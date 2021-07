Literatur

Tomas Gonzales studierte Philosophie in, arbeitete als Barmann in Bogota, betrieb eine Fahrradwerkstatt in Miami, lebte als Übersetzer und Journalist in New York, bevor er schließlich nach Kolumbien zurückkehrte. Ein spannendes Leben also, das sich auch in den 13 für diesen Band ausgewählten Erzählungen widerspiegelt. Der Autor Peter Stamm, der auch an der Übersetzung mitarbeitete, nennt die Atmosphäre der Texteund "": Es ist die unantastbare Würde jener Menschen, von denen der Autor erzählt, die da leuchtet, schreibt Manuela Reichart im. Sie begegnet einem demenzkranken Mann und seiner Frau, die jedes Jahr mit ihren Kindern eine gemeinsame Reise zum Meer für ihn inszeniert, oder einem Künstler, der zum trinksüchtigen Stadtstreicher absteigt. Gonzales sollte kein Geheimtipp mehr bleiben, meint sie. Für den-Kritiker Jakob Hessing liegt die Kunst des Autors in der, in der starken Bildhaftigkeit und imauch der kürzeren Texte. Gonzalez' Auseinandersetzung mit dem magischen Realismus in der Literatur seines Landes scheint ihm von Ernsthaftigkeit geprägt.RomanResidenz Verlag. 272 Seiten. 24 EuroDieser Roman scheint einezu versprechen! Autor Martin Lechner nimmt uns hier an der Seite des Schulabbrechers und Zivis Lars mit in eine psychiatrische Anstalt, in der jener den Leiden der ihm Anvertrauten offenbar etwas zu nah kommt, so dass sich die Grenzen auflösen.-Kritiker Paul Jandl amüsiert sich prächtig über diese "" aus Pyromantik, Liebe in der Anstalt, Aufbegehren und. Die mikrokomödiantische Dramaturgie, Lechners Sinn für feine Unterschiede und dessen energische "" Sprache machen die Lektüre für Jandl perfekt. Und in dermeint Oliver Jungen: So komisch und plastisch der Klinikalltag im Text geschildert wird, so zielsicher läuft die Story auf einehinaus. Das Buch ist für diejenigen, "die Freude haben an virtuoser, verspielter Sprache. Man sollte vielleicht aber auch ein Faible haben für düstere,", meint Jörg Petzold bei, wo für einige Tage auch noch Lesungen online stehen.RomanHanser Berlin. 336 Seiten. 24 EuroDen Auftakt zu einer offenbar sehr spannenden Trilogie macht dieser Debütroman der schwedischen Autorin Karin Smirnoff. Erzählt wird die Geschichte von Jana, die auf den Familienhof im schwedischen Västerbotten zurückkehrt, dort mit den Erinnerungen an den prügelnden Vater und die inzwischen im Pflegeheim lebende bigotte Mutter konfrontiert wird und auf ihren saufenden Zwillingsbruder John trifft. Bei allemhat es der Roman in sich, warnt uns-Kritikerin Anne Kohlick, gebannt zwischen. Fesselnd findet sie auch die Sprache, die auf konventionelle Interpunktion verzichtet - und Gedachtes und Gesagtes ineinander übergehen lässt. In dererliegt auch Katharina Granzin demaus Rückblenden und Gegenwartsmomenten. Und dank eines mysteriösen Todesfalls kommt auch noch Spannung auf, meint sie. Im hebt Andrea Heinz die Übersetzung von Ursel Allenstein hervor und freut sich schon jetzt auf die Folgebände.RomanClaasen Verlag. 192 Seiten. 20 EuroWer erleben möchte, wie cool, eindringlich, komplex und leicht sich überund das Leben alsschreiben lässt, der lese dieses Buch, rät uns Nora Karches im. Was soll man da noch hinzufügen? Die als Kind algerischer Eltern in Frankreich geborene Autorin erzählt uns in ihrem Debütroman vom Aufwachsen in der, von den Konflikten bezüglich der, Herkunft und ihrer verheimlichten Homosexualität, aber auch von einer nicht glückenden Liebe und Selbstzweifeln. Imstaunt Kolja Unger, wie die junge Autorin eine Identitätsschicht nach der anderen aufrollt, in derlobt Burkhard Müller, dass sich Daas von der verpflichtenden Bekräftigung ihrer Identitätsgruppen befreit. Vor allem aber bewundern die KritikerInnen die Form unddieses erstaunlichen Debüts: Jedes Kapitel beginnt mit der gleichen Sprachformel, an dieerinnernd, der Text entwickelt sich in Folge geradezu "spiralförmig", staunt Unger im. In derbewundert Müller den Mix aus. "Fatima Daas gelingt es in pulsierendem Rhythmus und mit, ein erschütterndes und poetisches Selbstporträt zu schaffen", schreibt Stella Jaeger in derGedichteSuhrkamp Verlag. 