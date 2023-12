Literatur

Nur hymnische Besprechungen für das neue Buch von Zadie Smith, den ersten historischen Roman der britischen Autorin. Am Versuch, den Populismus der Gegenwart zu beschreiben, sei sie gescheitert, erklärt sie-Literaturchef Adam Soboczynski beim Treffen in einem Londoner Pub. Um zu zeigen, wie leicht Menschen zu Mittätern werden können, konzentrierte sie sich daher auf den historischen Fall um den grobschlächtigen Metzger Arthur Orton, der vorgab, der mehr als ein Jahrzehnt zuvor auf einer Seereise verschwundene Gentleman Tichborne Case zu sein und versuchte, dessen Erbe einzuklagen. Herausgekommen ist laut Soboczynski ein "" Werk, in dem Smith vorführt, dassist: Denn es ist gerade die sich klassenkämpferisch und progressiv gebende Bewegung, die auf die Geschichte hereinfällt. Auch die Parallelhandlung, die sich um Tichbornes ehemaligen Sklaven Andrew Bogle dreht, zieht den Rezensenten in den Bann: An dessen Beispiel liest er von, brutalerauf Jamaika oder Epidemien. Überhaupt gelingt es Smith, sämtliche Debatten und Konflikte im England des 19. Jahrhunderts zu behandeln und zu analysieren, ohne den Kritiker dabei je aus seinem "" zu reißen. Um zu zeigen, wie leicht Menschen zu Mittätern werden können, konzentrierte sie sich daher auf den historischen Fall um den grobschlächtigen Metzger Arthur Orton, der vorgab, der mehr als ein Jahrzehnt zuvor auf einer Seereise verschwundene Gentleman Tichborne Case zu sein und versuchte, dessen Erbe einzuklagen. Herausgekommen ist laut Soboczynski ein "" Werk, in dem Smith vorführt, dassist: Denn es ist gerade die sich klassenkämpferisch und progressiv gebende Bewegung, die auf die Geschichte hereinfällt. Auch die Parallelhandlung, die sich um Tichbornes ehemaligen Sklaven Andrew Bogle dreht, zieht den Rezensenten in den Bann: An dessen Beispiel liest er von, brutalerauf Jamaika oder Epidemien. Überhaupt gelingt es Smith, sämtliche Debatten und Konflikte im England des 19. Jahrhunderts zu behandeln und zu analysieren, ohne den Kritiker dabei je aus seinem "" zu reißen. Wie detailverliebt die Autorin sich in das historische Setting versenkt hat, begeistert auch den-Kritiker Paul Jandl, der Parallelen zu Donald Trump nicht übersieht. In derlässt sich Richard Kämmerlings zunächst von den humoristischen,mitreißen, bis sich das Thema "Ausbeutung und Kolonialismus" im Roman "" Bahn bricht: Ein "hinterlistiges", ein "trügerisches" Buch, nennt er den Roman. Tempo und scharfe Analysen attestiert Maike Albath dem Roman imRomanKlett-Cotta Verlag. 304 Seiten. 25 EuroDringend zu entdecken gilt es die finnische Schriftstellerin Pirrko Saisio, versichern uns die KritikerInnen. Zwanzig Jahre nach seinem Erscheinen im Original liegt nun zumindest der dritte Teil einer autobiografischen Trilogie auf Deutsch vor, in dem die in Finnland längst gefeierte Schriftstellerin und Theaterprofessorin ihre Geschichte und zugleich eine Geschichte Helsinkis, ihrer Geburts- und Heimatstadt, erzählt. Das Buch ist auch bestens ohne Kenntnis der beiden noch nicht übersetzten Vorgänger lesbar, entwarnt imChristoph Vormweg, der schnell in den Sog des fesselnden, "klaren" und "zutiefst existentiellen" Romans gerät: Imstehtnoch unter Strafe und Saisios Alter Ego kämpft mit Schuldgefühlen nach dem Coming-out, vor allem der kommunistischen Mutter gegenüber. Zugleich ist der Roman die Geschichte einer