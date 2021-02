Literatur

Viktor Martinowitsch

Helon Habila

Julia Phillips

Bernadine Evaristo

Tove Ditlevsen

Sachbuch

Julian Barnes

Karim El-Gawhary

Annet Mooij

Mark Honigsbaum

Jochen Hörisch

RomanVoland und Quist Verlag . 400 Seiten. 24 EuroDieist unter Lukaschenko derzeit immer mehr Repressalien ausgesetzt, berichtete Francesca Polina kürzlich in der. Verlage bekommen regelmäßig Besuch von der Polizei, auch Viktor Martinowitschs neuer Roman wurde beschlagnahmt, sein Verleger verhaftet. ( Unsere Resümees ). Martinowitschs "Revolution" bezieht sich allerdings gar nicht direkt auf die aktuellen Proteste gegen Lukaschenko, sondern erzählt die Geschichte von Michail German, der, "verdorben" durch dieder Gegenwart, zunächst als Dozent für Architektursemiotik tätig ist, Karriere macht und sich einer streng kontrollierten postsowjetischen Untergrundorganisation mit Geheimdienst-Methoden anschließt, resümiert-Kritikerin Cornelia Geißler, die nach dieser anspielungssatten "Schleuderkammer" mit Polit- unddennoch die Verhältnisse in Belarus besser versteht. In dererläutert Norma Schneider: Auch wenn dieser pointierte und atmosphärisch dichte Roman in Moskau spielt, erfahren wir viel über Macht und Korruption in postsowjetischen Gesellschaften. Dass Martinowitsch davon mitzu erzählen weiß, ringt ihr große Anerkennung ab.RomanVerlag Das Wunderhorn. 320 Seiten. 25 EuroAcht Jahre liegt der letzte, von der Kritik hoch gelobte Roman des nigerianischen Autors Helon Habila zurück - und-Kritiker Uwe Stolzmann konnte es kaum noch abwarten, bis ein neues Werk dieses wie er findet phänomenalen Autors vorliegt. Mit der Geschichte um einen, der auf seinenauf die teils brutalenstößt, wird Stolzmann allerdings reich entlohnt. Denn die Wartezeit ist auch bedingt durch die intensive Recherche, die Habila für den Roman betrieben hat: Zur Vorbereitung hat er etwa mit Überlebenden eines Bootsunglückes vor Lampedusa gesprochen. Die Eindringlichkeit, mit der Habila die "Unsichtbaren sichtbar" macht, hat den Kritiker nachhaltig beeindruckt. FürKritikerin Insa Wilke ist das Buch auch eine Art "", denn Habila verbrachte einige Monate in der Stadt, um dievon Menschen zu sammeln: Darunter eine Transperson aus Malawi, ein libyscher Arzt, der in Berlin als Türsteher arbeitet, oder verschiedene Figuren aus der Kunst- und Aktivistenszene.- sehr Berlin eben, meint Wilke., genaue und differenzierte Beobachtungen, der Verzicht auf Melodramatik und Moral lassen Marie-Sophie Adeoso in dereine klare Leseempfehlung aussprechen.Romandtv. 376 Seiten. 22 EuroWann führt uns Literatur schon mal nach? Julia Phillips ist zwar keine Russin, sondern eine junge Debütantin aus New York, aber während der zehnjährigen Entstehungszeit ihres Textes hat sie intensiv recherchiert. Unter anderem verbrachte Phillips 2011 selbst einige Zeit auf der russischen Halbinsel. So besticht die episodisch erzählte Geschichte um die russischen Schwestern Sofija und Aljona, die plötzlich auf Kamtschatka verschwinden, durch, wie Klaus Brinkbäumer in derversichert. Imstaunt Christoph Schröder, wie die Autorin ausgehend von der Entführung ein spannendesvor Ort zeichnet: Sowohl die Benachteiligung Indigener wie auch die der Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft und das ambivalente Verhältnis zurwerden entfaltet, alles vor der malerischen Kulisse der einzigartigen Landschaft der Halbinsel und ganz, lobt er. In diesem Roman lernt man die Region und ihre Schwachstellen kennen, meint auch-Kritikerin Katrin Doerksen: Von "Generationenkonflikten, Korruption, gegenseitigem Misstrauen und Rassismus" erzähle die Autorin in "klarer", fließender Sprache, die ab und an durchgebrochen werde. Gelungene Figuren und Situationsschilderungen hebt Nicolas Freund in derhervor, nur den feministischen roten Faden in den 13 Geschichten findet er weniger überzeugend.RomanTropen Verlag. 512 Seiten. 