Die Feuilletons begeistern sich plötzlich für das Handwerk des Kürschners. Und das liegt nur am neuen Buch von Uwe Timm, der durch seinen Vater in den Fünfzigern selbst die Kürschnerei erlernte. Timm blickt zurück auf die ersten drei Jahrzehnte seines Lebens, im Zentrum aber steht die Tätigkeit des Pelzbearbeiters, die uns der Autor detailliert undbeschreibt, wie-Kritiker Holger Gertz versichert, der hier von den Eigenarten des Feh (Eichhörnchens Winterfell) oder Pumpfs (dem Fell direkt vor dem Schweif) liest. Timm lässt in seinen Erinnerungen auch daslebendig werden, und er gewährt Einblicke in seine frühsten Lektüren: Brehms Tierleben, Humboldt, Salinger oder Camus, immer ermuntert von seinem. Vom Anekdotenreichtum und den ausführlichen Porträts, die der Autor Weggefährten widmet, zeigt sich-Kritiker Jan Drees begeistert: Er empfiehlt das Buch als "'Summa' des Timm'schen Werkes". Nicht zuletzt erkennt er hier Timms, die ihm vom Kürschnerhandwerk geprägt scheint. In derpräzisiert ein hingerissener Tilman Spreckelsen: Timms Erinnerungen erscheinen ihm wie verbunden durch "auftrennbare Nähte" - die immer wiederwerden können. Für den-Rezensenten Markus Schwering ist das Buch ein Muss in diesem Bücherherbst.RomanBerenberg Verlag. 104 Seiten. 22 EuroDieser sommerlich-sinnliche Roman eignet sich bestimmt perfekt, um den ersten Herbsttagen zu trotzen. Das jedenfalls legen die Kritiken nahe:-Kritikerin Meike Feßmann ist hin und weg von der Leichtigkeit, dem Schwung, und der, die Anne Serres drei junge "Gouvernanten" versprühen: Wenn die drei Frauen melancholisch durch den Tag treiben, ein Fest vorbereiten oder jagen, erliegt Feßmann schnell der "" und literarischen Fantasie des schmalen Romans. Die Atmosphäre erinnert sie an Beckett, die Landschaft an eine Zeichnung von Sempé. Auch-Kritikerin Sigrid Brinkmann erfreut sich an den drei Damen, die ganz in ihrem Dasein als "glänzendes Vlies, auf demlanden" aufgehen. Und doch schafft es die französische Autorin in ihrem von Patricia Klobusiczky bravourös übersetzten Roman, die darunter schwelende" in reine Poesie zu verpacken und eben nicht dem voyeuristischen Blick anheimzufallen, staunt die Rezensentin.RomanKlett-Cotta Verlag. 304 Seiten. 24 EuroEine Menge Bücher über Mutterschaft gibt es ohnehin, aber inzwischen sind auch eine Reihe an Büchern erschienen, in denenwerden beziehungsweise ein sehr intimes Verhältnis zum Nicht-Menschlichen pflegen, erinnert uns Marie-Luise Goldmann in der. Zu nennen wären beispielsweise Marian Engels "Bär" oder auch Han Kangs "Die Vegetarierin". Und doch sticht Rachel Yoders Buch hervor, versichert die Kritikerin: Ihr besonderer Witz, ihre Fähigkeit Spannung aufzubauen, der authentische Gebrauch von Umgangssprache und ihre Gabe, Konflikte darzustellen - "", machen das Buch für Goldmann zum Ereignis. Sie verdankt der Geschichte über eine Mutter, aufgerieben zwischen dem Streben nach Selbstverwirklichung und dem Bedürfnis nach Nähe zum eigenen Kind, eine so "kluge wie schockierende" Perspektive auf Mutterschaft. Im hebt auch AK Blakemore Frische und Originalität dieses Debüts hervor: Überschwängliche,und zugleich ein anmutiger, kühler und prägnanter Kommentar zu den verschiedenen, lobt sie.RomanSuhrkamp Verlag. 362 Seiten. 23 EuroVor den großen amerikanischen Familienepen muss sich dieser Roman der deutschen Autorin Dana Vowinckel nicht verstecken, versichert uns-Kritikerin Marie Schmidt. Aus den Perspektiven von Vater Avi und seiner fünfzehn Jahre alten Tochter Margarita folgen wir einen Sommer lang dem Schicksal einer vom Zerfall bedrohten deutsch-jüdischen Familieund zurück. Den besonderen Reiz erkennt Schmidt in der Differenz zwischen beiden Hauptfiguren: Der Vater ist von seiner Religion geprägt, die Tochter von ihrer Pubertät. Nicht zuletzt erkennt sie im Roman auch eine Reflexion über schwierige Verhältnis zur deutschen Mehrheitsgesellschaft und deren Erinnerungskultur. Das Buch kommt aber glücklicherweise ohne politische Thesen aus, entwarnt imBeate Tröger, die vielmehr eine geschickt konstruierte Geschichte übergelesen hat. Im bewundert Gunda Bartels, wie Vowinckel die unterschiedlichen Sichtweisen von Vater und Tochter und der (jüdischen) Milieus einfängt.RomanLuchterhand Literaturverlag. 