex und Kapitalismus mischt und seinen Helden auf eine "imaginäre Reise" schickt.RomanS. Fischer Verlag. 246 Seiten. 22 EuroSergej Lebedews neuer Roman über einen aus der Sowjetunion nach Ostdeutschland geflohenen Chemiker, der einst im Auftrag der Regierung an der Entwicklung einesmitwirkte und nun von einem martialischen Leutnant desverfolgt wird, lässt natürlich sofort an den Fall Nawalny denken. Allerdings erschien der Roman im Original bereits 2019, möglicherweise hatte Lebedew aber die Vergiftung des einstigen Doppelagenten Sergej Skripal im Hinterkopf. In jedem Fall erzählt uns Lebedew hier von der grenzüberschreitenden Macht russischer Geheimdienstler, erklärt-Kritikerin Cornelia Geißler, die den Roman vor allem für das "ausgefeilte",lobt, das Lebedew aus Geschichte, Kultur und Politik spinnt. In derliest Christoph Schröder nicht nur einen spannenden, der vor allem durch seine "bedrohliche" Atmosphäre und die starken Nebenfiguren besticht, er empfiehlt das Buch auch als aufschlussreichenüber sowjetische Wissenschaftsgeschichte. Neben den starken Bildern, mit denen Lebedew von verdrängter russischer Vergangenheit erzählt, bewundert Katrin Doerksen in der, wie der Autor "hässliche" Zeitgeschichte inverwandelt. Sprachliche Raffinesse und den geradezu körperlich spürbaren "Abstieg in diese widerwärtige Welt aus Bosheit, Manipulation und Lügen" lobt Ingo Petz imRomanCulturBooks. 360 Seiten. 23 EuroDer Debütroman der sinoamerikanischen Autorin Ling Ma ist derart, dass es den KritikerInnen ganz unheimlich zumute wird: Eine, ausgelöst durch einen in der chinesischen Unterprovinz Shenzen entstandenen Pilz, breitet sich auf der ganzen Welt aus und verwandelt die Menschen in. Überlebende wie die in New York lebende Heldin Candice, die Themenbibeln zwischen New York und Hongkong vertreibt, plündern und töten die lebenden Toten. Es sind nicht nur die interessanten Beobachtungen und Bilder, etwa wenn Ma dieder Zombies beschreibt, die dieses Buch aus den vielen "postapokalyptischen Dystopien" heraushebt, versichert-Kritikerin Sophia Zessnik: Sie schaudert vor allem, wenn die Autorin von, Privilegierten im Homeoffice oder Leugnern schreibt. Auch-Rezensentin Sigrid Löffler staunt über die "unheimliche Hellsicht" von Ma. Darüber hinaus bewundert sie, wie "raffiniert" die Autorin einen zweiten autobiografischen Erzählstrang über Migration, Konsum und Kritik an den Arbeits- und Produktionsbedingungen ineinbaut. Ein in jeder Hinsicht "" Roman, der das moralische Dilemma zwischen Marktteilnahme und Mitverantwortung für Ausbeutungsverhältnisse exemplarisch zeigt, findet auch Felix Stephan in der. " attestiert Cornelius Dieckmann dem Roman im Tagesspiegel.Aufzeichnungen, Gedichte, Texte der Belarussischen FreiheitsbewegungVerlag Das kulturelle Gedächtnis 2021, 224 Seiten, 22 EuroDer von der Übersetzerin Alina Lisitzkaja herausgegebene Sammelband "Stimmen der Hoffnung" versammelt Beiträge bekannter Autoren wie Sasha Filipenko oder Viktor Martinowitsch ebenso wie viele Augenzeugenberichte Unbekannter zur, die so hoffnungsfroh begann und so hart niedergeknüppelt wurde. In dererinnert Alex Rühle an die Namen der, die sich gegen das Regime von Alexander Lukaschenko zu stellen versuchten. Er versteht den Band als "Kassiber" der Hoffnung und. Auch-Kritiker Andreas Platthaus hat das Buch erschüttert. Die Intensität der Texte, die die Atmosphäre der Proteste im Sommer 2020 oder der Erfahrung der Haft einfangen, hat ihn außerordentlich beeindruckt. Die Texte fordern, und sie bestechen durch ihre literarische Qualität, versichert er.Nach der ErinnerungskulturKlett-Cotta Verlag. 232 Seiten. 