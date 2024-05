Trigger alert -



The video of the female observers' abduction, is a wake-up call to the civilized world. We must condemn those actions and we can not abandon the hostages held captive for 229 days.



This video, captured by the body cameras of Hamas terrorists on October 7th,…



"This cannot be a side story... this video, we agonized over having it published."



"Is it true that some members of the [Israeli] govt refused to watch?"



"Some of them refused and said we want to sleep ok at night," says Dr. Ayelet Levy Shachar, mother of hostage, Naama Levy.

Gerade vor dem Hintergrund des heute publizierten Videos von der Entführung der jungen israelischen Soldatinnen sind die Parolen, die heute von Studierenden an die Wände der sozwis. Fakultät der Humboldt Universität während der Besetzung geschmiert wurden, umso verstörender.

Die Familien der Hamas-Geiseln haben gestern einfreigegeben, das junge, von Hamas-Terroristen festgehaltene und misshandelte Frauen zeigt. Es handelt sich um unbewaffnete Wehrpflichtige, die im Schlaf von den Terroristen überrascht wurden, mehr etwa in der. Das Video wurde aufgenommen, nachdem bereits einige ihrer Kameradinnen erschossen worden waren. In der Erläuterung zum Video heißt es: "Dieses Video, das von dender Hamas-Terroristen am 7. Oktober aufgenommen wurde, wurde, um die verstörendsten Szenen auszulassen, wie etwa die Bilder zahlreicher ermordeter junger Männer und Frauen auf dem Stützpunkt Nahal Oz und in dem Bunker, aus dem die Beobachterinnen entführt wurden."Auch gibt auf Twitter Erläuterungen zu diesem Video. Hier als Screenshot einer jener Antwortposts, gegen die sie sich wehren muss.Auf Twitter kursiert auch ein anderes Video, das die Situationzeigt und das wir nur per Link einbinden. Den Frauen wird in diesem Moment klar, dass sie in der Falle sitzen und die israelische Armee sie nicht retten wird. Einige der Frauen, die hier zu sehen sind, sind in dem oben gezeigten Video bereits tot.Ob das oben gezeigte Video wirklich an die Öffentlichkeit gehört, ist umstritten. Der französische Philosoph befürwortet es auf Twitter: "Diese Bilder müssen gezeigt werden... Um den Begriff des 'Widerstandes' oder des 'legitimen Aufstands' besser ermessen zu können. Man muss diese Bilder zeigen, weil es Menschen gibt, die sagen, dass der 7. Oktoberwar."Beibegündet, Mutter der Geisel, warum sie der Veröffentlichung des Videos zugestimmt hat - unter anderem, weil israelische Regierungsmitglieder es nicht hatten sehen wollen. Die Angehörigen der Geiseln wollen den Druck auf die Regierung weiter erhöhen:Antiisraelische Studenten der Humboldt Universität haben gestern das Institut für Sozialwissenschaften besetzt. Ihre Parolen sahen so aus:Die Leitung der Humboldt-Uni erklärt sich laut (hier in der) zum "Dialog" bereit.Währenddessen sieht sich Israel mit einer Klage deswegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit konfrontiert. Und die EU-Länderundentschließen sich, Palästina als Staat anzuerkennen, ohne dass dieser Anerkennung ein Friedensschluss oder eine Vernichtung der Hamas vorangeht. "Die Anerkennung zäumt das Pferd von hinten auf. Zu viele Fragenoffen", meint Lisa Schneider in der. Eine der vielen von den friedensbemühten EU-Staaten: "Was soll mit den politischen Kräften in Palästina geschehen, die - im Gegensatz zur PLO - bis heute Israel nicht als Staat anerkennen? Was passiert, wenn diese Kräfte - wie bereits 2006 mit dem Wahlerfolg der Hamas geschehen -übernehmen? Und: Soll Palästina ein demilitarisierter Staat sein? Oder das Recht auf eigene Streitkräfte haben?" Aberhat bereits ihre Freude über die Anerkennung bekundet, berichtet eine Autorenteam in der: "Die Anerkennung sei ein wichtiger Schritt 'zur Gründung eines palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt'."Der Völkerrechtlerbegrüßt die Klage des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanjahu im Gespräch mit Francesco Collini von: "Es gibtfür die vorgeworfenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich selbst bin der Meinung, dass in diesem Fall das Kriegsverbrechen desder Zivilbevölkerung vorliegt. Diese Meinung wird auch von vielen anderen Juristinnen und Juristen geteilt."