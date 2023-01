Literatur

Wie ließe sich das neue Jahr besser beginnen als mit einer "rasanten" voller "groteskem" Witz? Als solche empfiehlt uns jedenfalls Ulrich Rüdenauer imden neuen Roman der polnischen Autorin Dorota Maslowska. Ausgehend von einer wahren Begebenheit - im Jahr 1973 machte David Bowie tatsächlich einen etwa einstündigen Stopp in Warschau - lässt Maslowska ein ganzes Ensemble kurioser Figuren samt Geister auftreten, denen Bowie als Projektionsfläche dient, resümiert Rüdenauer. Wenn Maslowska das kommunistische Polen voller "Angst und Apathie" in "rauer und scharfer" Sprache skizziert, liest der Kritiker den Roman auch als Kommentar auf die polnische Gegenwart. Imfreut sich Meike Feßmann, dass Maslowska auch hier ihrer Übertreibungskunst treu bleibt. Amüsiert folgt sie den Helden, die mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt in vollgestopften Wohnungen leben und streiten. Die Autorin "liebt es,zu drücken", erklärt Feßmann, und Olaf Kühl übersetzt das ohne Scheu. Die Rezensentin ist hin und weg: so realistisch wie surrealistisch findet sie den Roman.Ein Roman über die Arbeit im 22. JahrhundertMärz Verlag. 143 Seiten. 22 EuroDieser Roman der dänischen Schriftstellerin Olga Ravn scheint uns ein wenig herauszufordern. Aber es lohnt sich, versprechen die Rezensenten. Nach einiger Entschlüsselungsarbeit wird-Kritikerin Julia Schröder klar: Diesespielt auf einer Raumstation, auf der ganz schön was schief gelaufen ist. Was genau sollen die Berichte und Aussagen der Angestellten ergeben, von denen oft nicht so ganz klar ist, ob sie menschlich, posthuman oder etwas ganz anderes sind. Zudem tauchenauf, die die Angestellten und damit gleich die gesamte Arbeitsordnung verwirren. Mit Witz und lyrischen Sprachspielen karikiert Ravn nicht zuletzt unsere auf Produktivität ausgelegten Arbeitsprozesse, meint Schröder. Geistreich findet auch-Kritiker Nico Bleutge, wie die Autorin in ihrem Science-Fiction-Roman Kritik an der globalen Wirtschaft und der Funktionsweise von Manipulationen formuliert. Und in derliest Sophie Wennerscheid einen äußerst feinen, in "" geschriebenen Roman über Arbeit und Beziehungen im 21. Jahrhundert, der die Konzepte des Neuen Materialismus unaufdringlich literarisch umsetzt.Arco Verlag. 200 Seiten. 20 EuroIm Mai 2015 wurde der ukrainische Schriftsteller Artem Tschech an die Frontlinie im Donbass versetzt. Seine Erfahrungen schrieb er kurze Zeit später nieder, erst jetzt erscheint der Text auf Deutsch. Für den-Kritiker Samuel Hamen ist das Buch ein Glücksfall, denn der Autor oszilliert zwischen verschiedenen Standpunkten,und auf das soldatische Leben und entwickelt dabei einen unverwechselbaren Ton, erklärt Hamen: Tschech erzähle von seiner Stationierung in Charkiw, von Todesangst und mangelhafter Kriegsausrüstung, stelle aber auch zahlreiche unbequeme Fragen. Dem-Kritiker Christian Thomas wird während der Lektüre klar, dass sich der titelgebende "Nullpunkt" nicht nur auf die Front bezieht, sondern vor allem auch auf dendes Verfassers: Sehr ehrlich, nie pathetisch erzähle Tschech weniger von Kampfhandlungen, dafür mehr von menschlichen Herausforderungen.ErzählungenZsolnay Verlag. 272 Seiten. 25 EuroNur hymnische Besprechungen gab es für den neuen Erzählband von Mircea Cartarescu. Alslesen die Kritiker den Band, in dem der rumänische Autor uns durch ein Labyrinth schickt, in dem zwischen bedrohlichen Bauten Insekten, Spiegelbilder und Geister lauern. Den-Kritiker Carsten Hueck erinnern die Erzählungen an Kafka, Märchen und Gemälde von, auch Verweise auf Science Fiction, Mystik und Naturwissenschaften macht er hier aus. Wieerscheint gar dem-Kritiker Richard Kämmerlings Cartarescu in diesem schmalen Band, der ihn in fantastische Kindheitswelten im Bukarest der Sechziger und Siebziger führt und die Erfahrung totaler Einsamkeit lehrt. Für-Rezensentin Katharina Granzin ist Cartarescu einer der seltenen Menschen, die dienie eingetauscht haben gegen die Ordnung der Erwachsenen. In derbewundert Franz Haas nicht nur diedes Textes, sondern auch die Übersetzung von Ernest Wichner, der Cartarescus virtuose und kunstvoll erzählte "Visionen einer Außenseiterjugend" exzellent ins Deutsche übertragen habe.Die weibliche Moderne in 101 Short StoriesManesse Verlag. 