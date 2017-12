Lose inspiriert von Essay "Fragmente einer Sprache der Liebe" erzähltin "Meine schöne innere Sonne" davon, wieals Künstlerin etwas reiferen Alters "ihr Liebesleben aufbringt", erklärt Claudia Lenssen in der, die bei diesem Film allerdings das für die französische Regisseurin typische "Hexengelächter" vermisst: "Was bleibt, ist eher einund eine Portion Komik bei all den Tränen und gemurmelten Selbstgesprächen." Zwar dekonstruiere die Regisseurin "scharfsinnig die Erwartung an romantische Komödien", doch "nimmt sie um dieses großartigen Effekts willen ihrer Hauptfigur alles, was mich jenseits des engen thematischen Korsetts Liebessehnsucht auch interessiert hätte. Einen einzigen Strich mit dem Pinsel zieht die Malerin im ganzen Film, Kunst fungiert nur als Gimmick, nicht als."Hingegen "hinreißend" fand Janis El-Bira den Film: "Wem Sprechen und Sehen versagen, der muss", schreibt er im. "Und weil der Körper nicht lügt, nicht stottert und stammelt in seinem Begehren, lässt Denis die Körper ihrer Figuren immer wieder den schwierigen Anläufen zur Sprache zuvorkommen", so etwa in einer umwerfenden Tanzszene: "Es scheint, als atmeten die Tanzenden eine, als sei es ausgerechnet der Körper, der für das Leichte am Menschen steht.."Sehr frustriert zeigt sich Matthias Dell imvon Verlauf und Erliegen der jüngstenumNachfolge: Nach einer souverän abmoderierten Diskussionsveranstaltung im Haus der Kulturen der Welt ist die Diskussion "zu Ende, bevor sie begonnen hat. Sichtbar geworden ist immerhin, wie schwer der Streit einer Kultur fällt, die davon leben soll. Wie groß der Konformismus von Künstlern ist, die sich von dem Mut distanzieren, den sie gehabt haben."Im neuen ""-Film "Die letzten Jedi" lassen sich auch feinere Beobachtungen anstellen anstatt bloß Begeisterung oder Ablehnung zu markieren: Um was es in dem neuen Film nämlich eigentlich geht, ist "(versinnbildlicht durch häufige Nahaufnahmen sich berührender Hände) gegen das Prinzip der Trennung (versinnbildlicht im Hass von tosenden Flammen im Weltall)", schreibt etwa Patrick Holzapfel im. So springt Regisseur"nicht nur in gewohnter Sternenkriegs-Manier durch Raum und Zeit, um waghalsige Parallelmontagen zu inszenieren, sondern führt auch den Schuss-Gegenschussins Star-Wars-Universum ein." Rian Johnson ist ohnehin alsbekannt, erklärt Dietmar Dath in derund bescheinigt dem Regisseur und Drehbuchautor, das "Star Wars"-Filmuniversum in mindestens vier Aspekten umzukrempeln.Weitere Besprechungen in taz Standard und Berliner Zeitung Weiteres: Hanns-Georg Rodek gratuliert in derden europäischen Filmproduzenten zum Lobby-Erfolg in Sachen. Urs Bühler porträtiert in derdie chilenische Schauspielerin. Andreas Hartmann empfiehlt den Berliner-Lesern dasBesprochen werdenin den 80ern entstandener, deutscher Horrorfilm "Laurin", der jetzt auf BluRay wiederentdeckt wurde ( taz ) und"Die kanadische Reise" ( taz ).