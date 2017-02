In der(der sich mit seiner Wahlempfehlung gegen Hillary Clinton offenbar nicht als Kommentator der US-Politik disqualifiziert hat) über die angemessene Reaktion aufnach: "Es gibt zwei Antworten auf Trumps Wahlsieg, die keine Lösung bieten, weil sie selbstzerstörerisch sind. Die eine besteht darin, sich so fasziniert wie arrogant über dieaufzuhalten, die nicht merken, dass sie gegen ihre eigenen Interessen votiert haben und auf Trumps Demagogie hereingefallen sind. Die andere besteht im Aufruf zur sofortigen Gegenoffensive, die ein Echo von Trumps antiintellektueller Haltung ist... Die Dringlichkeit der Lage ist keine Ausrede. Gerade wenn die Zeit drängt, muss man nachdenken. Wir sollten keine Angst haben, uns: Bisher wollten wir unsere Welt zu schnell verändern. Nun ist die Zeit gekommen, sie selbstkritisch neu zu interpretieren und das linke Selbstverständnis zu hinterfragen.""Auch Abwarten ist Handeln", mahnt hingegen der Historiker im Gespräch mit Andrea Seibel von der: "Mit der in den letzten Jahrzehnten angesammelten Erfahrung ist jedenfalls kein Staat mehr zu machen. Dieses Kapital schwindet. Geben wir es zu: Wir tappen allesamt im Dunkeln. Stützen können wir uns allenfalls auf unseren. Derjenige, der in dem Chaos offenbar zu handeln weiß, ist Putin. In Amerika scheint er offenbar dazu beigetragen zu haben, einen Regime-Change herbeizuführen. Sein Blick ist auf die längst im Zustand vonsich befindliche Nato gerichtet. Auch die Europäische Union gilt es auseinanderzutreiben. Diese Politik ist durchaus erfolgsversprechend."Die ersten zwei Wochen von Trumps Präsidentschaft waren auch zwei Wochen, stellt Alex Rühle in derfest und sucht nach erfolgversprechenden Strategien: "Die ersten strategischen Texte im Netz gleichen: Kräfte einteilen, ruhig atmen, um Seitenstechen zu vermeiden. Senatoren immer wieder mit Mails bombardieren und anrufen. Trump braucht schließlich den Kongress, um seine Gesetze durchzubringen. Beharrlich Trumps Lügen nachweisen, gerade weil er selbst auf diezählt... Außerdem: So eitel und dünnhäutig wie Trump ist, wird er überreagieren. Und sich damit lächerlich machen. Insofern dürfte bei ihm auch Humor funktionieren.""Rechte" Juden hoffen auf Trump. "Linke" Juden sind beim Frauenmarsch gegen Trump mitgelaufen, der offenbar leider vonmitorganisiert wurde. Michael Wuliger fühlt sich in derdurch diese Art, Schutz zu suchen, an die "" der Vergangenheit erinnert: "Das ist Geschichte. Und wieder Gegenwart, weil manche Juden offenbar aus der Historie nichts gelernt haben. Wie ihre Großeltern setzen sie auf Bündnisse mit Leuten, rechts oder links, die mit ihnen, freundlich ausgedrückt,haben. Nützen wird es ihnen langfristig so wenig wie den Generationen zuvor."Wie unter anderemmit den Agenturen meldet , hat der US-Bundesrichter James Robart das von Trump veranlasstefür Staatsbürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig gestoppt: "Die einstweilige Verfügung gilt laut Urteilsbegründung. Sie habe sofortige Wirkung und bleibe bis zur Entscheidung in der Hauptsache gültig, teilte die klageführende Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Washington mit. Da weitere Verfahren in anderen Landesteilen anhängig sind, kann sich die Rechtslage aber schnell ändern. Das Weiße Haus kündigte zudem umgehendan."