928 Seiten. 40 Euro101 Kurzgeschichten von Schriftstellerinnen, die zwischen 1850 und 1921 geboren wurden, versammelt dieser von-Feuilleton-Leiterin Sandra Kegel herausgegebene Band auf mehr als neunhundert Seiten. Für ihre-Kollegin Maike Albath ist dieseein Ereignis. Üppig zitiert sie aus den Texten, die so viele Themen wie Herkunftsländer abdecken: Ghana ist ebenso vertreten wie der Iran, die USA oder Österreich, die Erzählungen handeln von Geburten und Abtreibungen, Armut und Prostitution, aber auch von Vergnügen, Parties und Alkohol. Eine editorische Großtat, meint Albath, wenngleich sie sich gewünscht hätte, dass deutlicher gemacht worden wäre, dass der Band nicht nur Kurzgeschichten, sondern vereinzelt auch Romanauszüge enthält. In der macht Sabine Rohlf zwischen Texten von Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Agatha Christie, Colette, Tania Blixen, Simone de Beauvoir oder Djuna Barnes die ein oder andere. Die Auswahlkriterien werden ihr zwar nicht ganz klar, aber zahlreiche Anregungen zum Weiterlesen verdankt sie dem Band in jedem Fall.Eine Weltgeschichte von Inflation und Globalsierung 1850 bis heuteHerder Verlag. 544 Seiten. 35 EuroDas muss man erstmal schaffen: Eine Geschichte der großen Wirtschaftskrisen von 1840 bis heute erzählen, dieendet. Aber die Kritiker schöpfen nicht nur Hoffnung aus dieser Weltgeschichte der Inflation und Globalisierung des in Princeton lehrenden Historikers Harold James, sondern lernen auch eine Menge dazu. James blickt auf die vergangenen 180 Jahre zunehmender Globalisierung zurück und deutet die großen Krisen als heilsame Schockmomente, aus denen die globalisierte Wirtschaft gestärkt hervorging. Dass er dabei zwischen Angebots- und Nachfrageschocks unterscheidet, wobei erstere ein "Denken in Preisen", letztere ein "Denken in Mengen" nach sich zögen, findet der-Kritiker Stefan Kolev sinnvoll. Dass die Globalisierung der Wirtschaft nach den aktuellen Krisen voranschreiten und auch einen geopolitisch erzwungenenwird, hält James laut Kolev für selbstverständlich und für wünschenswert. EinBuch, das ein wenig Vorwissen voraussetzt und sicher nicht immer einfach zu lesen ist, aber mit vielen Einsichten entschädigt, empfiehlt-Kritiker Nikolaus Piper. Auch er lernt hier, dass immer nur die Nationen in Krisen profitierten, die auf Globalisierung setzten. In derbespricht Thomas Fuster das Buch.Aufstieg und Niedergang der postkolonialen SelbstbestimmungSuhrkamp Verlag. 448 Seiten. 34 Euro" und wertvoll nennen die Kritiker dieses Buch der äthiopisch-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Adom Getachew über die Vordenker des Anti-Kolonialismus. Dem in derrezensierenden Afrikanisten Andreas Eckert legt die Autorin "eindringlich" dar, wie eine Gruppe von sechs Intellektuellen und Staatsmännern, darunterundnach 1945 ihre Idee eines antikolonialen Nationalismus verfolgten: Sie gingen gegen Sklaverei vor, forderten ökonomische Gerechtigkeit für die Opfer, vor allem aber definierten sie den Nationalstaat als System, das schwarzen Menschen die Möglichkeit gab, an der internationalen Staatenwelt teilzuhaben, resümiert der Kritiker. Die Kritik, das Projekt sei zu wenig kosmopolitisch und zu nationalistisch, könne Getachew entkräften. Insbesondere aber verdankt Eckert ihrem Buch eine, der antikoloniale Nationalismus sei lediglich die "Reproduktion einer westlich-liberalen normativen Idee" gewesen. Imbegrüßt Michael Wolf, dass Getachew zwar über den Kolonialismus im 19. Jahrhundert schreibt, aber die Haltung Europas im 20. Jahrhundert miteinbezieht: Freiheit im Sinne von Nicht-Beherrschung war für die neuen Staaten nicht möglich in einer Welt, in der die vom Kolonialismus geschaffenen Abhängigkeiten und und Ungleichheiten Bestand hatten. Der Neoliberalismus machte den Vorstellungen von einer gerechteren Welt dann endgültig den Garaus: Auch das hat Wolf alsmächtiger Staaten für die Entwicklung des globalen Südens mitgenommen.Die vielen Leben des Jacob TaubesJüdischer Verlag. 