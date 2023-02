Literatur

Dzevad Karahasan

Raphaela Edelbauer

Peter Stamm

Chantal Akerman

Arno Geiger

Tanya Pyankova

Sachbuch

Philipp Blom

Sara Rukaj

Sanne de Boer

Christoph Menke

Einkommt wenige Tage vor Ausbruch des Bosnienkrieges zu einer Lesung nach, und bleibt, begeistert von der Idee, mitten im Geschehen zu stecken. Aber es scheint ihn - anders als seinen entsetzten bosnischen Übersetzer - überhaupt nicht zu berühren, selbst der Tod scheint ihm nur Stoff zum Räsonieren zu sein. Schließlich geht er zu weit, nimmt Drogen und wird erzählt imTobias Wenzel, der sich mit dem Autor auch im unterhalten hat. Wie ein "humanistischen Denker zum" wird, schockiert ihn, aber die Selbstüberschätzung des Briten bringt ihn auch. Dass man die große "Idee eines zivilen Lebens" durch Großkotzigkeit klein machen kann, während andere sie mit ihrem Mitgefühl hochhalten, lernt-Kritiker Tilman Spreckelsen aus diesem "großartigen" Roman. In derfühlt sich Lothar Müller an die30 Jahre später erinnert. Die Dichte dieser großen Erzählung, in der die "" über allem schwebt, ist für den Rezensenten ein weiterer beeindruckender Teil von Karahasans Schreibprojekts über die Belagerung Sarajewos, das seinesgleichen suche.RomanKlett-Cotta Verlag. 352 Seiten. 52 EuroDie 1990 geborene österreichische Bachmann-Preisträgerin Raphaela Edelbauer schreibt einen Roman über den Ersten Weltkrieg - und das geht laut Kritik erstaunlich gut. Mehr noch: Edelbauer spielt bewusst mit dem Vergleich zu Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften" - und hält ihm stand, wie uns-Rezensent Helmut Böttiger versichert:erzähle Edelbauer vom Bauernknecht Hans, der am Tag der deutschen Kriegserklärung im Jahr 1914 nach Wien aufbricht, dort eine Psychoanalytikerin aufsuchen möchte, aber die nächsten 24 Stunden zunächst mit der mysteriösen Klara und dem Aristokratensohn Adam verbringt. Edelbauer ist nicht nur eine meisterhafte "", sondern ihr gelingt es in diesem Roman auch - geradezu beiläufig und mit heutigem "" - die Manipulation der Massen zu thematisieren, staunt Böttiger. Kühn und raffiniert findet auch-Kritikerin Judith von Sternburg den Roman: "Große Gespräche", historische Exkurse und eine soghafte Geschichte ergeben für sie zusammen mit der Traumebene eine tatsächlich erstaunliche Lektüreerfahrung. Ein "famoses", ja sogar "ein großes" Buch, das Einblicke ins "" gewährt, liest Günter Kaindlstorfer im. In derempfiehlt Andreas Platthaus den Roman. Im wird Carsten Otte allerdings nicht ganz warm mit dem Roman: Zu "maßlos" erscheinen ihm Edelbauers Ansprüche,die Figuren, die laut Otte nur "als Platzhalter für allerlei Ideen und Weltanschauungen herhalten müssen".RomanS. Fischer Verlag. 256 Seiten. 24 EuroNur hymnische Kritiken für den neuen Roman von Peter Stamm: So gut - und vor allem auch, jubelt etwa Roman Bucheli in der. Fasziniert betritt er Stamms "verwirrendes Spiegelkabinett", in dem der Autor sich selbst zur Romanfigur macht - und zwar ganz ohne Selbstbespiegelung, dafür mit "", wie Bucheli schreibt. Die Entstehung des Romans wurde von einem Filmteam begleitet, auch die Filmemacherin lässt der Autor im Buch zu Wort kommen - mit allerhand "boshaften Witzen". An Tiefsinn und Ernst mangelt es dennoch nicht, versichert Bucheli. "Virtuos" nennt auch-Kritiker Christoph Schröder den Roman, in dem Stamm mit schelmischer Offenheit und Leichtigkeit das Genre der. Selten schrieb Stamm so klug und ironisch, meint Schröder, der hier den Auftakt zu einem meisterhaften Alterswerk sieht. Und in derwill Martin Oehlen kaum glauben, wie schnell die hinreißende Geschichte um Ich-Erzählerin Andrea, den Schriftsteller Richard und dessen Jugendliebe Judith vorbei ist: Er schwebt nur so durch den Text, dem er attestiert, ein "" zu sein. Im empfiehlt Wolfgang Schneider den Roman.Diaphanes Verlag. 