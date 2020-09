Literatur

Deniz Ohde

Mieko Kawakami

Ronya Othmann

Jeremy Tiang

Giulia Caminito

Sachbuch

Christoph Schlingensief

Eliot Weinberger

James Walvin

Ingo Rose, Barbara Sichtermann

Klaus Vieweg

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Mit ihrem Debütroman hat es die deutsche Autorin gleich auf die Longlist geschafft - und eine Lücke in der deutschen Literatur geschlossen: über Kindheiten im Arbeitermilieu kamen bisher vor allem aus Frankreich. So liest-Kritiker Ingo Eisenbeiß den Roman über die Tochter eines deutschen Industriearbeiters und einer türkischen Einwanderin, die als junge Erwachsene noch einmal in das Milieu ihrer Kindheit zurückkehrt, auch im Vergleich zu den Romanen von Edouard Louis.erscheint ihm der Roman, der das Ausgeschlossensein des "abgehängten Prekariats" einfühlsam, überzeugend und nie kitschig schildere. Hymnisch bespricht auch-Kritiker Dirk Knipphals den Roman, der von der Fremdheit, der Frustration und den Schwierigkeiten auch noch nach dem gelungenen Aufstieg erzählt. Kein Thesenroman, sondern einer, der, meint er.-Kritiker Hubert Winkels erträgt die "beschreibungsmanische Düsternis", mit der Ohde von Gewalt und Sprachlosigkeit erzählt, zwar nur schwer, eine klare Leseempfehlung spricht er dennoch aus. Im bewundert Carsten Otte vor allem die "" Sätze, mit denen die Autorin die gesellschaftlichen und familiären Verhältnisse vermisst. "Eine, deren Wucht langsam einsickert", schreibt Lili Hering aufRomanDumont. 496 Seiten. 24 EuroÜber Kitsch-Kirschblüten-Cover und den schrägen Titel schauen die meisten RezensentInnen lieber hinweg, ansonsten aber sind sie hin und weg von Mieko Kawakamis Roman über die Ziele der. Die Geschichte um die erfolglose Tokioter Schriftstellerin Natsuko Natsume, deren Schwester Makiko mit der pubertierenden Tochter Midoriko zu Besuch kommt und die alle drei auf unterschiedliche Weise mit ihrem Körper und ihrerRolle als Frau hadern, besticht durch subtilen Humor, "" und einen von Katja Busson hervorragend ins Deutsche übertragenen Osaka-Dialekt, versichert Irmela Hijiya-Kirschnereit in der. Wie Kawakami Themen wie Brustvergrößerung,oder Mutterschaft in der japanischen Gesellschaft, die alles Intime und Körperliche tabuisiert, in "schillernde",packt, findet Marlen Hobrack in derso amüsant, dass sie dem Roman ein paar Schwächen verzeiht. "!", ruft indes SZ-Kritikerin Juliane Liebert, die vor allem die Unverwechselbarkeit der Figuren und die geradezu "immersive" Beschreibungskunst der Autorin hervorhebt.RomanCarl Hanser Verlag. 288 Seiten. 22 EuroFast nur Lob gab es für den autobiografisch geprägten Debütroman von Ronya Othmann, die vor kurzem noch eine-Kolumne mit Cemile Sahin schrieb. Othmann erzählt uns hier von Leyla, Tochter eines jesidischen Kurden und einer Deutschen, die im Schwarzwald aufwuchs, aber ihre Sommerferien bei den Großeltern in einemverbrachte - und während des Studiums in Leipzig vom syrischen Bürgerkrieg und der Ermordung der Jesiden durch den IS erfährt. In derbewundert Doris Akrap vor allem, wie Othmann mitund Situationen schafft und dabei auch die Differenzen zwischen den Kulturen beleuchtet. Als glänzenden Erfahrungsbericht über Menschen mit Migrationshintergrund liest Marlen Hobrack in derden Roman, wenngleich ihr der Teil über den syrischen Bürgerkrieg ein wenig zu konturlos gerät. Starke Figuren,und lebendige Dialoge hebt Meike Feßmann imhervor, während-Kritikerin Kristina Maidt-Zinke eine atmosphärisch dichte, unaufdringliche Geschichte überliest.RomanResidenz Verlag. 304 Seiten. 