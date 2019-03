Aktualisiert

+

+

+

+

+

+ Besondere Hörtipp s



19:30 Uhr - DeutschlandfunkKultur - Literatur

Literatur trifft Wissenschaft

Ich ringe wie die Droste um jedes Wort

Die Autorinnen Karen Duve und Zsuzsa Bánk und der Droste-Forscher Jochen Grywatsch



23.03 Uhr -

Christian Wolff

oe.orf - Zeit-ton

New York, Zufall, Politik und Gelassenheit

mehr in der

Lesung und Gespräch zum 90. Geburtstag

Montag, 18.03.2019, 19:30 Uhr

Literaturhaus Berlin - Fasanenstraße 23

Nachdenken über Christa W.

Christoph Hein, Judith Schalansky und Ingo Schulze lesen aus Werken von Christa Wolf

Moderation: Lothar Müller



21:05 Uhr -

Patrik Jansson Band: Schwedenblues

mehr in der Bücherschau & mehr hier & VeranstaltungshinweisLiteraturhaus Berlin - Fasanenstraße 23Christoph Hein, Judith Schalansky und Ingo Schulze lesen aus Werken von Christa WolfModeration: Lothar Müller Deutschlandfunk - Bluesfestival Schöppingen

Die Band um den schwedischen Sänger und Gitarristen Patrik Jannson zeigt, wie Blues aus Schweden klingen kann: Funky, schmerzvoll oder auch kräftig. In allen blauen Farben also, die auch außerhalb der US-amerikanischen Blues-Heimat kräftig leuchten.



." (13:00 Uhr kress ) - Dabei werde viel Manipulation und Desinformation gerade junger Leute betrieben, die eigentlich von der Neuregelung profitieren könnten, so Döpfner. dlf ) - Kinder und Jugendliche gehen aktuell nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch verstärkt gegen das neue EU-Urheberrecht und Upload-Filter auf die Straße. Vorwürfe, die Aktivisten seien von Google gesteuert, bezeichnete die SPD-Politikerin Saskia Esken im Dlf als Verleumdung. ind ) - Geschichte war in der Schule nie mein Fach. Das lag vielleicht an den Lehrern, denn in dieser Disziplin versammelte unsere Schule die eher fragwürdigen Gestalten des Kollegiums - von den pädagogisch Herausgeforderten bis zu den politisch recht Rechten. Thomas Knüwer kobuk ) - Der Presserat ist der gerüchteweise zahnlose Kopf der freiwilligen Selbstkontrolle von Printmedien in Österreich. Für diesen Freitag lädt er zu seinem Rückblick auf das Jahr 2018. Grund genug, sich anzusehen, welche unmittelbare Wirkung seine Entscheidungen bei den betroffenen Medien zeigten. (Spoiler: es gibt noch Luft nach oben.) zeit ) - Türkische Journalisten werden entlassen und inhaftiert. Und auch gegen ausländische Medien geht Erdoğan immer offener vor. Eine Kolumne von Can Dündar faz ) - Was ist eigentlich schlimmer: der hohe Ton, die angestrengte Wortwahl, der prätentiöse Bildungsprotz so mancher Neuerscheinungen? Über einen Stil, der nur von Ehrgeiz und Eitelkeit zeugt. bb ) - Die Ratgeberverlage planen eine Instagram-Challenge, die Einblick in die Verlagsarbeit geben soll. Julia Graff, Hädecke Verlag, die die Aktion initiiert hat, über die Ziele der digitalen Verlagsbesuche. üm ) - Edmund Brettschneider hatte sie angeblich alle: Brad Pitt, George Clooney, Nicole Kidman, Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone. Mehr als einhundert Hollywood-Stars gewährten dem Reporter erstaunlich intime Einblicke, sprachen mit ihm über Ehekrisen, Alkoholprobleme, Affären. hbl ) - Der Energiekonzern RWE hat sich bei der Berliner Tageszeitung "taz" für das Veröffentlichen einer Rechercheanfrage entschuldigt. Die Pressestelle des Unternehmens hatte am Mittwoch auf Twitter gepostet, die "taz" recherchiere zu Hasspostings von RWE-Mitarbeitern. "Hier - offen & transparent - die @tazgezwitscher-Anfrage und unsere Stellungnahme", heißt es in dem Tweet, der den kompletten Fragenkatalog der in Berlin erscheinenden Zeitung enthielt samt der Antworten. Am Donnerstag folgte - ebenfalls auf Twitter - die Entschuldigung: "Wir haben einen Fehler gemacht, das tut uns leid." mbs ) - Fotoausstellung "Starke & nicht ganz so starke Frauen" des Valleyer Fotografen Manfred Lehner im Kultur im Oberbräu Holzkirchen. dlfk-audio ) - Theresa Hartmann (6:11 min) dlfk ) - Der 8. März ist in Berlin Feiertag: Doch nicht alle der gefeierten Frauen freuen sich. Weil sie dabei vor allem als Konsumentinnen wahrgenommen würden, sieht die Autorin Heike-Melba Fendel nur einen weiteren Sieg kapitalistischer Intelligenz. mdr-22.10 Uhr ) - Selbstbewusst, unabhängig und erfolgreich, so lauten die Attribute der Ostfrau. Ihr Mythos hat auch 30 Jahre nach der Wende nichts an Ausstrahlung verloren. Die dreiteilige Dokumentation "Ostfrauen" von Antje Schneider und Lutz Pehnert ist kurzweilig, handwerklich gut gemacht, inhaltlich klar ausgerichtet: Frauen in der DDR konnten alles sein. Heute reden sie nicht vom Emanzipiert-Sein, sie sind es. Das System DDR wird im Film jedoch nicht kritisch hinterfragt. dlfk ) - Der Frauentag hat in diesem Jahr Premiere als Feiertag - in Berlin. Im Ostteil der Stadt und in der DDR wurde der 8. März jahrzehntelang offiziell begangen, aber nicht als arbeitsfreier Tag: Wie genau sah diese Tradition aus? dlfk-audio 34:23 min ) - Frank + Clemens Meyer, Clemens; Wolf Wondratschek, Tilman Rammstedt & PeterSchneider dlfk-audio 3:38 min ) - Egal ob Mann oder Frau:Es braucht Heldenmut dlfk-audio 9:23 min ) - Wenn Männer aus der Perspektive von Frauen schreibenv( dlfk-audio 9:24 min ) - Mein Lieblingsmacho-Typ in der Literatur bb ) - Das Gendern der Sprache ist ein Muss in der Textarbeit geworden. Gut so, denn es geht um ein inhaltliches Anliegen. Manchmal aber spielen für Autorinnen und Autoren auch andere Ziele eine Rolle. Meint Uwe Britten. taz ) - Der Verein Deutsche Sprache ist gegen gendergerechte Sprache. Seinen Aufruf dagegen unterzeichnen lauter Witzfiguren und Wutbürger. von Dietmar Kretschmar dlfk ) - Der Verein Deutsche Sprache hat einen Aufruf gegen den "Gender-Unfug" veröffentlicht. Sprachwissenschaftler Thomas Niehr kann das nicht nachvollziehen. Der Verein erwecke den Eindruck, Nutzer würden in ihrem Sprachgebrauch bevormundet. faz ) - meint CSU-Staatssekretärin Dorothee Bär dlfk-audio3:56 min ) von Anne Demmer