Selbstverwirklichung: Große Lieben, ein erster Verlagsvertrag und Worte helfen ihr dabei, resümiert Vormweg, den Saisios vielschichtige "" an Annie Ernaux' Roman "Die Jahre" erinnert. In derstaunt Lavinia Kiessler, wie Saisio all die Erzählschichten in ein weniger kohärentes als assoziativ strukturiertes Geflecht aus Erinnerungen, Zeitsprüngen, Prosa und Lyrik aber auch drehbuchähnliche Passagen webt. "Verspielter", kapriziöser, heiterer als Ernaux schreibt Saisio, hält Hannah Lühmann in derfest: "". Aus aktuellem Anlass neu erschienen ist auchRoman "Wir Propagandisten" bestellen ), der uns aus eigener Erfahrung von dererzählt. Imempfiehlt Marko Martin das Buch als "schockierend intensives" Panorama der russischen Vorkriegsgesellschaft.RomanSuhrkamp Verlag. 829 Seiten. 34 EuroDie KritikerInnen gehen fast geschlossen in die Knie vor Joanna Bators neuem Roman. Für den-Kritiker Fokke Joel ist Bator ohnehin die wichtigste schlesische Autorin neben Olga Tokarczuk, entsprechend begeistert stürzt er sich auch auf diese, die vier Generationen von Frauen in Oberschlesien porträtiert. Kalina, die Ich-Erzählerin, ist die Jüngste, erfahren wir, ihre Urgroßmutter flieht vor der Unterdrückung des Vaters in eine Beziehung, wird schwanger, brennt durch und stirbt bei der Geburt ihres Kindes. Die Großmutter Barbara wird Messi, Mutter Violettas Träume sind, erst Kalina kann mit dieser traumatischen Linie brechen. Das ist zwar ziemlich bitter, räumt Joel ein, aber auch zutiefst menschlich: Ein Roman, der trotz des Schlesien-Bezugs allgemeingültige "" aufweist, schließt er.-Kritikerin Marie Schmidt empfiehlt, den epischen Roman nicht nur zu lesen, sondern auch zu riechen. Dennund auch Körperlichkeit spielen eine zentrale Rolle in dieser Familiengeschichte, die Schmidt mit Gabriel García Márquez' "Hundert Jahre Einsamkeit" vergleicht. "Mitreißend und erhellend" nennt Jörg Plath imdiese Geschichte über das Durchkämpfen in einer patriarchal geprägten Gesellschaft, in derbewundert Franz Haas vor allem das ironische Blinken in Bators "Roman.Suhrkamp Verlag. 282 Seiten. 25 EuroEin Roman ist Durs Grünbeins "Der Komet" nicht, vielmehr ein Hybrid aus autobiografischer, Analyse und erzählerischen Elementen, erklären uns die Kritiker. Wir begegnen der Großmutter des Dichters, Dora W., die aus Schlesien nach Dresden kommt, früh Mutter wird und die Bombennacht des 13. Februar 1945 überlebt.-Kritiker Björn Hayer spürt die "" einschlagen, so bildlich schreibe Grünbein. Und weil der Autor zudem den Alltag vor dem Hintergrund des erstarkenden Nationalsozialismus so präzise zeichnet, verzeiht Hayer auch gern die ein oder andere Länge. Wucht attestiert dem Werk in der SZ auch Cornelius Pollmer, der nicht nur ein wunderbares Dresden-Porträt liest, sondern außerdem schätzt, dass bei Grünbein der Schrecken der Bombennacht in keiner Weise eigene, also deutsche Schuld verdrängt. Eine "" erkennt Ursula März im. So eindringlich wie aktuell vor dem Hintergrund der Kriege in der Ukraine und in Nahost scheint Andreas Platthaus in derdas Buch, während-Kollege Tobias Rüther ein paar Probleme mit der ein wenig überladenen Sprache hat.ErzählungenS. Fischer Verlag. 304 Seiten. 