24 EuroEndlich kehren nach den Werken von Joseph Conrad und William Somerset Maughamundwieder in die Literatur zurück, freut sich Marko Martin im. Der in Singapur geborene Autor Jeremy Tiang führt uns mit sechs Figuren in sechs Kapiteln durch die gewaltvolle Geschichte Singapurs und Malaysias seit den fünfziger Jahren:-Kritiker Fridtjof Küchemann staunt über den klaren,, mit dem der Autor von, Bombenanschlägen, linkem Widerstand und Familienschicksalen erzählt. In derhebt Thilo Eggerbauer vor allem Tiangs "große Empathie" für seine Figuren hervor, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf ihreblicken. Nachhallend und überzeugend nennt auch-Kritiker Marko Martin das Buch - nur hätte er gern auch gelesen, was ein Sieg der prochinesischen Guerillas für Folgen gehabt hätte.RomanKlaus Wagenbach Verlag. 272 Seiten. 23 EuroDie KritikerInnen sind ganz hingerissen von Giulia Caminitos neuem Roman, der uns anhand der Geschichte zweier Brüder in den Marken ein "des turbulenten 20. Jahrhunderts in Italien" ausbreitet, wie Franziska Wolffheim im schreibt . Vom Beginn des Faschismus, von Anarchie, der Macht der Kirche, vom Hass der Bauern und von Bruderzwist liest sie hier in diesem bildgewaltigen "Meisterwerk des, das in der hervorragenden Übersetzung von Barbara Kleiner all seine Reize behält", wie sie versichert. Imbewundert Anne Kohlick, wie die Autorin starke Figuren, dichte Beschreibungen undin ihre Rassismus, sexuelle Gewalt und religiöse Hingabe thematisierende Story packt. In derhebt Marlen Hobrack vor allem die Sprache der Autorin hervor:, ohne altmeisterlich zu sein, lobt sie. In die italienische Geschichte der neunziger Jahre führt uns derweilin ihrem neuen Roman "Das lügenhafte Leben der Erwachsenen" Bestellen ), den die ersten Kritiker fürloben.GesprächeKiepenheuer und Witsch Verlag. 336 Seiten. 23 EuroKaum zu glauben, dass sich Christoph Schlingensiefs früher Tod in diesem August bereits zum zehnten Mal jährte. Er fehlt, konstatierten die Feuilletons am Todestag, aber ein bisschen Trost gibt es dennoch: Neben einem neuen Dokumentarfilm von Bettina Böhler ( Unser Resümee ) ist auch dieser von Schlingensiefs Witwe Aino Laberenz unter Mitarbeit von Diedrich Diederichsen herausgegebene Gesprächsband erschienen, der vor allem-Kritiker Peter Laudenbach mit ebenso vielerfüllt: Wer Schlingensiefs Gedankenwegen,zuzuhört, erkennt schon in den frühen Äußerungen das Talent, dendes manischen Theatermachers. Die Interviews sind für Laudenbach eine "mit anderen Mitteln". Auf fragt sich Elke Buhr: "Wie würde Schlingensief im aufgeheizten Debattenklima von heute wohl bewertet werden? Er, der Asylbewerber in Container sperrte? (...) Hätte er Shitstorms gesammelt ohne Ende? Wäre er überhaupt noch kompatibel gewesen für ein Klima, in dem vermeintlich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden muss?". Der bringt einen Vorabdruck aus dem Interviewband.Berenberg Verlag. 272 Seiten. 16 EuroDieses Buch mit Eliot Weinbergers Essays über politische Kultur in den USA von Bush bis Trump ist schon jetzt ein, versichert eine begeisterte Katharina Teutsch im. Tief blickt sie mit dem "letzten Heroen der amerikanischen Linken" in den "Phrasensumpf" von Bush und Trump: Zunächst muss sie schmunzeln, wird bald aber sprachlos angesichts der mit rhetorischen Stilmitteln eingeleiteten und, etwa der amerikanischen Irak- oder Corona-Politik. Erschütternd für Teutsch, noch einmal mit demvon Trumps Amtszeit konfrontiert zu werden. Fassungslos liest auch Susanne Mayer in derdas Buch, das ihr mit Blick auf Korruption, Zusammenbruch des Rechtsstaates und anderen Skandalen jede Hoffnung austreibt. Immerhin bleibt dieser "scharfsinnige, gebildete" Autor, der hier anders als in seinen "poetischen Feuilletons" atemloser, distanzierter und nüchterner erscheint. Großes Lob gab es auch fürunter dem Titel "Ein fernes Land" Bestellen ) erschienene Vorlesungen, in denen der italienische Literaturwissenschaftler etwa anhand von James Joyce oder Walt Whitmann die kulturelle Hegemonie der USA herausstellt. Ein neues, meint Maike Albath imEine Geschichte über Macht und Versuchungoekom Verlag. 