972 Seiten. 58 EuroJacob Taubes war nicht nur Rabbiner, bedeutender jüdischer Gelehrter und Denker, sondern auch eine schillernde, mindestens. So viel ist für die Kritiker nach dieser knapp tausendseitigen Biografie sicher. Und trotzdem - oder gerade deshalb - empfehlen sie das Buch des amerikanischen Historikers Jerry Z. Muller, der das bewegte, unruhige Leben Taubes' detailreich und innachzeichnet. Von Grenzüberschreitungen in seinen Beziehungen zu Frauen - zwei Ehefrauen nahmen sich das Leben - , aber auch hinsichtlich seiner politischen Einordnung und Psyche liest-Kritiker Jörg Später hier ebenso wie von den spannenden und unterschiedlichen Kontakten des Intellektuellen, die von Gershom Sholem über Susan Sontag bis hin zu Carl Schmitt reichten. Für Später ist das Buch ein "". In derempfiehlt Arno Widmann das Buch all jenen, die sich für den Umsturz der Verhältnisse erwärmen können. Und dass der Autor angesichts von Taubes und seinem verqueren Genie nicht hämisch wird, gefällt Widmann. Während-Kritikerin Andrea Roedig dem Leben des Rabbiners, Wissenschaftlers, Hochstaplers und bipolaren Schürzenjägers mit angehaltenem Atem folgt, hat Taubes bei-Kritiker Jürgen Kaube längst alle Sympathien verspielt. Immerhin: Einhatte Taubes, muss Kaube gestehen.Literarische Schöpfungen aus Traum, Phantasie und DrogeWallstein Verlag. 888 Seiten. 48 EuroEin wenig Weltflucht scheint uns dieser Band des Literaturwissenschaftlers Norbert Miller zu versprechen, der elf Dichter begleitet, die auf verschiedene Weise literarische Paradiese schufen: Restif de la Bretonnes Kuriositäten-Reportagen und Eduard Mörikes Kinderfantasie eines fernen Inselreichs untersucht Miller ebenso wie Thomas de Quinceys Niederschrift seiner Bekenntnisse eines Opiumessers, verrät uns der Klappentext. Schlicht "großartig" findet-Kritiker Jens Malte Fischer den in zwei Kapitel unterteilten Band: Im ersten finden sich die Essays, die Charles Baudelaire über berühmte Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts und derengeschrieben hat. Im zweiten begibt sich Miller in seinem "Resumée eines Gelehrtenlebens" in das 18. Jahrhundert und beschreibt, wie der romantisierte Orient in diekam und nicht nur Jean Paul und Walter Benjamin beeinflusste, resümiert Fischer. Das Traumhafte im Werk von E.T.A Hoffmann, Edgar Allen Poe oder Orson Welles auf den Punkt gebracht zu haben, ist für den Kritiker ein großer Wurf. Eine "", die durch "Klarheit des Stils und den Verzicht auf Theoriejargon" besticht, empfiehlt Paul Michael Lützeler imDie Erfindung Hollywoods und das Erbe des ExilsPiper Verlag. 272 Seiten. 24 EuroUm Hollywood geht es in diesem Buch des Schweizer Theaterregisseurs Thomas Blubacher nur bedingt, erfahren wir von-Kritiker Bert Rebhandl. Dennoch empfiehlt er das Buch als "nicht nur über, sondern auch als Erinnerung an vergessene wie Eric Braeden oder Martin Kosleck. Einen großen Mehrwert erkennt Rebhandl darin, dass Blubacher, einst Stipendiat der Villa Aurora - in die sich Jahrzehnte vorher Lion Feuchtwanger und seine Frau Marta aus Deutschland geflüchtet hatten - persönliche Erinnerungen mit der Lokalhistorie von Pacific Palisades verknüpft. Auch-Rezensent Oliver Pfohlmann folgt Blubacher gern ins "Weimar unter Palmen", um auf Thomas Mann, Marlene Dietrich oder Friedrich Wilhelm Murnau zu treffen. Ein ", das schon aufgrund der sorgfältigen Beschreibungen der legendären Domizile oder der Rekonstruktion all der Freund- und Feindschaften an der Westküste lesenswert ist, meint er.