448 Seiten. 25 EuroDass Terezia Moras neuer Roman auf der Shortlist für den Buchpreis der Frankfurter Buchmesse steht, ist nach den Kritiken keine Überraschung: Laut Ijoma Mangold kann Moras "lässiger" Meisterschaft sprachlich derzeit ohnehin niemand in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur das Wasser reichen. Aber gerade in ihrem neuen Roman, der von Muna erzählt, die immer tiefer in eine letztlichgerät, lässt Mora ihre Leser mit ihren "" solange im Zwielicht, bis sie schließlich an Munas Stelle aufwachen und schreien möchten, erklärt Mangold. Ganz ohne Didaktik, ganz ohne Botschaft wirkt dieser Roman auf den Rezensenten wie ein "", für das es keinen Namen gibt. Mora schenkt ihren Lesern nichts, bestätigt imauch Rainer Moritz, der Muna zunehmend beklommen über zwanzig Jahre quer durch Europa folgt und sie so schnell nicht wird vergessen können. Einen Roman, der nie plakativ von toxischer Männlichkeit und Machtgefälle erzählt und in seiner Vielschichtigkeit umso mehr Identifikationspotenzial bietet, liest-Kritikerin Marie Schmidt. Und in derbewundert Tilman Spreckelsen, wie Mora das Geschehen in eine Reflexion überüberführt.Wie wir mit Pekings Machtanspruch umgehen müssenPiper Verlag. 304 Seiten. 24 Euro"Das Problem, das mit China auf uns zurollt, ist in seiner Dimension und Dringlichkeit vergleichbar mit der Klimakrise", warnte kürzlich im-Gespräch die Sinologin Janka Oertel. Ein Buch gerade noch zur rechten Zeit ist Oertels Abhandlung über die Politik Chinas denn auch für den-Kritiker Kai Strittmatter, den vor allem diebeeindruckt, die er zwischen den Zeilen vernimmt. Es hat sich zwar herumgesprochen, so Strittmatter, dass China sich zu einer derentwickeln könnte, allein passiert ist noch viel zu wenig. Oertel nun räumt mit einem falschen, beschönigenden Chinabild auf, erklärt der Rezensent. "Win-Win Kooperationen" sind mit der andere in Abhängigkeit pressenden chinesischen Wirtschaftspolitik nicht zu haben, zeigt Oertel laut Strittmatter, die Kommunistische Partei wiederum garantiere eben gerade keine Stabilität, sondern agiere zunehmend paranoid, russlandtreu und in der Außenpolitik militaristisch. Hauptadressat dieses äußerst wichtigen Buchs ist für den Rezensenten dasRusslands verlorene Kriege. Historische Niederlagen eines ImperiumsBerliner Wissenschaftsverlag. 281 Seiten. 24 EuroEs kommt nicht häufig vor, dass wir im Bücherbrief die Ausgabe einer Zeitschrift empfehlen. Aber für die 73. Ausgabe dermachen wir gern eine Ausnahme. Im-Gespräch vor einigen Wochen hatte Mitherausgeber Volker Weichsel daran erinnert, dassbereits im Juli 2021 die Rede Wladimir Putins 'Über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer' gedruckt hatte: "Ein Schlüsseltext Putin'schen imperialen Denkens, die geistige Mobilmachung auf dem Weg zur Invasion des Nachbarlandes". Das aktuelle Heft nun widmet sich, einem Kapitel also, mit dem sich Putins verzerrte Geschichtsschreibung nicht auseinandersetzt. Entsprechend ist die Ausgabe auch für den-Kritiker Christian Thomas ein "": In den Essays gehen die AutorInnen nicht nur den oftmals verdrängten, verheimlichten Kriegen nach, die Russland verloren hat, vom Krimkrieg 1853 bis zum zweiten Tschetschenienkrieg. Es geht in den Beiträgen auch um Musik in Putins Dienst, darum, Verstöße gegen das Völkerrecht, die Konstanz haben, ebenso wie um die sakral-religiöse Vereinnahmung des Krieges und dievon Kriegsstategien, wie sie etwa der Psychoanalytiker Jurko Prochasko in seinem Aufsatz beschreibt, resümiert Thomas, der das Heft auch alsempfiehlt.Besichtigung einer EpocheCarl Hanser Verlag. 