Bücherbrief

Literatur

Joshua Cohen

Norbert Gstrein

Omar Robert Hamilton

Jon Kalman Stefansson

Aya Cissoko

Sachbuch



Falko Schmieder, Georg Toepfer

Martin Mosebach

Zygmunt Bauman

Nina Verheyen

Walton Ford, Zoe Lescaze

Nichts geringeres als den großen "Epochenroman der Zehner Jahre", ja den "scheinen die Kritiker mit Joshua Cohens "Buch der Zahlen" entdeckt zu haben. Für-Kritiker Nicolas Freund liegt das vor allem daran, wie Cohen in dieser essayistischen, autobiografischen, historischen und mit allerlei erfundenem Material angereichertenChronik desdenWildwuchs des Narrativen bündelt: "Hochleistungsprosa" ohne politische Agenda, meint er. Auch-Kritiker Felix Stephan staunt, wie Cohen in seiner Geschichte um einen Schriftsteller mit Namen Joshua Cohen, der am 11. September alles verliert und bald den Auftrag erhält, eine Biografie über einen legendären Tech-CEO zu schreiben, zwei konkurrierende Weltanschauungenund Epochen aufeinander treffen lässt: Mit "" werden hiermit digitaler,, die statt auf Forschung auf Nutzeranfragen beruhe, konfrontiert, lobt er.-Kritiker Jan Wiele erscheint das Buch wie "The Circle", nur mit Hirn, atmosphärisch, postmodern, komplex, aber nicht abschreckend. Im verzehrt Jan Wilm ein "köstliches, vielgängiges Menü aus verschiedensten Textsorten", voller Wortwitz, "metafiktionalem Schnickschnack", das doch zutiefst privat ist. Und im weiß Carsten Hueck nach der Lektüre dieses "Informations-Tsunamis", weshalb der Autor alleinlas. Viel Lob gibt es auch fürÜbersetzung, die für den Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse nominiert ist.RomanCarl Hanser Verlag, 288 Seiten, 16,99 EuroAuch zwei neue deutsche Romane versuchen daseinzufangen:erzählt in seinem Roman von einem Paar in den mittleren Jahren, das sich auseinander entwickelt: Er zieht sich mehr und mehr in seine Gletscherforschung zurück, weil ihm die Gegenwart zu zweideutig und anstrengend erscheint, sie, emphatisch ganz im Jetzt aufgehend, nimmt eine syrische Flüchtlingsfamilie auf. Beziehungs-, Klima- und Flüchtlingskrise stellen die Ehe auf den Prüfstand. Dass Gstrein daserzählt, gefällt Carsten Otte () besonders gut. Gstrein zielt ins, meint in derAndreas Breitenstein, er habe ein tolles Gespür für die Falschheiten und Lebenslügen seiner Generation. Aufimponiert Anne Haeming, wie Gstrein "auf genial subtile Weise" seine eigene Position gleich mitreflektiert: Wenn er das Flüchtlingsthema ins Zentrum seines Romans stellt, dann, weil er weiß, "dass der Grat schmal ist zum Trittbrettfahrersein". Sehr viel umstrittener istRoman "Munin oder Chaos im Kopf" bestellen ). Sie ergründet dieder Gesellschaft mit einem Figurenpersonal rund um eine Autorin, die über denschreibt, während vor ihrer Schöneberger Tür ein Kleinkrieg um eine "Sängerin" vom Balkon ausbricht, die die einen alsverbannt wissen möchten und die anderen als behindertes Opfer betrachten, dass es" zu verteidigen gilt. Dazu kommt eine Krähe, mit der die Autorin ihre Gedanken teilt.-Kritiker Rainer Moritz lehnt jede Unterscheidung zwischen Romanfigur und Autorin ab und unterstellt Monika Maron, eigene Ressentiments zu verbreiten. Die Rezensenten vonundsind dagegen hingerissen von derund dem Assoziationsreichtum Marons.RomanKlaus Wagenbach Verlag, 304 Seiten, 24 EuroMit seinem Debütroman nimmt uns der britisch-ägyptische Filmemacher und Autor Omar Robert Hamilton mit auf den Tahir-Platz ins Kairo nach derim Jahre 2011 und erntet dafür viel Lob von den Kritikern. Als Roman wollen sie die autobiografisch geprägte und mit Facebook-Posts, Tweets, SMS,und Schlagzeilen versetzte Story um Hamiltons Alter Ego Khalil und die Menschenrechtsaktivistin Mariam zwar nicht bezeichnen, macht aber nichts - denn als eindringliches historischesliest man das rasant und in drastischen Filmschnitten erzählte Buch ohnehin, wie etwa-Kritiker Andreas Platthaus meint. Ihm erscheint das Werk wie die Fortsetzung von2002 erschienenem Roman "Der Jakubijan Bau" bestellen ) über die Herrschaft Mubaraks. Auch-Kritikerin Sonja Zekri kann sich dervon Hamilton nicht entziehen: Hier hat sich jemand die, glaubt sie.