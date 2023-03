Literatur

Maxim Znak

Giuliano da Empoli

Clemens J. Setz

Virginie Despentes

Birgit Birnbacher

Sachbuch

Ingo Elbe, Robin Forstenhäusler und andere (Hg.)

Michael Thumann

David Graeber

Peter von Matt

George Packer

Geschichten aus dem Gefängnis
Suhrkamp Verlag. 242 Seiten. 20 Euro
Der Titel dieser Gefängnisaufzeichnungen des belarusischen Anwalts Maxim Znak spielt nicht nur auf Boccacios "Decamerone" an, sondern auch auf das russische Wort "Zek" für Häftling. Und das kleine Buch ist ein: Denn niemand weiß, wie der in Belarus zu zehn Jahren Straflager verurteilte Oppositionsanwalt es geschafft hat, die hundert Geschichten aus dem Gefängnis hinauszuschmuggeln, darf er doch nur mit wenigen Familienmitgliedern stark überwachten Briefkontakt halten, klärt uns Cornelia Geißler in derauf. Noch wundersamer scheint ihr aber die Fähigkeit des Autors, aus Unterdrückung, Schmerz und Schimmelwänden beeindruckende,, ja einen ganzen Kosmos zu schaffen: "" attestiert die bewegte Kritikerin dem Autor. In derstaunt auch Jens Uthoff über Znaks Mut, Humor und Esprit. Die Texte sind für ihn kleine, lakonisch kafkaesk, voller Absurditäten und immer wieder auch kleiner Hoffnungsschimmer, so wenn der Autor es aus dem Frauentrakt singen hört: "Mama, ich bin verliebt! In ein Arschloch!!!". Wenn Znak mit "souveräner Ironie" über begabte Schnarcher unter den Haftgenossen schreibt, über die Gefängnisverwaltung, das Ungeziefer oder die höllische Enge der Zellen, ist das Buch für den-Kritiker Karl-Markus Gauß auch ein. Alle sollen dieses Buch lesen, ruft Volker Weidermann in derRomanC.H. Beck Verlag. 265 Seiten. 25 EuroGiuliano Empoli ist Politologe, Thinktank-Gründer und Sachbuchautor, außerdem war er stellvertretender Bürgermeister für Kultur in Florenz und Berater des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Nun hat er einen Roman vorgelegt, der aktueller kaum sein könnte - und in Frankreich bereits zum Bestseller avancierte. Der titelgebende "Magier im Kreml", das ist, russischer Schriftsteller und Theatermann, vor allem aber bis 2020 Berater von Wladimir Putin, von einigen auch als "" oder "Architekt des Putinismus" bezeichnet, wie uns Ronald Düker, der sich für diemit Empoli getroffen hat, aufklärt. Surkow soll über Jahrzehnte hinweg als Strippenzieher im Kreml agiert haben, baute Putins Partei ebenso wie die Oppositionsparteien mit auf, um diese als "nützliche Idioten" zu installieren. Im Februar 2020 wurde er von Putin gefeuert, derzeit ist er spurlos verschwunden. Aus der Geschichte hat der Autor einen hervorragend erzählten "" gemacht, mit einem so abgründigen wie lebendigen Helden, aber auch, versichert Düker. Und wie Surkow durch Propaganda, Falschmeldungen und Chaos die, erfährt er hier auch. "Einüber einen pechschwarzen Abschnitt der Zeitgeschichte", das zeigt, wie Putin an die Macht kam, empfiehlt Andreas Puff-Trojan im. Imliest Dirk Fuhrig den Roman als eine Art Psychogramm Putins und Kommentar zur aktuellen Weltlage. In der spricht Empoli über Putin, dessen Spindoctor und den Krieg in der Ukraine.RomanSuhrkamp Verlag. 528 Seiten. 