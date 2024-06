Peter Truschner

Caption© Michael Ruetz, Demo auf dem Kudamm 1968

Der Sommer naht, bald legt der Kulturbetrieb landauf landab seine übliche, von diversen Festivals durchbrochene Sommerpause ein.Für Fotolot bedeutet das, dass es in nächster Zeit im einen oder anderen Beitrag Hinweise auf Ausstellungen und Bücher gibt, die den werten LeserInnen ein wenig die Wartezeit verkürzen, bis es Anfang September wieder losgeht mit Premieren und Eröffnungen.Der(dabei gerne aus der Zeit vor der Jahrtausendwende, am liebsten Schwarzweißfotografie vor 1989 aus Ostberlin) hält immer noch an. Wer diesbezüglich selbst einist, dem wird erwartungsgemäß vor Ort am besten geholfen.Wir beginnen unsere Foto-Exkursion im Zeichen Berlins in dessen Mitte.Dort zeigt die Akademie der Künste "Timescapes" von. Der inzwischen vierundachtzigjährige Ruetz ist einer der international bekanntesten Dokumentarfotografen Deutschlands und präsentiert in dieser Ausstellung Berlin satt: Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, Schlossplatz, Regierungsviertel, Gendarmenmarkt und Berliner Mauer.Im Text zur Ausstellung heißt es: Ruetz' Berlinaufnahmen erzählen davon, wie Architektur unsere Lebensräume konstruiert und "damit eine Deutungshoheit über unsere Wahrnehmung erlangt." Muss man bei Texten dieser Art immer so auf den Putz hauen?in Kombination mit dem kollektiven "Wir" ist in der Politik und im Kulturbetrieb ein beliebtes Stilmittel. Aber glaubt wirklich jemand, dass man durch Architektur "Deutungshoheit" über die Wahrnehmung eines von seinen Eltern zum Sightseeing verdonnerten Jugendlichen erhält? Hoheit über sein Geschichtsbewusstsein, sein Berlin-Bild, sein ästhetisches Empfinden?Egal. Der Schaulust soll derartige,natürlich keinen Abbruch tun. Einige von Ruetz' Bildern aus den sechziger und siebziger Jahren gehören inzwischen regelrecht zum, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter seinen Berlin-Bildern die eine oder andere Perle befindet, ist nicht gering.Von Mitte aus geht es nach Charlottenburg in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof Zoo.wurde mit Langzeitbelichtungen von der Bauphase am Potsdamer Platz und im Museum of Modern Art in New York berühmt. Zuletzt gelangen ihm eindrückliche Fotografien vom Umbau der Neuen Nationalgalerie in Berlin.Bis zum 1. September zeigt das Berliner Museum für Fotografie sein neues Projekt "Doubleday", in dem er dieim Sinne einer Rekonstruktion der Vergangenheit im unmittelbaren Kontrast zur Gegenwart in einem einzigen Bild sichtbar macht: Er montiert eigene Aufnahmen passgenau auf(die frühesten davon aus dem Jahr 1863) und baut so einevon der Vergangenheit in die unmittelbare Gegenwart. Hinter Neubauten werden verschwundene Gebäude oder - als Folge der Weltkriege -sichtbar, Menschen des neunzehnten treffen auf dem Alexanderplatz auf Menschen des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Wesely konnte zu diesem Zweck auf Fotografien von Friedrich Albert Schwartz, Albrecht Meydenbauer, Hein Gorny und anderen zurückgreifen.In der Serie "Human Conditions" legt er mit digitalen Scans die Retuschen oder Überblendungen frei, die bei großformatigen Aufnahmen der Preußischen Messbildanstalt um 1900 zum Zweck der fotografischenin Berlin zum Einsatz kamen, gleichgültig, ob an Gebäuden, Denkmälern oder Passanten. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei dem- entweder, weil sie sich bewegten und durch die lange Belichtungszeit nicht erfasst werden konnten; oder aber, weil Beamte der Messbildanstalt dachten, dass sie am fotografierten Ort nicht hingehören und daherwurden - manchmal allerdings nicht konsequent genug, sodass es Wesely gelingt, ihre Präsenz anhand der verbliebenen Schemen zu rekonstruieren - ästhetisch besonders reizvolle Arbeiten.