25 EuroElf Erzählungen von Sergej Lebedew versammelt dieses Band und sie widmen sich einem Thema, welches das russische Regime vermeidet:. Lebedew schreibt über die nicht aufgearbeitetenebenso wie über das, das von der russischen Justiz perfide verdreht wurde, wie Jens Uthoff in dererinnert. Natürlich hat Lebedew auch die Gegenwart im Blick, die Machtdemonstrationen Putins etwa, der sich wirkmächtig in Stalins Datscha inszeniert, oder das tatenlose Zusehen großer Teile der russischen Intellektuellen. Einmal mehr schätzt Uthoff den typischen Lebedew-Ton, der große Geschichte aus persönlichem Blickwinkel betrachtet. Im Dlf zeigt sich Cornelius Wüllenkemper beeindruckt von dem düsteren Sog dieser "allegorischen Märchen", die nie "plakativ politisch" daherkommen. Stattdessen gibt es allerhand Groteskes, etwa wenn einem Leutnant nachts der Geist Stalins erscheint,, "dass er eine Straße hätte blockieren können". Für die-Kritikerin Sonja Zekri ist das Buch auch eine Art Metaroman über die große russische Literatur des 20. Jahrhunderts.Eine KorrespondenzCarl Hanser Verlag. 64 Seiten. 10 EuroBereits 2002 haben sich Natan Sznaider und Navid Kermani in einem Mailwechsel Gedanken zurgemacht, die Korrespondenz haben sie nun aktualisiert veröffentlicht. Erschreckend aktuell scheint Arno Widmann, der einzige Kritiker, der den Band bisher besprochen hat, in derder Briefwechsel: "", befürchtet Widmann nach der Lektüre, aus deren wichtigsten Passagen er zitiert. Zum Beispiel aus dem erst jetzt entstandenen Vorwort, das sich trotz allem für ein friedliches Miteinander stark macht. Terroristische Attentate finden ebenso Erwähnung wie die Frage nach der Zweistaatenlösung, die Siedlungspolitik Israels, aber auch die Überzeugung, dass eine Lösung möglich ist. Inundwurden zudem die dreizehn Essays von, Leiterin des Münchner NS-Dokumentationszentrums, empfohlen, die unter dem Titel "Gewalt und Gedächtnis" bestellen ) Ideen für eine globale Erinnerungskultur versammeln.Eine Familiengeschichte der MenschheitKlett-Cotta Verlag. 1536 Seiten. 49 EuroNicht gerade wenig hat sich der britische Historiker Simon Sebag Montefiore vorgenommen, wenn er versucht,als Familiengeschichte zu erzählen. Entsprechend gespalten sind die deutschen Kritiken: Für den-Kritiker Stephan Wackwitz ist es schlicht. Er ist nicht nur froh, dass Montefiore in dieser "" auch die historischen Ereignisse in den Blick nimmt, die der eurozentrische Blick oftmals außer Acht lässt. Viel lernt er darüber hinaus auch über abstoßende Aspekte der "Familiengeschichte", etwa wenn es um Verwandtenmord oder Kindesmissbrauch geht. Sicher kein Buch fürs Fachpublikum, aber frisch und unterhaltsam geschrieben, meint er. Ähnlich urteilt Michael Hesse in der: Auf geschichtswissenschaftliche Standards darf nicht geachtet werden, großen Lesespaß verspricht dieses "Netflix"-reife Panaroma, das sich von den alten Dynastien der Habsburger, Romanows oder Osmanen über die Mafiosi bis hin zu Trump und Putin erstreckt, aber allemal, versichert er.Die völlig verrückte Geschichte, wie die Sesamstraße nach Russland kamSuhrkamp Verlag. 413 Seiten. 22 EuroNatasha Lance Rogoff war zwischen 1993 und 1997 ausführende Produzentin von "Ulitsa Sezam", der. Nun hat sie die "völlig verrückte Geschichte, wie die Sesamstraße nach Russland kam" aufgeschrieben - und der Untertitel verspricht nicht zu viel: Von Bombenattentaten und Morden an drei Fernsehmanagern im Vorfeld der Produktion erfahren wir ebenso wie von allerhand Konflikten im russisch-amerikanischen Team. Die russische Vorliebe fürmachte das Unternehmen nicht gerade einfach, auch die Vorurteile gegenüber dem Vorhaben, das als Teil amerikanischer Propaganda betrachtet wurde, trugen nicht nur zur schnellen Umsetzung bei, erfährt-Kritiker Harald Staun. Selbst mit den ikonischen Puppen der Sendung konnten viele Mitglieder ihres Teams wenig anfangen, erzählt Rogoff: Gewünscht war eher lokale Folklore wie etwa eine. Dennoch entstanden schließlich drei Staffeln "Uliza Sesam". Eine solche der Modernisierung des eigenen Landes verschriebene Fernsehsendung kann man sich im heutigen Russland freilich nicht mehr vorstellen, schließt Staun ernüchtert.Drei Leben in AfghanistanKein und Aber Verlag. 