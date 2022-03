Buchautor

Fran Lebowitz

Fran Lebowtz, 1950 in Morristown in New Jersey geboren, schrieb zunächst als Kolumnistin für Andy Warhols Magazin "Interview", später auch für "Mademoiselle" und "Vanity Fair". Sie gilt als Stilikone, Verkörperung des New Yorker Witzes und als Expertin für das Leben an sich. Weltweit bekannt wurde sie durch Martin Scorseses Serie "Pretend It's a City".