208 Seiten. 22 EuroIhrer Mutter widmete die belgische Autorin und Filmemacherin Chantal Akerman mehrere Filme, zuletzt den Dokumentarfilm "No Home Movie", der 2014 beim Festival von Locarno lief. Im gleichem Jahr und nur ein Jahr nach dem Tod der Mutter nahm sich Akerman das Leben. Nun ist ihr Buch über die letzten Jahre mit ihrer Mutter auch auf Deutsch erschienen. Die Mutter, die denüberlebte, litt zunehmend unter Alterserscheinungen und brüchigen Knochen, für dier war das oft schwer auszuhalten, auch vonist im Buch bereits die Rede. Keine leichte Kost, aber das Buch zeugt von einer so poetischen und persönlichen Kraft, dass nicht nur-Kritikerin Maria Wiesner die Lektüre dringend empfiehlt. Auch laut-Kritiker Fritz Göttler mischen sich Szenen voller "Grausamkeit, Unverständnis, Verzweiflung" immer wieder mit Kokettem, Fotos und mitunterzwischen Mutter und Tochter. Eine einfühlsame "" nennt-Kritikerin Manuela Reichart das Buch.Carl Hanser Verlag. 240 Seiten. 25 EuroSo groß war das Geheimnis, das Arno Geiger in seinem neuen Werk enthüllte, dann doch nicht: Jahrzehntelang fuhr er frühmorgens durch Wien und durchforstete Müllcontainer nach privaten Schriftstücken: Tagebücher, Notize, Briefe, aus denen er Inspiration für seine Romane schöpfte. Die meisten Kritiker finden das recht unproblematisch, der, in dem Geiger nicht nur seinen Werdegang als Schriftsteller nachzeichnet, sondern auch Familien- und Beziehungsgeschichten einflicht, erscheint ihnen umso gelungener. Für-Kritiker Paul Jandl ist das Buchin einem.-Kritikerin Judith von Sternburg hat sich bei der Lektüre ganz fabelhaft unterhalten, in derhält Lena Bopp Geigers "Geheimnis" für das "". Und in derwünschte sich Eberhard Rathgeb nach der Lektüre mit dem Autor befreundet zu sein: So sehr hat ihn der zutiefst menschliche undbegeistert. Ganz anders Tobias Rüther in der: Er schimpft über gestelzte Sätze, allzu ausführliche Einblicke in das Sexleben des Autors undüber dessen Verstoß gegen das Briefschutzgesetz.RomanEcco Verlag. 400 Seiten. 22 EuroDer, die von der Sowjetregierung ausgelöste Hungersnot in der Ukraine der 1930er Jahre, ist im historischen Bewusstsein hierzulande immer noch wenig verankert. Der Herausforderung, über dieses Kollektivtrauma zu schreiben, hat sich die 1985 geborene ukrainische Autorin Tanya Pyankova gestellt - und esgemeistert, versichert uns imTanya Hochweis. Aus drei Perspektiven blickt sie hier auf den Hungergenozid: Die Unwissende Solja, der Täter Swyryd und das Opfer Dusja treten auf - und wenn schließlich auch der Hunger selbst personifiziert wird, erhält der Text für Weis eine zusätzliche, fast. Eine "nachhallende Lektüreerfahrung", schließt Weis. In derstaunt Fridtjof Küchemann nicht nur, wie detailreich und glaubwürdig Pyankova von Hunger, Tod, menschlicher Not und Terror schreibt. Besonders wichtig ist ihm, dass die Autorin für ihre genaue Recherche aufzurückgegriffen hat.Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die NaturCarl Hanser Verlag. 368 Seiten. 28. EuroEinelegt der Historiker und Schriftsteller Philipp Blom hier vor - und-Kritikerin Petra Ahne erfährt zwar nicht immer nur Neues, aber doch klug Verknüpftes und dadurch "". Der Historiker und Schriftsteller zeichnet die Geschichte der menschlichen Herrschaft über die Natur nach, mitunter an "abseitigen" Beispielen, vor allem aber als kontinuierliche Entwicklung im westlichen Denken, erklärt sie: Die biblische Aufforderung, der Mensch solle sich die Erde untertan machen, wurde auch während der Aufklärung nicht hinterfragt, sondern lediglich säkularisiert. Über Jahrhundert hat die Beherrschung der Natur diebegründet, auf Kosten anderer, die heute am stärksten unter dem Klimawandel leiden. Was also jetzt? Blom sucht angenehm tastend und nie "polemisch" nach Antworten bei Montaigne, Spinoza, Latour oder Lovelock, die den Menschen nicht als Gegensatz zur Natur empfanden, sondern als Teil von ihr, schließt die Kritikerin. Mit Interesse liest auch-Kritiker Thomas Ribi das Buch, hätte sich aber etwas wenigerund ausgestellte "Gelehrsamkeit" gewünscht.Vom Verschwinden des feministischen SubjektsEdition Tiamat. 