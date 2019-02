Die neunziger Jahre waren das letzte Jahrzehnt, in dem Schule keine Rolle spielte. Woraus es ankam, waren Stil, Musik und ein paar gute Skateboard-Tricks: "Keep a positiv attitude." Die coolsten Typen in "Mid90" sind die aus den Ghetto von Los Angeles. Von Leuten wie Ray, Fourth Grade, Ruben und Fuckshit lernt man alles, was man fürs Leben braucht:. Und ab und zu auf einer Party Mädchen aufreißen. Stevie vergöttert sie.Er ist viel zu klein für sein Alter, sein brutaler Bruder Ian vermöbelt ihn regelmäßig, seine Mutter ist mit sich selbst beschäftigt. Stevie klaut ihr vierzig Dollar für ein eigenes Skateboard, gibt seinem Bruder die Schuld und hängt sich an die coolen Skater aus dem Laden dran, als Punchingball, als Laufbursche,. Einmal fragt der weiße Fourth Grade seine Kumpel, ob Schwarze auch Sonnenbrand bekommen. Großes Gelächter, die Jungs geben die Frage an Stevie weiter. Er zieht sich mit einer clevere Gegenfrage aus der Affäre: "Was sind Schwarze?" Das verschafft ihm Respekt und den Spitznamen Sunburn, es ist fast ein Ritterschlag. Allerdings hat Ray keinen Spitznamen, und er ist mit Abstand der Coolste. Und während Ruben meint, es sei schwul,, kann Ray normalen Umgangsformen durchaus was abgewinnen. Manche Codes sind einfach Schwachsinn."Mid 90" ist das sehr sonnige, sympathische Spielfilmdebüt des amerikanischen Schauspielersund eine Liebeserklärung an dasin den Neunziger Jahren. Hill ist in Los Angeles aufgewachsen. Es ist nicht hundertprozentig seine Geschichte, aber eigene Erlebnisse spielen durchaus mit hinein. Ein wenig erinnert der Film auch anfrühe Romane über seine Jugend in Brooklyn als Kind weißer Hippie-Eltern.Manche Szenen wirken ein wenig improvisiert, andere sind reinste Poesie. Doch auch wenn Hill die Skater bei Sonnenuntergang über riesige,rollen lässt, beschönigt er nichts am Leben der Jugendlichen, die stets mit einem Bein auf ihrem Brett stehen, mit dem anderen im Gefängnis. Die meisten flüchten sich vor den Prügeln zu Hause auf den weiten Platz vor dem Gerichtsgebäude von L.A. Nicht alle werden die Kurve kriegen. Stevie wird Ray zwei wichtige Lektionen fürs Leben verdanken: Er lernt. Und dass er das überhaupt nicht tun muss.