25 EuroZugegeben, die Story - 12 diskriminierte,, in allen Hautfarben, zudem lesbisch, trans, queer oder hetero und auf der, klingt schon ziemlich "" und damit sehr nach Zeitgeist-Literatur. Aber die "identitätspolitische Familienaufstellung", die uns die Britin Bernardine Evaristo hier präsentiert und für die sie als erste schwarze Schriftstellerin mit dem Booker-Preis ausgezeichnet wurde, istgeschrieben, versichert in derIjoma Mangold, der hier statt Ideologie vergnügliche Persiflage entdeckt. "So viel Frauenwelt in einem Buch!", jubelt imauch Gabriele von Arnim, die sich gern mit den Protagonist*innen auf die Suche nach einem "" begibt. Evaristos Sprache - rasant, fließend, aber doch mit genügend Atempausen und der humorvolle Blick auf Festlegungen jeglicher Art machen für sie den besonderen Reiz des Buches aus. Dass die Autorin komplett auf Interpunktion verzichtet und somit wunderbar offen bleibt, gefällt dem-Rezensenten Dirk Knipphals besonders gut. Als " würdigt Anna Vollmer in derden Roman, der ihr auch das ganze Spektrum aktueller identitätspolitischer Debatten vor Augen führt. Komplexe Figuren und die "" der Romanwelt lobt Micha Frazer Carroll im, während sich Dwight Garner in deretwas mehr Handlung gewünscht hätte.Roman. Teil 1 der Kopenhagen-TrilogieAufbau Verlag. 118 Seiten. 18 EuroHymnische Besprechungen erhielt dieser wiederentdeckte Text der 1917 geborenen dänischen Schriftstellerin Tove Ditlevsen, der erste Teil ihrer nun in Ursel Allensteins von der Kritik gelobten Übersetzung vorliegenden Kopenhagen-Trilogie.. hätten bei Ditlevsengehen können, schreibt eine hingerissene Meike Fessmann im, die vor allem die Dichte der autofiktionalen Erzählung über eineund die Chancenlosigkeit einer Frühbegabten bewundert. In berückenden, "" Bildern schaut sie direkt ins Innere der Protagonistin. Flott und schnörkellos nennt-Kritikerin Sophie Wennerscheid den Text, während Jens Uthoff in dergefällt, dass Zeitgeschichtliches hier eher als Hintergrundrauschen vorkommt. In einer schönen Kritik imverrät Jan Drees auch einiges über das Leben der Autorin, die in Dänemark vor allem als Lyrikerin bekannt: Wir erfahren etwa, dass sie viermal verheiratet war,- undhatte, einige Suizidversuche unternahm und ihr ganzes Leben im Schreiben verarbeitete.Kiepenheuer und Witsch Verlag. 304 Seiten. 24 EuroEs scheint nicht ganz einfach zu sein, das neuen Buch von Julian Barnes einzuordnen: Auf der aktuellen-Bestenliste steht es ebenso wie auf der Sachbuchliste derund auch die KritikerInnen jubeln:als ein Sachbuch! Wenn Barnes uns hier insmitnimmt, an der Seite des Gynäkologen und Lebemannes, begegnet-Kritikerin Cathrin Kahlweit nicht nur einem neugierigen,Europäer, dessen Affären, Eigenarten und Intrigen Barnes leuchtend ausmalt. Sie erkennt in Pozzi zudem ein "Sinnbild Europas" und liest bei Barnes eine kunstvolle Liebeserklärung an den Kontinent, in dem sich der Autor allerdings auch über Großbritannien und den Brexit auslässt. Gründliche Recherche und kluge Beobachtungen, verpackt in "", hebt Sigrid Löffler imhervor: Begeistert verliert sie sich in diesem Wimmelbild von Extravaganzen und Exzessen dekadenter Aristokraten, Dandys und Snobs. In dervergisst auch Sylvia Staude während der elegant ironischen und mit allerleigeschilderten Begegnungen mit Sarah Bernhardt, Marcel Proust und anderen, dass es sich nicht um Fiktion handelt. Im fühlt sich Gerrit Bartels an Florian Illies Bücher über 1913 erinnert - allerdings glücklicherweise ohne dessen "fiktive Einfühlungen". Und im empfiehlt Ulrich Rüdenauer einen "hochliterarischen und", in dem man "lustvoll blätternd" zeitgenössische Porträts aus der Schokoladenpackung, Gemälde von John Singer Sargent und Fotografien betrachten kann.Arabische Revolution - was nun?Kremayr und Scheriau . 224 Seiten. 