Das Prägnante an Weselys Herangehensweise ist auch in "Doubleday" die, als läge sie in Schichten vor, die man bei Ausgrabungen freilegen und wieder zusammenfügen könnte.Beiist dazu zeitgleich ein Bildband erschienen.Wer sich Weselys Ausstellung ausschaut, kann gleich im selben Gebäude bleiben, um den nächstenzu bekommen.Zum zwanzigsten Jahrestag der Helmut Newton Foundation gibt's Newton's Blick auf seine Geburtsstadt Berlin, umrahmt und ergänzt von Fotografien namhafter KollegInnen: "Berlin Berlin".Was soll man dazu noch groß sagen?Abseits seines priesterlichen Hochamts, das dem fotografischengilt, betätigt sich Foundation-Chefin fotohistorischer Hinsicht gern als Leader einer Art vonähnlich dem "Glenn Miller Orchestra", und gibt gut gelaunt und zur vollsten Zufriedenheit des Publikums Evergreens zum Besten, darunterund andere.Bei "Berlin, Berlin" hält es Harder genauso und bringt Hits (oder solche, die es hätten werden können) von M(wobei auffällt, dass die in den letzten Jahren ob ihrer Berlin-Bilder abgefeiertenundfehlen).





Ich persönlich freue mich schon jetzt auf eine mögliche, zukünftige Ausstellung in der Helmut Newton Foundation namens, bei der es im Feuilleton (oder dem, was davon übrig ist) wieder mal eindarüber gibt, dass es aber jetzt wirklich genug ist mit der Dauerausstellung "Helmut, der emanzipierte Sexist" - um dann unter dem Eindruck des Besucherandrangs (allen voran Frauen) doch wieder klein beizugeben.Wenn unsere Exekursion nicht vor dem 15. Juni stattfindet, bleiben wir in Charlottenburg und besuchen die Galerie von, die ab da Bilder vom "West-Berlin der Sechziger Jahre" zeigt.Ursprünglich aus Koblenz und jüdischer Herkunft wie Helmut Newton, geht Jacoby ins, und kehrt 1957 wieder nach Berlin zurück. Seine Fotos zeigen das Gebiet westlich von Checkpoint Charlie und Bornholmer Brücke als eine ganz, in dem andere Regeln galten als im Osten und im Rest der Bundesrepublik:- ein fruchtbarer Boden für Musik, Film, Literatur und diverse Subkulturen.





Jacoby liebte vor allem Jazz und machte Aufnahmen von Größen wiewährend ihrer Auftritte und hinter der Bühne, aber auch Fotoreportagen für die lokale Presse, etwa vonlegendärem Berlin-Besuch 1963.Zum Abschluss dieses Berlin-Tags im Zeichen der Fotografie machen wir uns auf den Weg nach Dahlem.Dort gibt es zwar nichts spezifisch Berlinerisches, aber an einem sonnigen Tag kann man nach dem Besuch der Ausstellung im Kunsthaus Dahlem einer bei Berlinern ungemein beliebten Freizeitaktivität frönen und in einem der Seen im anliegenden Grunewald baden gehen.Eine äußerst angenehme Sache, erst recht, wenn man zuvor eine Ausstellung namens "Bunker" besucht hat - die erstedes Fotografender mit einem sehraufgeladenen (manchmal auch nur aufgeblasenen) Fotografien bekannt wurde.Mühe hat sich über Jahre mit dieser baulichen Konstruktion beschäftigt, diein sich vereint, und deren fester Bestandteil in kriegerischen Auseinandersetzungen ihr unausweichlich eingeschrieben ist.



Mühe reduziert die monumentalen Dimensionen der Beton-Bunker auf eine fassbare Größe und verwandelt sie in kleine, weiche Objekte (in Handarbeit hergestellt von der Kösener Spielzeug Manufaktur). Anstelle eines singulären Monoliths flutet ein kuscheliges Bunker-Meer den Ausstellungsraum.



Man darf gespannt sein - und sich danach von den Bunker-Fluten in die Fluten von Schlachtensee oder Krumme Lanke werfen.



Peter Truschner

