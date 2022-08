"Mir geht es nicht gut. Ich bin. Auf mich und auf alle", schreibt die afghanische Autorinin einem Brief an die Berliner Schriftstellerin Svenja Leiber (nachzulesen in der). "Ob ich denn nichtmöchte, wurde ich vor ein paar Tagen in einer Runde von meinen Freundinnen gefragt. Ich hätte weinen können. Vor dem Fall der Regierung habe ich keinen einzigen Gedanken ans Heiraten verschwendet.hatte für mich bisher immer oberste Priorität. Aber jetzt, da alles so unerreichbar für mich geworden ist, ist eine Heirat vielleicht, die ich noch habe. In den Jahren, in denen man mir meine Ausbildung verweigerte, träumte ich fast jede Nacht, ich sei in der Schule. Jetzt bin ich mir sicher: Wenn man mich dazu zwingt, zu heiraten und eine Familie zu gründen, werde ich, mein Studium in einem anderen Land fortzusetzen oder dort an einer anerkannten Institution zu arbeiten."Diestreben zwar anders als bei ihrer letzten Herrschaft internationale Anerkennung an, doch der Islamwissenschaftlerhält dieses Ansinnen in dervorerst für nicht besonders realistisch: "Obwohl die Taliban sich rühmen,auszuüben, gibt es wöchentlich Attentate und Terrorangriffe durchund andere Gruppen. Von einerkann daher keine Rede sein. Auch wird inzwischen beobachtet, dass sich alte und neue Widerstandsgruppen organisieren und die von den Taliban behauptete Kontrolle infrage stellen. Und natürlich sind die Taliban, die Wahlen ablehnen und die afghanische Verfassung 2004 für 'unislamisch' erklärten, keineswegs im Einklang mit der zuvor geltenden Rechtsordnung zur Macht gelangt."In der erzählt die gerade in Israel lebende Schriftstellerin, wie es ist, mit seinen Kindern unter demzu leben: "Alltag in Israel. Da macht dir der Islamische Jihad eben die Wochenendplanung kaputt. Dann Essen. Kein Wort zum Konflikt. Wozu auch? Alles schon hundertmal erlebt. Alles schon hundertmal durchgekaut. Eine Existenz im Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Und das in Dauerschleife. Da wird man."Vor 75 Jahren wurde das britische Indien inaufgeteilt. Das gab Hunderttausende Tote, und die beiden Nationen leben seitdem in. Der indische Autorund sein pakistanischer Kollege sehen imHoffnung im, das trotz der strikten Abschottung der Länder lebendig bleibe: "Kein anderer Langzeitkonflikt, sei es zwischen Nord- und Südkorea oder Israel und Palästina, bietet solche Beispiele für tiefgreifende Affinitäten über streng kontrollierte Grenzen hinweg. Nirgendwo sonst auf der Welt unterlaufen emotionale und philosophische Fähigkeiten, die über Jahrhunderte hinweg gediehen sind, weiterhin so sehr das moderne politische Ultimatum, sich eineranzupassen."Ist ein Krieg zwischen denüberhaupt noch zu verhindern, fragt Mark Siemons in der. Er verweist auf das Buch "The Avoidable War" des ehemaligen australischen Premierministers. Es sei "eine einzige Warnung davor, dass die Welt sich in einen apokalyptischen Krieg hineinredet, indem sie sich wie vor dem Ersten Weltkrieg weismacht, mitlasse sich irgendeine Spannung lösen. Jedoch: 'History tends not to believe in limited wars.' Für beide Seiten sei es leicht, sich unilaterale Maßnahmen auszudenken, wie sie der anderen begegnen könne."Ebenfalls in derbeschreibt die frühere Kulturministerin Taiwans und Publizistindie Stimmung unter Intellektuellen in Taiwan: "Die Ukraine gibt auch ein erschreckendes Beispiel ab. Mut ist zweifellos bewundernswert, doch die fürchterlichesollte gleichfalls zu denken geben. Von den USA abhängig sein? Wann hätten die USA sich jemals als zuverlässig erwiesen? Die politischen Umstände diktieren die Ausrichtung der Macht, und nationale Interessen haben größeres Gewicht als internationale Gerechtigkeit."In der scheint Junhua Zhang vom European Institute for Asian Studies einenfür fast unvermeidbar zu halten: "Die Uno ist in ihrem Ist-Zustand nicht in der Lage, das Problem zu lösen. ... Diehat den sicherheitspolitischen Status quo erheblich verändert, da Schiffe und Flugzeuge der PLA künftig routinemäßig östlich derin der Meerenge trainieren werden. Auch als Fischerboote getarnte Schiffe oder Drohnen werden diese Grenze häufiger durchstoßen. Und die taiwanischen Behörden werden sich den Kopf darüber zerbrechen, wie sie darauf reagieren sollen. Mittelfristig haben ausländische Investoren noch ein paar Jahre Zeit, um, vom Krieg verschont, in China aktiv zu sein. Aber diemit Taiwan wird noch zu Xis Amtszeit explodieren. Darauf sollte die Welt gefasst sein."