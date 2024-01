Für die spricht Max Dax mit, dessen Jahr in Buenos Aires - inklusive ausgedehnter Autofahrten ins Landesinnere Argentiniens - das neue Album "Don't Play with the Rich Kids" seiner Bandstark geprägt hat: Mit dem Albumtitel will er "dieund in die Kunst generell zurückzubringen. Schließlich lautet die Frage auch: Wer kann eigentlich heutzutage noch Kunst machen? Wer kann es sich heute noch leisten, Punkrocker zu sein? Mir ist in Argentinien aufgegangen, in was für einerich groß geworden bin und wie sehr ich mir die Attitüde des allgemeinen Dagegen-Seins wohl auch habe leisten können, wenn man sich die Lebensrealität anderswo anschaut. In Argentinien kam mir die Idee, dieses Erbe einmal anders anders zu begreifen, 'Ja, Panik' alszu positionieren. Darum geht es in dem Song 'Mama Made This Boy'. Es geht um einen gewissen Way of Life und eine gewisse Fuck-you-Haltung und darum, wie ich mit einem tief in mir verwurzelten Bewusstsein umgehe." Ein Video aus dem neuen Album:, Sänger der Bandund Mitbegründer der Initiative "Artists against Antisemitism", ist seinem Krebsleiden erlegen. Mit seinem hedonistischen, aus dem Geist des HardcorePunk gehobenenerschloss er in den Nullerjahren dereine neue Ausdrucks- und Partyform, schreibt Ulrich Gutmair in der: "war vorher nicht dagewesen." Burkhardts "Texte handelten von ihm selber, seinen Beziehungen zur Welt, radikal ehrlich und verletzlich. Sie formulierten eine Kritik an der deutschen Mehrheitsgesellschaft, also der sogenannten Mitte, und an der Linken. ... Erfolgreich wurden Egotronic aber, weil sie nicht nur gewitzt Kritik übten, sondern. Die Revolution war fürs Erste nicht zu erwarten, aber man konnte gemeinsam tanzen, singen, sich verausgaben, durchdrehen,und sich beim Arzt einen gelben Schein holen, um sich der Lohnarbeit zu entziehen." Linus Volkmann erinnert sich iman viele gemeinsame Stunden auf Lesereisen und an einen begeisterten wie begeisternden Kämpfer für das Gute und Schöne. "Mir gefällt die Vorstellung, dass sich in dieser Musik auch ganz viel von Torsuns Wesen, von seinen Ideen und Visionen verpackt findet. Zusammen mit der Erinnerung an diesenist das doch schon mal eine ganze Menge. Vorrat für schlechte Zeiten.." Die Podcasts Und dann kam Punk und Reflektor (zweigeteilt, hier und dort ) haben im letzten Jahr große Gespräche mit Burkhardt geführt.Im-Gespräch spricht sich der Pianisttrotz seiner glühenden Unterstützung für diegegen einen generellenaus: Dies sei "grundsätzlich falsch. ... Es ist ein Unterschied, ob ein Musiker keine russischen Werke spielen will oder ob man einen generellen Boykott ausruft. Das würde zudem. ... Selbst Stalin hat Beethoven und die deutsche Musik nicht verboten, als Hitler die Sowjetunion angriff. Aber ich verstehe die Menschen, die derzeit keine russische Musik spielen wollen."Außerdem: Jens Uthoff streift für diedurch die Musikszene inund stößt dabei auf "eine Stadt des", die sich aus der Ferne auch via entdecken lässt. Peter Richter ist auf der Medienseite derhin und weg vom Programm des (gottlob via Livestream auch in Deutschland hörbaren) US-Radiosenders, der sein Publikum immer wieder mitüberrascht. Riccardo Muti wird das nächstedirigieren, meldet der. Die Agenturen melden , dass der Jazzmusikergestorben ist - erst vor kurzem hatte ihn Andrian Kreye in dergewürdigt (unser Resümee ). In dergratuliert Max Nyffeler dem Komponistenzum 80. Geburtstag. Besprochen wird das vondirigierte Neujahrskonzert der hier in der).