142 Seiten. 15 EuroAlsfeiern die KritikerInnen die neuen Gedichte der in den USA lebenden Belarussin Vazhyna Mort.-Kritikerin Marie-Luise Knott mag zwar ohnehin die Mischung aus Heiterkeit und Melancholie, Surrealismus und Schonungslosigkeit der Lyrikerin. In ihrem dritten Gedichtband erscheint ihr Mort aber noch eine Spur "radikaler": In der "" des Tons scheint die Gegenwart in Belarus durchzuschimmern, schreibt die Kritikerin, die auch bewundert, wie die Dichterin auch nach einem Jahrhundert des Terrors noch Worte und Bilder der "individuellen Trauer" findet. Besonders spannend findet es Knott, Katharina Narbutovics Übertragungen aus dem Belarussischen mit Uljana Wolfs Übersetzungen aus dem Englischen zu vergleichen. Auch-Kritikerin Ilma Rakusa bewundert die Energie und den, mit der Mort weiterhin die Missstände in ihrer weißrussischen Heimat anprangert, an Krieg, Vertreibung und Tschernobyl gemahnt und alles in rhythmische, beschwörende Verse setzt. Subtilen Klang, die emotional aufgeladenen Sprachbilder und die, in denen sich Tote und Überlebende begegnen, lobt Christian Wollin in der. "Das Buch ist einfür die Menschen, die Weißrussland verloren hat", schreibt Jennifer Wilson in einer lesenswerten Besprechung imEin kritischer EssayKolchis Verlag 2021, 125 Seiten, 15 EuroDer türkische Wirtschaftswissenschaftler Cengiz Aktar, inzwischen im griechischen Exil lebend, untersucht in seinem knapp 90 Seiten langen Essay, warum die, die in den nuller Jahren gute Fortschritte zu machen schien, gescheitert ist. Neben Erdogans Paranoia hat er dafür zwei Erklärungen, erzählt Christiane Schlötzer in der: Einmal Nicholas Sarkozy und Angela Merkel, die den anfänglich durchaus vorhandenen Reformeifer Erdogans abrupt beendeten, als sie eine EU-Mitgliedschaft der Türkei ausschlossen. Und zum anderen diein der Türkei - vom osmanischen Reich bis zum Genozid an den Armeniern - die Modernisierungsbestrebungen nur zusammen mit einem "scharfen Nationalismus" denken konnte, wie Gunnar Köhne im Gespräch über das Buch erklärt. Man wollte und will den verschiedenen Volksgruppen keine eigenen Identitäten zugestehen. Beide Rezensenten haben den Essay mit Gewinn gelesen, doch hätte sich Köhne noch eine Erklärung gewünscht, "wie aus dem hochgelobten Reformer Erdogan ... ein solcherwerden konnte".Die Kunst der Beleidigung in der AntikeC.H. Beck Verlag. 223 Seiten. 22 EuroBisher hat in den von uns ausgewerteten Medien nur Uwe Walter dieses Buch für diebesprochen, dabei scheint Dennis Pauschs Ausflug in dienicht nur spannend, sondern durchaus auch komisch zu sein. Wer wusste schon, dass Cicero einen Gegner auch mal als "Du schwarzes Nichts, du Stück Kot, du Schandfleck" beschimpfte? Walter empfiehlt uns das Buch des Altphilologen vor allem als "" zu einer rein negativen Sicht auf das Phänomen der Beschimpfung. Anhand "schöner Beispiele" aus dem alten Rom und seiner Rhetorik zeigt ihm der Autor, dass verbale Schmähungen auch als Ausdruckund Antrieb sozialer Umstürze fungieren konnten. Auch Cato und Juvenal haben hier ihren Auftritt, ebenso Plautus, Catull und Horaz, freut sich Walter. Die Beschränkung auf philologische Exempel wirkt auf Walter methodisch schlüssig, den jeweiligen sozialen Kontext hätte der Autor jedoch gern etwas besser ausleuchten dürfen, findet er.Prestel Verlag. 160 Seiten. 40 EuroEin Fotobuch - und zwar ein ziemlich besonderes. Auf 300.000 bis 500.000 ist laut-Rezensent Alex Rühle die Zahl der vonzu verantwortenden Toten zu veranschlagen. Außerdem ließ er 80.000 Afrikaner asiatischer Herkunft aus seinem Land ausweisen. Er war trotzdem ein Liebling dervon Miriam Makeba bis Black Panther Stokely Carmichael, die sich alle mit ihm ablichten ließen. Idi Amin beschäftigte einige Fotografen, um die Herrlichkeit seines Wirkens festzuhalten. Passte ihm ein Foto nicht, konnte das für den Fotografen übel ausgehen. Also haben sie die meisten Fotos. Einige dieser Fotos sind jetzt hier zu sehen. Der Band bietet nebenbei einen überraschenden Blick auf die afrikanische Geschichte jenseits postkolonialer Klischees.Weltweite Kämpfe um sexuelle Selbstbestimmung und GeschlechtsidentitätSuhrkamp Verlag. 