496 Seiten. 26 Euro"Der Buchhändler aus Kabul" war ein Beststeller, zwanzig Jahre später kehrt die norwegische Journalistin Asne Seierstad erneut nachzurück. Bisher hat erst Susanne Billig das Buch für denbesprochen, aber sie empfiehlt es mit Nachdruck: Wir folgen den Afghaninnen Jamila und Ariana - und dem Talibankämpfer Bashir: Die Auswahl ist für die Kritikerin ein. Denn sie liest nicht nur von den beiden Frauen, der gelähmten Jamila und der mit den Möglichkeiten von Bildung und demokratischen Rechten aufgewachsenen Ariana, die versuchen, mit der erneutenzurecht zu kommen. Auch Bashirs Geschichte ist für das Buch ein Gewinn, so Billig, die erfährt, dass das Leben der Taliban-Kämpfer im Wesentlichen aus "beten, viel warten, frieren, hungern, kämpfen und töten" besteht. Einfühlungsvermögen und dermachen dieses Buch für die Rezensentin zu einem eindringlichen Dokument für die Kluft zwischen Freiheitsbestrebungen und Traditionalismus.Betrachtungen eines Sängers über Musik, Performance und IdentitätC.H. Beck Verlag. 142 Seiten. 22 EuroDer Brite Ian Bostridge ist nicht nur eine der bekanntesten Tenöre weltweit, er ist auch studierter Historiker. In seinem neuen Buch widmet er sich nun dem Verhältnis des Künstlers zur dargestellten Figur. Anders als der Musiktheoretiker Heinrich Schenker vertritt Bostridge die Auffassung, dass das Musikwerk derbedürfe, die Figur wird laut Bostridge entsprechend erst durch den individuellen Charakter des Darstellenden zum Leben erweckt, erzählt uns Helmut Mauro in seiner begeisterten-Besprechung: Die ausgesuchten Musikstücke - etwaOper "Il combattimento di Tancredi e Clorinda" oder"Frauenliebe und Leben" - deutet Bostridge auf spannende Weise neu, ohne dabei die gesamte Musikgeschichte gewaltvoll umzudeuten, versichert Mauro, der auch darüber hinwegsehen kann, dass der Autor das eigene "Identitätsproblem" zwischen dem Theoretiker Bostridge und dem Künstler nicht thematisiert. Dass es sich bei den Texten um Vorlesungen handelt, die Bostridge wohl per Bildschirm während der Pandemie hielt, stört-Kritikerin Christina Lemke Matwey nicht: Der Sänger hatte Zeit, und das hat derder Texte in diesem "feinen Essayband" nur genutzt, meint sie. Im empfiehlt Dorothea Husslein das Buch. Gut besprochen wurde auchunter dem Titel "The Sound of Rebellion" bestellen ) erschienene politische Geschichte des Jazz.-Kritiker Philipp Krohn ist begeistert von der, mit der der Musikjournalist so anekdotisch wie quellenstark die Protagonisten des Jazz der letzten hundert Jahre von Coleman über Ellington bis Sun Ra auferstehen lässt, politische und soziale Hintergründe offenlegt und den Bogen bis in die Gegenwart zu Künstlern wie Moor Mother oder Matana Roberts spannt. In derkann Ueli Bernays allerdings nicht nachvollziehen, weshalb Kemper den Jazz als einPhänomen beschreibt und die zahlreichen Beiträge zum Genre von Menschen anderer Hautfarbe inner- und außerhalb der USA ignoriert. Auch unterschätze Kemper die Rolle vonElla Fitzgerald. Dennoch eine bereichernde Lektüre, versichert er.