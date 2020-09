Das Schreiben spricht für sich: Szene aus "Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit"

Dass fünf Jahre nach dem Attentat aufIslamisten noch einmal in der Straße des einstigen Redaktionssitzes zuschlagen, versetzt Frankreich in Schock. In berichtet Willy Le Devin, wie zeitgleich im Prozess gegen das Umfeld der Charlie-Attentäter, die Witwe von Chérif Kouachi völlige Unwissenheit und Ahnungslosigkeit zu Protokoll gab. In der kommentiert Michaela Wiegel recht bitter das Meinungsklima in Paris, das durch diesen zweiten Anschlag zementiert werden dürfte: "und sich damit abgefunden, dass Zeichner und Journalisten Polizeischutz benötigen, weil sie sich Spott und Kritik am Islam nicht verbieten lassen wollen. Stillschweigend werden die. Zuletzt weigerte sich die Nachrichtenagentur AFP, den Appell französischer Presseorgane zur Verteidigung der Meinungsfreiheit zu unterzeichnen, vorgeblich, um ihre Mitarbeiter in muslimischen Ländern nicht in Gefahr zu bringen."Auf echauffiert sich Titiou Lecoq derweil über Versuche, Mädchen an den Schulenzu verbieten. Über die "gestresste Republik" schreibt in derauch Harriet Wolf.Das Attentat auf dasvor vierzig Jahren war nicht der einzigeim Jahr 1980. Insgesamt ermordeten die "Wehrsportgruppe Hoffmann" oder die "Deutschen Aktionsgruppen" zwanzig Menschen und verletzten 200. Dass die Terrorserie aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden ist, liegt auch an den Sicherheitsbehörden und anderen interessierten Kräften, erinnert Marlene Grunert in der: "Auch Gundolf Köhler, der Attentäter von München, gehörte zur 'Wehrsportgruppe Hoffmann'.schon am Morgen nach dem Anschlag. Ein Freund berichtete wenig später, Köhler habe ihm gesagt, man müsse kurz vor der Bundestagswahl Anschläge begehen und sie. Der Zeuge wurde für psychisch krank erklärt. Franz Josef Strauß, Kanzlerkandidat der Union, wartete nach dem Anschlag keine 24 Stunden, bis er die vermeintliche Verharmlosung des Linksterrorismus durch den damaligen Bundesinnenminister zum Thema machte: 'Herr Baum hat schwere Schuld auf sich geladen.' Neun Tage waren es da bis zur Wahl. Die Mitglieder der 'Wehrsportgruppe Hoffmann' hatte Strauß als 'harmlose Spinner' abgetan."Nicht falsch findet Andreas Fanizadeh in der, wie die-Serie "Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit" dieeinfängt, die dervor der Ermordung ihres Chefsin Ost wie West entgegenschlug. Aber wenn es um den Mord selbst geht, geht Fanizadeh auf Abstand: "Da sind Recherchen, Befunde eher dünn, die. Aus der Tatsache, dass Rohwedder 1991 unzureichend geschützt wurde, resultieren abenteuerliche Behauptungen. Einige der Zeitzeugen schlussfolgern vor der Kamera gar, nicht die RAF, sondern Stasi-Agenten oder gedungene Killer westdeutscher Kapitaleliten wären hier am Werk gewesen. Doch die Doku liefert keinen einzigen Beleg dafür, dass andere Mächte als die RAF Rohwedder am 1. April 1991 im Obergeschoss seines Hauses in Düsseldorf mit einem Schuss durchs Fenster getötet haben.geben in dieser Serie die Profiler und spekulieren doch nur oft wild vor sich hin."