336 Seiten. 29 EuroDer britische Historiker James Walvin stützt seine Globalgeschichte des Zuckers in weiten Teilen auf die 1987 erschienene, bahnbrechenden Studie "Die süße Macht" des amerikanischen Anthropologen, weiß-Kritiker Thomas Weber. Dennoch empfiehlt er das Buch gern als Einstieg in die "mit Millionen von Opfern gepflasterte Geschichte des Zuckers", auch weil Walvin die jüngsten Entwicklungen in der Nahrungsmittelindustrie miteinbezieht. Von der Sklaverei im karibischen Plantagensystem und davon, wie dieses am Beginn des kapitalistischen Produktionssystems in Großbritannien stand, liest er hier ebenso wie von den Folgen des Zuckerkonsums: Etwa, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In der kann Sven Beckert nach dieser Reise durch 500 Jahre Geschichte des Zuckers bei Süßem an nichts anderes mehr denken als anImperialismus und- so kenntnisreich, deprimierend, aber auch unterhaltsam erzählt ihm der Autor von einem der wichtigsten Rohstoffe der Welt. Dass Walvin oft wiederholt, an anderer Stelle allzu vage bleibt und aus einer "eurozentrischen" Perspektive schreibt, geht für Beckert angesichts der vielen wichtigen Fragen, die der Autor aufwirft, in Ordnung. Im kritisiert Padraic Scanlan allerdings, dass Walvin nicht verdeutlicht, wie sich Kapitalismus und Rassismus verstärken. Weniger(Arme, die sich ungesund ernähren, Dicke in den USA) und mehr Ursachenforschung hätten dem Buch gut getan, meint er.Helena Rubinstein. Eine BiografieKremayr und Scheriau Verlag. 320 Seiten. 24 EuroEs ist bestimmt interessant, diese von der Schriftstellerin Barbara Sichtermann und dem Journalisten Ingo Rose verfasste Biografie der Unternehmerin Helena Rubinstein zu lesen. 1870 in Krakau geboren, floh sie vor einer arrangierten Ehe nach Australien, änderte ihren Vornamen Chaja in Helena und begann als Pionierin dereine Firma aufzubauen, die einwurde: "Als sie 1965 mit 95 Jahren starb, beschäftigte sie rund 30.000 Mitarbeiter in 100 Salons in 14 Ländern", staunt Brigitte Werneburg über die "furchtlose Nestflüchterin" in der. Von Rubinsteins Lebensstationen - Krakau, Wien, Australien, London, Paris und New York - erzählen uns Sichtermann und Rose "elegant und flüssig", so die Kritikerin, die im Buch die Intelligenz und den Geschäftssinn der 1,45 Meter großenebenso herausgestellt findet wie Rubinsteins herrische Art und ihre großartige Kunstsammlung.Der Philosoph der FreiheitC.H. Beck Verlag, 824 Seiten, 34 EuroAm 27. August feierte die Welt250. Geburtstag. Besonders aufgefallen ist unsschon im November erschienene Biografie Hegels, die den Philosophen als Universalisten, Anhänger der Französischen Revolution und Gegner des Antisemitismus und Rassismus feiert (dass er in dieser Hinsicht nach heutigen Maßstäben nicht ganz sauber war, kann man hier bei Aleida Assmann nachlesen). Als, lebendig geschrieben und "ohne mokante Untertöne", wie Otto A. Böhmer in derversicherte, wurde das Buch auch von den Kritikern inundund insgesamt ausgesprochen positiv rezensiert. Einen kleinen Einstieg bietet ein Interview vonmit Vieweg über den Philosophen. Ein Buch über "Hegels Welt" ) des-Herausgeberserschien letzten Monat. Auch dafür wurde ordentlich Lob verteilt: Die in derrezensierende Lüneburger Philosophin Charlotte Szász weiß jetzt, was ein "Rentkammersekretär" ist. Nicht so gut weg kommtBand "Hegel im verdrahteten Gehirn" bestellen ), der diemit seinen wahllosen Assoziierungen ermüdete. Wer Zizek mag, wird das Buch aber genau deshalb lesen wollen. Und dann gibt's natürlich noch den, den Quelltext: Empfehlen können wirin einer sechsbändigen Taschenbuchausgabe bei Suhrkamp für 58 Euro ( bestellen ) und in einer historisch-kritischen Taschenbuchausgabe bei Felix Meiner für 78 Euro ( bestellen ).