-Kritiker Christopher Resch staunt vor allem, wie der Autor Einzelschicksale lebendig werden lässt. Dieses Buch ist ein "höchstens im Mantel des Romans steckender Beleg auch dafür, dass diese Kunstform viel mehr Realitäten offenlegen kann, als es der Journalismus vermag", lobt er. Weitere positive Besprechungen gibt es im Guardian , im DLF-Kultur und in der Zeit RomanPiper, 400 Seiten, 24 Euro"Weltliteratur!" jubeltKritiker Andreas Platthaus über Jon Kalmann Stefanssons in Island bereits vor zwei Jahre erschienenen Roman "Etwas von der Größe des Universums". Warum? Weil die imund Achtziger spielende, autobiografisch geprägte Geschichte um den kleinen Ari, der früh den Tod der Mutter erlebt und aus derausbricht, voller "Trauer und Sehnsucht" steckt und zugleich herrlich versponnen, feinsinnig und detailreich in der Figurenzeichnung ist, meint er. Und wie gekonntdie "musikalische Komposition" des Romans ins Deutsche übertragen hat, ringt dem Kritiker ebenfalls größte Anerkennung ab. Auch-Kritiker Andreas Breitenstein hält das "lavadicke"dank Stefanssons Schalk gut aus: Und wie dieser hundert Jahre Kultur- undlebendig werden lässt, dabei die Schönheit der Natur, aber auch Misere, Enge, Suff, Sex, Verrat und Trauer einfängt, geht Breitenstein nah. Dieses berührende Buch enthält Sätze, "die sichauswachsen", zitiert Verena Resch aufden Autor.RomanVerlag Das Wunderhorn, 180 Seiten, 24,80 EuroMit ihrem Roman "Ma" hat die französische Autorin und ehemalige Amateur-Boxweltmeisterin mit malischen Wurzeln, Aya Cissoko, ihrer Mutter ein außerordentliches Denkmal gesetzt, loben die Kritikerinnen. Wie ein "dunkler Brocken Energie" erscheint etwa-Rezensentin Angela Schader jene in den Siebzigernebenso willensstarke wie opferbereite Ma, die mit einem von ihrer Verwandtschaft für sie ausgesuchten Mann vier Kinder bekommt, bis Ehemann und eine Tochter einemzum Opfer fallen und die Witwe sich dem Drängen ihres Clans widersetzt, nach Mali zurückzukehren: Angenehm nüchtern, kritisch und mitreißend beleuchtet Cissoko nicht nur einen "migrantischen Mikrokosmos", sondern auch das spannungsreiche Mutter-Tochter-Verhältnis, lobt Schader.-Rezensentin Marie-Sophie Adeoso bewundert vor allem den schroffen, unmittelbaren und, mit dem ihr Cissoko vom "prekären Leben am Rande der Gesellschaft" erzählt.und Dlf-Kultur porträtieren Aya Cissoko. Ebenfalls sehr gut besprochen wurdeRoman "Staatenlos" , der von dem im kommunistischen Westbengalen lebenden und von ihrer Familie verstoßenen Bauernmädchen Mina erzählt.Begriffsgeschichte als ÜbersetzungsgeschichteKadmos Kulturverlag, 328 Seiten, 26,90 EuroSo trocken der Untertitel "Begriffsgeschichte als Übersetzung" auch klingen mag - so faszinierend scheint diese vom Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Auftrag gegebene Publikation: Dass in Zeiten derundtraditionelle Wörter vor allem in der Politik oft einen derartigenerleben, dass der Rezipient sie teilweise kaum noch versteht, erfährt-Kritiker Jens Grandt hier. Gespannt liest er die 52 "Miniaturen", in denen verschiedene Autoren etwa die politische Aufladung des Begriffs "sozial" nachzeichnen, erfährt, dass der Begriff der Humanität spätestens seit den Jugoslawienkriegen kompromittiert wurde und wie durch "digitale Worthülsen" und "" das Sprechen überhaupt reduziert wird. Das ständige Überdenken der Begriffe ist angezeigt, meint Grandt, zumal ihm etwa Gerd Irrlitz im Band ein "frustrierendes" Bild des kommunikativen Zustands der Gesellschaft präsentiert. Im sehr lesenswerten Gespräch auferklärt Herausgeber und Philosophanhand von Begriffen wie "Troika", "Coming Out" oder "Rettungsschirm" Konnotation, tieferliegende Bedeutung undvon Fremdwörtern.Eine Reise ins Land der koptischen MärtyrerRowohlt Verlag, 272 Seiten, 20 Euro2017 besuchte Martin Mosebach in einem ägyptischen Dorf die Familien vonund unterhielt sich mit Priestern und Bischöfen über die Situation der Kopten im Nahen Osten.