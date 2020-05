Engels in der Hängematte: Bild aus der Ausstellung, Stadt Wuppertal





In Wuppertal wurde eine Ausstellung aus Anlass von' 200. Geburtstag eröffnet, die offenbar auch chinesische Touristen anziehen soll, denn davon kamen vor Corona 600.000 im Jahr nach Wuppertal, nur wegen Engels, und gaben laut chinesischem Botschafteraus, berichtet Max Florian Kühlem in der. Und zur Ausstellung: "Den aus heutiger Sicht, den Engels zeitlebens ausführte, symbolisieren Ausstellungsstücke wie Schlittschuhe aus dem 19. Jahrhundert (schnürbare Lederriemen über verrosteten Kufen), ein Kartenspiel, ein Fechtdegen und eine Zeichnung, in der sich Friedrich Engels, der zur Zeit seiner Ausbildung gern mit Hängematte und Zigarre im leeren Kontor chillte, selbst karikiert und sein Lebensmotto beschreibt: '.' Dabei kann das eigentlich nicht so leicht gewesen sein: Früh gegen den kapitalistischen und religiösen Geist seiner Heimat aufzubegehren, Anfang des 19. Jahrhunderts frei und republikanisch zu denken, Revolutionär zu sein und gleichzeitig Unternehmer, der an der Börse spekuliert.""Welche Israel-Kritik ist? Das ist keine unwichtige Frage, aber die Realität hat sich verändert und die Debatte über diese Frage wird sich ebenfalls ändern müssen", meint der israelische Philosophin deranlässlich der Debatte umund skizziert das: "Zwar misstraut die israelische Botschaft in Berlin der, aber warum sollte die Parteinicht ebenfalls in Yad Vashem willkommen geheißen werden? Während die 'böse' EU eine Sanktionsliste gegen Israel wegen der Annexionen im Westjordanland vorbereitet, würde die AfD als Partei auftreten, die als einzige der deutschen Vergangenheit treu geblieben ist. Sie unterstütztaus vollem Herzen und pflegt keine scheinheiligen Vorbehalte gegen Annexionen oder verschiedene Rechtssysteme für Juden und Araber. Stattdessen stehen, die Israel kritisieren, als abstoßende Israel-Hasser da."Wir rühmen uns in Europa zwar gern für unseren Individualismus, tatsächlich ist die westeuropäische Gesellschaft jedoch "durchgekennzeichnet", meint der Ideenhistoriker Christian Marty in der: "Am Parteitag wird 'Geschlossenheit' propagiert. Am Arbeitsplatz ist 'Teamwork' angesagt. Und in einer Vielzahl von universitären Zirkeln herrscht eine- vor allem bei Fragen zur sozialen Gerechtigkeit, zur ökologischen Nachhaltigkeit oder zum Verhältnis der Geschlechter haben Intellektuelle in den meisten Fällen die genau gleiche Meinung. Ein gewitzter Soziologe aus Berlin hat unlängst gesagt, auch im Intellektuellenmilieu herrsche der 'Grokon', der große Konsens."