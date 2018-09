Buchautor

Louise Penny

Louise Penny, geboren 1958 in Toronto, Ontario, ist eine kanadische Journalistin und Kriminalschriftstellerin. Sie schloss 1979 ihr Studium an der Ryerson University in Toronto mit dem Master in angewandter Kunst für Radio und Television ab. Unmittelbar danach war sie 18 Jahre als Rundfunkjournalistin und Moderatorin tätig.