24 EuroVor zehn Jahren verbrannte sich der tunesische Markthändlerund löste mit seiner Tat den "" aus. Als gelungenesempfiehlt uns-Kritiker Jan Kuhlmann dieses Buch des Nahostkorrespondenten der, Karim El-Gawhary. In kenntnisreichen und überzeugenden Analysen ist hier laut Kuhlmann unter anderem nachzulesen, weshalb die arabischen Aufstände in Tunesien erfolgreich waren, während in Ägypten die alte Ordnung vor allem dank Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate an der Macht blieb: Die Kronprinzen Muhammad bin Salman und Muhammad bin Zayed verhinderten eine Demokratie in der Region, um ihre Macht nicht zu gefährden, liest er. Auch El-Gawharys Einschätzung, dass es nicht nur der Islam, sondern insbesondere die Armut undin der Bevölkerung sind, die für die "Verwerfungen" in der Region verantwortlich sind, stimmt der Kritiker zu. El-Gawhary setzt seine Hoffnung auf diein der Region, wie er kürzlich in der schrieb : "Die Autokraten befinden sich langfristig in der Defensive. Je stärker sie die repressiven Schrauben anziehen, desto mehr Menschen entfremden sich von dem System und suchen nach einem Raum, ihren Ärger loszuwerden." Im lobt Annika Scharnagl das Buch zudem für die Mischung aus Berichten der Menschen, vielen tiefgehendenzu den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und Mutmaßungen über einen Nahen Osten nach der Corona-Pandemie. Ein paar Reporter-"Phrasen" verzeiht sie da gern.Mythos und Wirklichkeit einer KünstlerinWallstein Verlag. 470 Seiten. 34 EuroDie Zeit ist überreif für diese Biografie der österreichisch-niederländischen Malerin, meint Wolfgang Matz in derund empfiehlt das Buch der niederländischen Autorin Annet Mooij als wichtige Ergänzung von Ulrich Raulffs Buch über den. Matz preist das Buch nicht nur als gelungene Biografie, die ihm die im Alter von 101 Jahren verstorbene Malerin alsvorstellt, sondern auch als Ideologie- undund als: Mooij untersuche nämlich auch die Verstrickung Giseles in den Männerbundund überführe ihren Schützlingals Betrüger, der seine Schüler auch sexuell unterwarf. Für-Kritikerin Swantje Karich ist das Werk denn auch mehr "" als Künstlerinnenbiografie, das vor allem dadurch überzeugt, dass Mooij nie anklagt, sondern den Lesern Raum zur eigenen Imagination gibt. Zudem mache sie das Leben einer Frau inmitten eines "Männersystems" sichtbar. Imhebt Paul Stoop nicht zuletzt dieim Band hervor, die ihm zeigen, wie talentiert die Künstlerin war. Zudem lässt ihn Giseles Geschichte auch das Amsterdam unter deutscher Besatzung als kulturelle Insel betrachten.Eine Geschichte der Ansteckung von der Spanischen Gripppe bis Covid 19Piper Verlag. 480 Seiten. 24 EuroEs war natürlich zu erwarten, dass dies diewürde. Wir picken Mark Honigsbaums "Jahrhundert der Pandemien" heraus, das von Michael Lange imempfohlen wurde. Der britische Medizinhistoriker und Journalist recherchierte über zehn Jahre, tauchte tief ein in die Archive undvon derüber Pestausbrüche in den USA bis zur-Pandemie und bietet "fundierte, anschaulich" präsentierte Informationen und Einzelschicksale, versichert Lange. Parallelen und Unterschiede sind hier erkennbar, dankbar nimmt der Kritiker zudem zur Kenntnis, dass Honigsbaum sich mit Corona nur kurz befasst. Dass Afrika, Asien und auch Europa allerdings nur am Rande behandelt werden, findet Lange bedauerlich. Und natürlich soll bestellen ) nicht unerwähnt bleiben: Wenn der Renaissance-Historiker hier die Pest von 1348 aus neuen Augen betrachtet, lernt-Kritiker Holger Heimann viel Interessantes in diesem, wie er findet "klugen und instruktiven" Buch, das ihm unter anderem vom, von Sittenverfall und den Progromen gegen Juden erzählt.-Kritiker Gustav Seibt erhält hier allerdings nicht allzu viele neue Erkenntnisse.Eine KulturgeschichteCarl Hanser Verlag. 304 Seiten. 28 EuroBisher hat nur Volker Mühleis imdieses Buch besprochen, aber er empfiehlt diese "Kulturgeschichte der Hände" des Literaturwissenschaftlers Jochen Hörisch wärmstens. Zwar weist der Kritiker daraufhin, dass es sich im eigentlichen Sinne nicht um eine Kultur- sondern eher um eine- undhandelt. Macht aber nichts, denn die Reise, auf die uns Hörisch mitnimmt ist "" und, versichert er: Von historischen und etymologischen Herleitungen ist hier ebenso zu lesen wie von der Verbindung zwischen, vor allem mit Blick auf das Werk. Darüber hinaus erhält Mühleis hier ein "", reich gefüllt mit Verweisen und Zitaten aus der Literatur. Dass Hörisch nicht-westliche Kulturen nicht mit in den Blick nimmt, findet der Kritiker zwar bedauerlich, die anthropologischen Überlegungen im Buch entlohnen ihn aber reichlich. Im spricht Max Bauer mit Jochen Hörisch über die Thesen des Buches.