832 Seiten. 45 EuroIn "American Matrix" wendet sich der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel Amerika zu, aber ganz verlassen kann er sein Spezialgebiet nicht, wie er auch im SZ-Gespräch mit Moritz Baumstieger erklärte. Er zeichnetnach. Beide Staaten verstanden sich als "Pionierstaaten, in denen die Zukunft geschrieben wird. Nicht das alte Europa mit seinen Klassen- und Ständegesellschaften, seinen Nationalismen war der Orientierungspunkt, sondern die Schaffung einer neuen Welt". Bisher hat erst Wolf Lepenies das Buch für diebesprochen. Mitgetragen wie von einerdurch die Prärie lässt er das Werk Revue passieren. Lepenies stellt Schlögel als einenvor: Die Geschichte Amerikas schildere er als eine der Raumbewältigung. Besonderes Augenmerk scheint Schlögel, der nun mal vor allem ein Russland-Historiker ist, auf diezwischen der Sowjetunion und Amerika zu legen. Stets hat sich die Sowjetunion, was ihre Zukunftsvisionen anging, an Amerika gemessen, nicht an Europa. Und in vielen Etappen der industriellen Modernisierung beider Länder erkennt Schlögel eine "unangestrengt-natürliche Übereinstimmung", so der Rezensent. Von Schlögel lernt er auch, dass Protagonisten der amerikanischen Moderne wiein der Kritik am "Manhattanism" und "Skyscraperism" Amerikas mit stalinistischen Kritikern übereinstimmten. Und dass die Modernisierung der Sowjetunion sich auch amerikanischer Hilfe verdankte, etwa den Autowerken, die Henry Ford baute. Erhellende Lektüre für den Kritiker.Die BiografieC. Bertelsmann. 832 Seiten. 38 EuroMehr als 800 Seiten über Elon Musk lesen, den Mann, der uns Twitter genommen hat? Unbedingt, meint etwa Jürgen Kaube in der. Schon weil Walter Isaacson, der Star unter den amerikanischen Biografen das Buch geschrieben hat! Und es ist entsprechend viel los in dieser Biografie, versichert uns Kaube: Andauernd wird etwas investiert oder jemand entlassen in diesem von Firma zu Firma, von Erfindung zu Erfindung, von PayPal zu Tesla zu Twitter eilenden Leben. Musks Persönlichkeit zeichnet Isaacson als, die Jugend war geprägt von einem autoritären, gewalttätigen Vater, erfahren wir. Musk bekommt von Isaacson durchaus Raum, sich selbst darzustellen, findet Kaube, doch der Autor beschönige auch nichts. Wer aufsteht, kommt auf seine Kosten, versichert der Kritiker. Mit Unbehagen und auch Faszination liest-Rezensent Thomas Zaugg das Buch, das ihm auch von der ambivalenten Rezeption dieses "Genies des Hochrisikos" erzählt: Von der Verstrickung in denbis zu der Art und Weise, wie Musk Familie und Mitarbeiter behandelt. Ihn freut dabei, dass Isaacson sich nicht hinreißen lässt, wild auf Musk einzuschlagen, wie es viele Medien sonst tun würden. Allerdings beunruhigt ihn, wie sehr der Autor bereit ist, den "Dämon-Modus" seines Protagonisten zu entschuldigen und wie wenig kritisch die ungeheure ökonomische Macht gesehen wird, die Musk umgibt. Weitere Besprechungen in der New York Times und imSchöffling und Co. Verlag 2023, 208 Seiten, 24 EuroMichael Opitz () hat dieses Buch über vergessene, verlorene oder auch einfach nursehr gern gelesen. Eingeführt wird er in Pechmanns Bibliothek durch einen "Unter-Unter Bibliothekar", der irgendwann abtaucht (hat sich wahrscheinlich irgendwo festgelesen, vermutet der Kritiker). Opitz wird aber auch alleine fündig: In diesem Saal entdeckt er, in jenem solche, über deren Existenz esgibt. Opfer von Zufällen, Unfällen, Wut oder kaltem Kalkül sind Autoren wie Thomas Mann, Kafka, Hemingway, Kraus, Polak oder, der seine verschmähten Manuskripte an einenzum Auskleiden verkauft hat. Ein ungewöhnlicher und unterhaltsamer Band, lobt Opitz und verschwindet im nächsten Saal.