-Rezensent Alexander Cammann beschreibt Mosebachs Reportage als beeindruckendes und würdiges, das keinen Hehl macht aus seinem Befremden über den fanatischen Islamismus, der zu diesen Morden befähigt. Die Kritiker inundsind etwas verhaltener. Die Exkurse inhätte sich Mosebach schenken können, meint Matthias Westerhoff (). Ihn überzeugt das Buch immer dann, wenn eswird, von den Menschen vor Ort erzählt. Auch Hannes Stein () mag Mosebach nur bis zu einem bestimmten Punkt folgen: Die Hintergründe zu den Morden liest er als ausgezeichnete Reportage. Bei Mosebachs Faszination für dieim Martyrium der christlichen Kopten als Weg zur, zieht der Kritiker allerdings eine Grenze.Suhrkamp, 220 Seiten, 16 EuroEs ist das letzte Buch des 2017 gestorbenen großen polnischen Soziologen. In "Retrotopia" analysiert er die Sehnsucht nach längst widerlegtenfür heutige Probleme: Kommunismus, Nationalismus, Religion, Tradition - so die Rezepte, die wieder und wieder gekäut werden, dabei sind es nur nochder Nationalstaaten auf Wohlstand und Sicherheit, erkennt-Kritiker Thomas Speckmann, der Baumanns Analyse anregend genug findet, das Fehlen eines Lösungsansatzes zu verzeihen. In dermöchte Franz Schuh Baumans Diagnostik einfach nur bestätigen. In derist Gerald Wagner nach der Lektüre, um das Buch empfehlen zu können: Die totale Hoffnungslosigkeit Baumans ist ihm zu einseitig, sie lasse keinen Raum für Einwände und Zweifel. "Lesen und!", ruft dagegen dieHanser Berlin, 256 Seiten, 23 EuroWas steht eigentlich hinter dem omnipräsenten Begriff der Leistungsgesellschaft? Darüber klärt die Historikerin Nina Verheyen in ihrer laut-Kritiker Marc Reichwein "schmalen und klug komponierten" Studie auf: Anschaulich kann ihm die Historikerin nicht nur dievon der Einführung der Benotung über Weltausstellungen, Nobelpreis, Völkerschauen und Landkarten während des Imperialismus darlegen, sondern Verheyen erläutere auch, inwiefern dieim späten 19. Jahrhundert einen Fortschritt für viele Kunden- und Arbeitnehmerrechte bedeutetet, so Reichwein. "Luzide" erscheinen ihm zudem Verheyens Exkurse zum, zur Veränderung von sozialen Beziehungen und Gefühlen, den sich um 1900 ausbreitenden "" und den Anstieg von Ratgebern auf dem Buchmarkt während der Gründerzeit. Im-Interview mit Ute Welty spricht die Historikerin über ihr Buch und einen sinnvollen Umgang mit Leistung.Darstellungen der UrgeschichteTaschen Verlag, 292 Seiten, 75 EuroIn diesem drei Kilo schweren Prachtband über Paläo-Kunst nimmt uns die Kunsthistorikerin Zoë Lescaze anhand vonmit auf eine Reise in die. Der eigentliche Reiz, so versichern es die Kritikerinnen, liegt aber natürlich in den zahlreichen hier versammelten künstlerischen Illustrationen aus den Jahren 1830 bis 1990: Zu entdecken sind neben meist für naturhistorische Museen und Institute, Enzyklopädien, Fachstudien und Kinderbücher angefertigten Zeichnungen, auch Ölgemälde, Lithografien, Mosaiken, Keramiken, Sammelkarten und Fresken, teils geprägt vom Fauvismus, Japonismus oder Jugendstil, verrät in derAnnett Stein, die mit sichtbarem Vergnügen die Darstellungen vonundim Kontext ihrer Zeit betrachtet. Auch-Kritikerin Stephanie Kusma geben die Darstellungen Aufschluss darüber, wiedie Maler Kreaturen mit ein paar Hörnern oder einem Schwänzchen mehr versehen haben - und darin liegt ihr künstlerischer Wert, meint sie. Toll findet sie auch, dass sich einige Bilder bis auf einen Meter Länge ausklappen lassen. Im lernt Dagmar Röhrlich nicht nur einiges über dieund staunt über prächtige Dekorationen, sondern sie liest neben Lescazes schwungvollen, amüsanten und "eleganten" Texten auch das Vorwort des amerikanischen Malersmit großem Interesse. Im-Interview mit Frank Meyer spricht die Autorin über Paläokunst im Wandel der Zeit.