20 EuroEins muss manlassen: Er reitet immer genau zum rechten Moment auf dem Zeitgeist. Vor ein paar Jahren stellte er die viel diskutierte, wenn auch leicht absurde Frage, ob man "" solle. Nun also legt er einen Essay zur deutschen Vergangenheitsbewältigung vor, der schon einiges von der Mbembe-Debatte des letzten Jahres und der Moses-Debatte dieses Jahres adaptiert zu haben scheint und für das deutsche Publikum kompatibel macht. Das Buch hatte in den Feuilletons nicht unmittelbar den Erfolg, den er sich erhofft haben mag - auch wenn Thomas Schmid ihm in dereinen umfangreichen Verriss widmete, der die Bedeutung des Buchs natürlich steigerte. Inzwischen entlarvte Marion Detjen, selbst eine Kritikerin deutschen Gedenkens (der Holocaust und der Kampf gegen den Antisemitismus in Deutschland würden politisch missbraucht, um im Nahostkonflikt Diskursgrenzen festzulegen, klagt sie), Leos Buch inals "nationalliberales Projekt", was derKritiker Alexander Cammann, der das Buch unbedingt lesenswert fand, wiederum zitierte, ohne die Quelle zu nennen - Feuilletonspielchen! Andere fanden das Buch, das im wesentlichen von' nicht weit entfernt ist, eher abtörnend wie Rudolf Walther in deroder Till Schmidt in der. Aber wie auch immer man zur postkolonialen Unterordnung des Holocaust in ein Globalgeschehen stehen mag - Leos Buch ist sicher einer derzu dieser Debatte.Die Kanzlerin und ihre ZeitC.H. Beck Verlag. 800 Seiten. 29,95 EuroDie KritikerInnen haben sich offenbar lieber mit den Vorwürfen gegen das Baerbock-Buch Unsere Resümees ) beschäftigt, als Ralph Bollmanns 800seitige Merkel-Biografie zu lesen. Bisher hat erst-Politikchef Stefan Kornelius das Buch seines-Kollegen Ralph Bollmann besprochen, ganz deutlich fällt sein Urteil aber nicht aus: Der Zeitpunkt der Buchveröffentlichung könnte besser nicht sein, meint er, 800 Seiten halten genau das richtige Maß zwischenund wie der Historiker und Journalist alle relevanten Episoden, Anekdoten und Zitate aus Merkels politischer Laufbahn zusammenträgt und dennochbleibt, findet Kornelius ebenfalls stark. Am Ende fehlt ihm aber offenbar einzu Merkels Person und ihrer Kanzlerschaft - und gar nicht einverstanden ist er mit der Einschätzung, dass Merkel angesichts ihres früh verkündeten Regierungsendes wirklich an Macht verloren hat. Im lobt Claus Heinrich die Biografie als "" des vereinten Deutschlands, statt Deutungen setze Bollmann auf eigene Erklärungen für Merkels Handeln. Für denhat Niels Beintker mit dem Autor über Angela Merkels Kanzlerschaft gesprochen Filmkultur hinter dem Eisernen VorhangAlexander Verlag. 160 Seiten. 16,90 EuroWährend die Filmkritiker derzeit dieinloser Kästner-Verfilmung "Fabian oder der Gang vor die Hunde" feiern , feiert der Regisseur in diesem Band gemeinsam mit der Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto die Sinnlichkeit des. Und so bekommen die Kritiker nach der Lektüre gleich Lust, sich Filme von Andrzej Wajda und Krzysztof Zanussi, Judit Elek, Vera Chytilova und Zbynek Brynych anzuschauen, soschwärmt Graf von deren Werken, stellt Bert Rebhandl in derfest. Zugleich ist diese "Flugschrift" über das Kino hinter dem Eisernen Vorhang für ihn Anregung zu tiefergehender, nicht zuletzt auch dank Gottos filmhistorischer und analytischer Einordnung. In derknirscht Michael Meyn zwar ein wenig mit den Zähnen, wenn er bemerkt, dass der Band auch Essays von Graf enthält, die bereits in anderen Bänden zu finden waren. Die Qualität der Analysen und vor allem das einleitende Gespräch, in dem die Autoren die Besonderheiten des osteuropäisches Kinos herausarbeiten, findet er aber brillant. " nennt Ralf Schenk imdas Buch, das ihm auch zeigt, dass das Kino des realen Sozialismus nicht durchgängig politischen Repressalien ausgesetzt war.