Ich bin schon etwas müde von den vielen Filmen, vielleicht dauert es deshalb fast eine Stunde, bis ich kapiere, dass ich gerade denauf der Berlinale sehe. Boku ist ein unglaublich schluffiger junger Mann, der in einem Buchladen arbeitet. Wenn er nicht gerade verpennt. Er hebt kein müdes Augenlid, als Sachiko, eine hübsche Kollegin ihn anspricht, und dass er beim Essen mit ihr Krümel am Mundwinkel hängen hat, kümmert ihn auch nicht. Warum soll man dem bei seinem langweiligen Leben zusehen? Aber dann gewinnt die Geschichte mit dem Sachiko. Sein Freund Shizuo kommt dazu, dem man nur die Ohren leicht anspitzen müsste, dann wäre er ein perfekter Elf. Und schon ist man den dreien verfallen.Den Rest des Films hängen sie zusammen rum, kaufen ein, betrinken sich, spielen Billard oder Dart, betrinken sich, gehen in Clubs und albern rum, betrinken sich usw.. Langsam entwickelt der Film eine seltsam, als würde er in Zeitlupe ablaufen. Die fantastisch passende, hypnotisch-träumerische Musik von Hi'Spec trägt dazu bei. Alle drei sind irgendwie verliebt, ahnt man, aber sie lassen es in der Schwebe. Zwar sind Boku und das Mädchen offiziell ein Paar, weil sie miteinander schlafen, aber. Sie spielen nur. Die Jungs geben kein Zeichen, dass einer von ihnen das Mädchen ganz für sich will. Und sie fordert es auch nicht heraus. Auch sie spielt. Dass sie noch ein Verhältnis mit ihrem Chef hat, das sie gern beenden würde, stört niemanden.Gelegentlich funkt die hässlichere Realität rein - wenn ein Kollege eifersüchtig wird oder wenn die alkoholkranke Mutter ihren Sohn Shizuo sucht, wenn unerwartet Gefühle hochkommen, die man gern gedämpfter hätte. Aber eine kurze Zeit lässt sich das alles ausblenden, und der Zuschauer geht mit. Die drei Schauspieler sind fantastisch und hübsch, man guckt ihnen gern in diesem Ausnahmezustand zu, diesen Poeten des Alltags.Entscheidungen haben, dass wissen alle drei. Sie zögern den Moment heraus, so lange es geht. Aber irgendwann ist es damit natürlich vorbei. Der Film nimmt das keinen Moment moralisch. Mehr will ich über den Schluss nicht verraten - der seine Ende in der Schwebe hält.