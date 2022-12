John Singer Sargent, The Daughters of Edward Darley Boit (1882, Museum of Fine Arts. Foto: gemeinfrei, Wikipedia





Wie stark der britische Maler, den man vor allem als Porträtisten der vornehmen englischen Gesellschaft kennt,beeinflusst war, lernt eine erstaunte Karen Wilkin in einer Ausstellung der National Gallery in Washington, D.C. über "Sargent und Spanien". Der junge Sargent hatte das Land schon früh bereist und "malte genau beobachtete Details aus' 'Die Schmiede des Vulkan' und 'Las Hilanderas' (Die Spinner) sowie den Kopf seines ganzfigurigen Äsop. In einer kleinen Version von Velázquez' prächtigen 'Las Meninas' achtete Sargent peinlich genau auf, die individuellen Merkmale jeder Figur und die subtile Inszenierung gedämpfter Töne,der kleinen Infantin in der Mitte des Gemäldes. Er erfasste den wesentlichen Charakter der Bilder, die er studierte, mit schnellen, breiten Farbstrichen und ignorierte, so scheint es, absichtlich die wundersam körperlosen Oberflächen, die Velázquez' frühere Werke so erstaunlich machen. Sargent scheint sich auf seine eigene beachtliche Fähigkeit verlassen zu haben, die Vorzüge von Velázquez in ein unverwechselbares, persönliches Idiom zu übersetzen, das zweifellos seiner eigenen Zeit entstammte... Sargents offenkundigste Hommage an den spanischen Meister, 'The Daughters of Edward Darley Boit' (1882, Museum of Fine Arts, Boston), ist jedoch nicht in der Ausstellung zu sehen, sondern nur durch eine kleine Reproduktion auf einem Etikett vertreten. Das schemenhafte Bild vonin weißen Schürzen, das Sargent einige Jahre nach der Rückkehr von seiner ersten Spanienreise malte, erinnert an sein Studium von 'Las Meninas'. Die Geometrie und die sinnlichen Licht- und Schatteneffekte von Velázquez' Meisterwerk spuken in Sargents Bild der Familie seines Malerfreundes in ihrer Pariser Wohnung. Dieoben rechts entsprechen dem Gegenlicht einer Figur in einer Türöffnung in 'Las Meninas', während die Pose und die Platzierung des jüngsten Kindes, das im Vordergrund auf dem Boden in einem Lichtbecken sitzt, die dreieckige Form und die horizontale Ausbreitung des massiven Hundes im Vordergrund von 'Las Meninas' wieder aufgreifen. Es ist vielleicht Sargents."