26 EuroFür einvon großer Aktualität halten die meisten Kritiker den neuen Roman von Clemens J. Setz, dabei sollte er keineswegs als Kommentar auf dieverstanden werden, wie uns Tobias Rüther in deraufklärt: Setz hatte bereits vor zwölf Jahren mit der Recherche für den Roman begonnen. Setz widmet sich hier dem bei Worms geborenen, der seine Zeitgenossen von der "" überzeugen wollte und seine Überzeugen 1944 im KZ Mauthausen mit dem Leben bezahlte. Nicht nur Rüther, auch Judith von Sternburg () streicht dieheraus, mit der Setz seinen durchgeknallten und egozentrischen Helden zeichne. Für den-Kritiker Paul Jandl wird Bender bei Setz gar zum "". In derlobt Carsten Otte, wie der Autor die verschwörungstheoretische Ebene mit dem komplizierten Eheleben der Benders verknüpft, aber auch mit aktuellen Fragen, zum Beispiel jener, wann bei verrückten Ideen Gefahr droht.-Kritikerin Nele Pollatschek ringt allerdings mit dem Roman, den sie zwar für "genial", aberhält: Denn dass Bender in Mauthausen, seine jüdische Ehefrau Charlotte in Auschwitz ermordet wurde, erfährt die Rezensentin erst auf den letzten Seiten. Zuvor liest sie von Hohlwelt, Sex, Geld und Geniekult, dabei spickt Setz seinen Text immer wieder mit, um die Authentizität der Ereignisse zu belegen. Die Spannung lässt es sich dabei von den "Nazis schenken", wirft ihm die Kritikerin vor, die sich nach der Lektüre erstmal "gründlich waschen" will.RomanKiepenheuer und Witsch Verlag. 336 Seiten. 26 EuroVirginie Despentes liefert in ihrem neuen Roman erwartungsgemäß ab, freuen sich die Kritiker. In "Liebes Arschloch" schreiben eine bekannte Schauspielerin, ein mittelalter Schriftsteller und eine junge Aktivistin, die eben jenem Schriftsteller Stalking vorwirft, einander E-Mails, zunächst konflikt- und vorwurfsvoll, später versöhnlicher. Vor allem aber zeichnet der Roman wieder einmal ein gestochen, samt-Debatte,und einem Shitstorm, wie uns Dirk Fuhrig imversichert. Dass Despentes sämtliche Figuren differenziert zeichnet und eine jede ihr Fett weg kriegt, gefällt Fuhrig besonders. Biss und Witz - ganz ohne Moralinsäure attestiert Sigrid Brinkmann imdem Roman, während Daniel Haas in derbei allem Zynismus sogar eine versöhnliche Note im Roman ausmacht. Vor allem aber scheint ihm der Text wie ein "" gegen die "Simulation von Diskursen" auf Twitter. Despentes zeichnet das "widersprüchliche Panorama" der französischen Gesellschaft, da ist auch-Kritikerin Juliane Liebert sofort bei der Sache. Nur gelegentlich klingt ihr die Autorin zu sehr nach "Pippi Langstrumpf aus der Banlieue, die in den Topf mitgefallen ist." Und in derschaut Iris Radisch nach ihrem Treffen mit Despentes dank vieler "geistreicher Sottisen" darüber hinweg, dass sie sich während der Lektüre gelegentlich wie in einer "Drogenberatungsstelle" fühlt: Denn Drogen sind das vorherrschende Thema im Roman, erklärt sie.Zsolnay Verlag. 192 Seiten. 24 EuroViel Lob gibt es für den dritten Roman der österreichischen Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher, der von Krankenschwester Julia erzählt, die durch eine Medikamentenverwechslung beinahe eine Patientin getötet hätte und daraufhin zu ihrem herrischen Vater in ihr Heimatdorf flieht. Sie trifft dort auf patriarchale Verhältnisse und wird mit Selbstzweifeln und Zukunftssorgen konfrontiert. Birnbacher überzeugt durch "" ohne Anklagen, meint-Kritikerin Katharina Teutsch. Imverdankt Jan Drees dem Text nicht nur, sondern gar eine "". Für-Kritiker Carsten Otte ist die Autorin indes eine "unsentimentale Dialektikerin", die auch sprachlich so brilliert, dass Otto so manchen Satz nicht vergessen möchte.Postkoloniale Studien, Critical Whiteness und Intersektionalitätsforschung in der KritikEdition Tiamat. 