208 Seiten. 18 Euro2011 hatte das Bundesverfassungsgericht erklärt hat, dass einenicht von einer physischen Geschlechtsumwandlung abhängig gemacht werden darf. Doch müssen nach wie vor zwei psychologische Gutachten von Sachverständigen für eine Änderung eingeholt werden. Dies empfinden viele Transmenschen als entwürdigend, weshalb die Bundesregierung das Transexuellengesetzes von 1981 ändern möchte: Künftig soll eineder Betroffenen für einen Geschlechterwechsel ausreichen. Diese juristische Auflösung des Geschlechts ist "die vermutlich folgenreichsteseit 1945", erklärt die Psychologin und Philosophin Sara Rukaj im Interview mit der, in dem sie die wesentlichen Thesen ihres Buchs zusammenfasst. Für sie ist die Vorstellung, dass Geschlecht, frei Wählbares ist, "eine 'Allmachtsphantasie'", erklärt Martina Läubli im. "Das passt gut in eine hyperindividualistische Gesellschaft, in der das eigenesteht." Ähnlich sieht es in derEdo Reents, der das Buch als "gepfefferte" Abrechnung mit einem erstaunlichempfiehlt. Mit der Frau verschwindet auch der Feminismus, der die Diskriminierung von Frauen überall auf der Welt bekämpfte, die mit ihrem weiblichen Geschlecht zu tun haben: Abtreibungsverbote, Zwangsverschleierung oder Genitalverstümmelungen, warnt Rukaj. Cui bono?Wie die wichtigste Mafia Europas unser Leben bestimmtAufbau Verlag. 350 Seiten. 25 EuroSeit Januar 2021 läuft gegen Europas mächtigste Mafia, diein Italien ein Prozess, aber der Arm der italienischen Mafia reicht längst über Italien hinaus. Als die niederländische Journalistin Sanne de Boer nach Kalabrien zog, hatte sie davon keine Ahnung - bis das Auto einer Nachbarin brannte und Boer zu recherchieren begann. Den, die die Journalistin mit zahlreichen Betroffenen führte, ist in diesem Band viel Platz eingeräumt - gerade dadurch wird das traumatisierende Treiben der kriminellen Organisation nachvollziehbar, versichert David Klaubert in der. Ein wenig mehr Hintergrundrecherche hätte aber nicht geschadet, räumt er ein. Mit Interesse und Spannung liest auch-Kritiker Stefan Ulrich den Bericht, dem er entnimmt, dass die Bevölkerung vielerortshat, als sich der Ndrangheta unterzuordnen, wenn persönliche Ziele oder wichtige Anliegen erreicht werden wollen. Nur ein bisschen mehr Struktur hätte er dem Text gewünscht.Suhrkamp Verlag. 720 Seiten. 36 EuroAlles hat seine Dialektik, erst recht die Befreiung. Sie hat uns zum "Subjekt" gemacht. Also sind wir nurund doch schon wieder unfrei. Daraus muss es doch einen Ausweg geben, und Menke erblickt ihn in der "", einem Schlüsselbegriff des Buchs, so der Kollege Thomas Khurana in einer durchaus, ähm, faszinierten Besprechung des Buchs. Dasweist den Weg ins Offene. So war das bei Moses, als er sein Volk, dem brennenden Dornbusch folgend aus der Gefangenschaft führte, und bei Walter White aus "Breaking Bad", der als kompletter Neuling die Potenziale des Drogenmarkts erschloss. Die Rezensenten folgen Menke atemlos und staunend. Ein "Opus magnum", versichert Peter Neumann in der. Florian Meinel liest das Werk in derals scharfsinnig, aber auch verrückt und als "selektiv und idiosynkratisch". Micha Brumlik entlarvt es in derals "kryptotheologisch", denn das radikal Andere sei eigentlich Gott. Aufhatein halbstündiges Gespräch mit Menke geführt.