655 Seiten. 28 EuroAls "pinke Linie" bezeichnet der südafrikanische Publizist Mark Gevisser die Konfliktlinie zwischen jenen Ländern, die die Liberalisierung vorantreiben und jenen, die Stimmung gegen Lesben, Schwule und Transpersonen machen, jüngst etwa Ungarn. Angesichts der wieder zunehmenden Repressionen ist Gevissers ebenso reflektierte wieaber nicht nur hochaktuell, sondern vor allem weit entfernt von jeder "schrillen Polemik", versichert uns Marko Martin im. Vielmehr erzählt uns der Autor hier mit Empathie und" von verschiedenen Schicksalen, einer Transfrau aus Malawi etwa, die aus ihrem Heimatland fliehen musste, von einem lesbischen Paar aus Russland oder jungen Inderinnen abseits traditioneller Geschlechterrollen, fährt Martin fort: Gevissers Überlegungen etwa zum Zusammenhang von finanzieller Lage und identitärer Selbstbestimmung machen das Buch für Martin noch lesenswerter. "" nennt auch-Rezensent Jan Feddersen das Buch, das ihm in berührenden Interviews von der "Verletzlichkeit und Zähigkeit" der beschriebenen Menschen erzählt. Dass die arabischen Länder und der Iran nicht vertreten sind, bedauert Feddersen allerdings. Im hebt Colm Toibin die besondere Qualität von Gevissershervor. Auf YouTube findet sich ein einstündiger taz-Talk mit dem Autor.Wie Jeff Bezos das mächtigste Unternehmen der Welt erschafftAriston Verlag. 544 Seiten. 26 EuroBrad Stone hatte bereits 2013 mit "Der Allesverkäufer" ein erstes Buch über Amazon geschrieben, das den Aufstieg des Onlinebuchhandels von Jeff Bezos zum Internetgiganten beschreibt. Mit seinem neuen Buch legt er jetzt über die Jahre bis 2021 nach. Zum Erfolg der letzten acht Jahre hat nicht zuletzt Amazons virtuelle Sprachassistentin "Alexa" beigetragen, lernt-Kritikerin Ulla Fölsing aus dem Buch, das sie mitgelesen hat. Überhaupt fand sie den Einblick in denhöchst aufschlussreich und detailreich beschrieben - mit Sinn für Faszination und Schrecken gegenüber Bezos und seinem Lebenswerk. Mit seinem Versuch, den Aufstieg Amazons zu erklären, knüpft Stone an sein erstes Buch an, schreibt Ben Smith in der. "Das zweite Buch ist vor allem interessant, weil es versucht zu erklären, wie genau Amazon Geld macht, und einzelne Entscheidungen zu beschreiben, die große Auswirkungen für den Konsumenten haben."-Kritiker Charles Kaiser lernt aus diesem "sehr lesbaren" Buch, warum Bezos so erfolgreich ist, aber auch, warum es nötig sein könnte, dasfür Firmen wie Amazon zu verschärfen.Der grandiose Irrtum des berühmten SeuchenarztesHirzel Verlag. 284 Seiten. 24 EuroMichael Lichtwarck-Aschoff ist ein ehemaliger Arzt, der heute Romane schreibt. Die Arbeit an "Robert Kochs Affe", einem "", wie der Verlag es nennt - hat er schon vor vier Jahren begonnen. Aber dafür ist sein Buch gleich in doppeltem Sinne hochaktuell. Es geht darum, wie Robert Koch Seuchen bekämpfte - und das ist vor dem Hintergrund dernatürlich spannend. Es geht aber auch darum, wie sich der Fortschritt der Wissenschaft mitverband - und was für finstere Ideologien dabei im Spiel waren. Der Klappentext des Buchs macht das schon unmissverständlich klar: "Seine Wissenschaft von den Bakterien hat Robert Koch als totalenerfunden. Unsauber ist alles, was fremd ist. Und das unsaubere Fremde ist ansteckend. Ansteckung produziert angesteckte Massen. Die verseuchte Masse macht Aufstand." Robert Koch, dessen Name heute täglich in den Nachrichten genannt wird, hat skrupellosezur Bekämpfung des Schlafkrankheit gemacht, auch das ein Thema des Buchs. In derfand Marianna Lieder den Band medizinhistorisch anspruchsvoll, aber stets unterhaltsam - leider gab es bisher erst eine Besprechung in den großen Zeitungen. Eine ausführlichere Besprechung brachte