592 Seiten. 34 EuroErst einmal ist der Sammelband des Politologen Andreas Stahl und Kollegen besprochen worden, dabei strotzt er nur so vor, versichert uns Robert Zwarg in der. Zwar reden alle von Antirassismus, was aber als rassistisch gilt oder worin Rassismus seine Ursachen hat, scheint nach wie vor unklar. Es geht den Autoren aber nicht nur um Begriffsklärung, vielmehr verspürten sie ein "grundlegendes Unbehagen" gegenüber den Leerstellen und politischen Implikationen von Strömungen der, desoder der, klärt uns Zwarg auf: Die "dämonisierende Kaprizierung auf Israel oder das Verwischen des Unterschieds zwischen, zwischen Rassismus und Antisemitismus" nennt er als Beispiele. Die knapp sechshundert Seiten geballte Theorie kann der Kritiker gut verkraften, verzichten die Autoren doch auf Polemik und punkten dafür mit, Quellennähe und kritischer Hinterfragung etwa zum Begriff des "Privilegs" oder zu "strukturellem Rassismus", aber auch zu den Positionen vonoder. Empfehlen möchte Zwarg den Band auch all jenen, die "jede noch so zaghafte Kritik antirassistischer Ansätze reflexhaft als 'rassistisch'" aburteilen.Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hatC.H. Beck Verlag. 288 Seiten. 25 EuroEine ganze Reihe von Büchern über Putins Russland erscheint derzeit, besonders hervorzuheben ist sicher die Analyse von Michael Thumann, Russland-Korrespondent der. Für den imrezensierenden USA-Korrespondenten des, Thilo Kößler, sind nach der Lektüre dieses Buches alle Fragen zum russischen Krieg gegen die Ukraine beantwortet: "Brillant geschrieben und stets" scheint ihm Thumanns Analyse, derzufolge Putin das Ende der Sowjetunion als nie verwundene Schmach verstehe. Vorbildlich findet er zudem, wie Thumann mit Fakten auch die aktuelle russische. Und wenn der Autor schließlich nicht ausschließt, dass Putin Atomwaffen einsetzen könnte, ist das für den Kritiker, nach allem was Thumann ihm an wissenswerten Hintergründen geliefert hat, so beunruhigend wie nachvollziehbar. Anschaulich, auch weil Thumann sein Kompendium über die politische Karriere Putins auf persönliche Begegnungen und die eigene journalistische Arbeit stützt, findet-Kritiker Jan Pfaff das Buch, das er alsbesonders jenen empfiehlt, die Putin verteidigen. Auf Youtube ist ein einstündiger taz-Talk mit dem Autor zu finden. Empfehlenswert ist sicher auch das von dem französischen Historikerund seiner russisch-französischen Kolleginherausgebene "Schwarzbuch Putin" bestellen ), das lautundin 25 ebenso fesselnden wie scharfen Analysen Putins Machtbesessenheit und die Fehler des Westens offenlegt.Auf der Suche nach der wahren FreiheitKlett-Cotta Verlag. 256 Seiten. 24 EuroIn seinem letzten, nun postum veröffentlichten Werk widmet sich der 2020 verstorbene Anthropologe David Graeber den Piraten. Laut Klappentext ist es das "persönlichste" Buch Graebers. In derkonkretisiert Thomas Ribi: Das Buch, in dem Graeber einmal mehr eineentwirft, füge sich gut in das Werk des Autors ein, meint er: Basierend auf eigenen Feldforschungen und recht brüchiger Quellenbasis, aber ganzspekuliert Graeber, dass die Demokratie ihren Ursprung in einer Piratengesellschaft auf Madagaskar gehabt haben könnte. Dass ausgerechnet Piraten die Vorreiter der Demokratie und gleich auch noch der Aufklärung gewesen sein sollen - Graeber macht es Ribi durchaus plausibel. Dem-Kritiker Michael Hesse ist im Grunde gleich, ob die These stimmt: Das Buch macht einfach Spaß, meint er, bietetund eine neue historische Sicht der Dinge. Wer sich für gesellschaftlichen Wandel und Machtstrukturen interessiert, ist hier richtig, ergänzt er, wer Piratengeschichten liebt, sowieso. Gänzlich anders fällt indes Milos Vecs-Kritik aus: Langweilig wie ein Törn auf einem Freibeuter-Kahn bei Flaute erscheint ihm die Lektüre, kleinteilig und ohne die Frische, die Vec sonst von Graebers Texten gewohnt ist. Derhat ein ganzes Dossier zum Buch zusammengestellt.Die Möglichkeiten der LiteraturCarl Hanser Verlag. 240 Seiten. 26 EuroGanz hingerissen ist-Kritiker Roman Bucheli von dem" Peter von Matt, den er geradezu beim Lesen zu hören meint: Demütig verharrend, genau hinschauend bei jeder Zeile, jedem Detail. Einmal mehr begibt sich der Kritiker mit dem Literaturwissenschaftler auf eine faszinierende Abenteuerreise durch die Literatur, hin zu Familiengeheimnissen, Verschwendung oder der Funktion von Dummheit in den Werken vonoder, aber auch im "Struwwelpeter" oder der "Zauberflöte". Allein wie Matt Querverweise vom "Struwwelpeter" hin zu Cervantes' "Don Quijote" oder Kafkas Gregor Samsa zieht und dabei immer auch von sich und der eigenen Lesesozialisation, den eigenen Erkenntnissen berichtet, ringt Bucheli größte Anerkennung ab. Das mag vielleicht nicht immer ganz orthodox literaturwissenschaftlich sein, räumt er ein, dafür aberund. Ebenso "beglückt" wie herausgefordert angesichts des Kenntnisreichtums und der klugen Analysen in diesem Band zeigt sich auch Martin Maria Schwarz imRichard Holbrookes MissionRowohlt Verlag. 704 Seiten. 34 EuroBereits 2019 im amerikanischen Original erschienen, scheint George Packers Buch mit dem Titel "Das Ende des amerikanischen Jahrhunderts" gerade jetzt, wo sich die USA wieder als bedeutsame Größe im Weltgeschehen erweisen, nicht besonders aktuell. Warum wir es trotzdem lesen sollten, verrät uns Anna Schiller in der: Es bietet die Chance, aus denzu lernen, etwa im Bezug auf den amerikanischen Interventionismus, meint sie. In erster Linie aber ist Packers Buch die Biografie des amerikanischen Spitzendiplomaten Richard Holbrooke, der bis zu seinem Tod im Jahr 2010 die amerikanische Außenpolitik über Jahrzehnte hinweg maßgeblich prägte: Unter anderem gilt er als "Architekt" des Dayton-Abkommens, das den Bosnienkrieg beendete. Anhand dieser Biografie analysiert Packer in aller Schärfe die amerikanische Außenpolitik vom Vietnamkrieg bis zum Afghanistankrieg und schafft zugleich eine erstaunliche, lobt Schiller. Wie ein " erschien Dirk Peitz das Buch im Jahr 2019, als er fürmit Packer über die USA und die Bedeutung Holbrooks sprach. ", rasant geschnittene Szenen und eine eindringliche Stimme aus dem Off" machen das Buch für Roman Kaiser-Mühlecker imzum Ereignis. Als Paradebeispiel fürwurde das Buch imund in derempfohlen.