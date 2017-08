Die für die Documenta geplante, umstrittene Performance "Auschwitz on the Beach" der beiden italienischen Künstleri undist abgesagt worden. Angekündigt wurde sie mit dem Text: "Auf ihren eigenen Territorien errichten die Europäer Konzentrationslager und bezahlen ihre Gauleiter in der Türkei, Libyen und Ägypten dafür, die Drecksarbeit entlang der Küsten des Mittelmeeres zu erledigen, wo Salzwasser mittlerweileersetzt hat." In der meint Ingeborg Ruthe: "Die aktuelle europäische Flüchtlingspolitik - verglichen mit demder Nazis! Das wurde, wie auch anders bei gewissen historischen Empfindsamkeiten, sehr wörtlich genommen. Die Empörung schwoll an zum Sturm der Entrüstung. Solchdes Holocaust geht in der Öffentlichkeit nicht durch mit dem Argument der ansonsten doch heiligen Kunstfreiheit." In derschreibt Jens Jessen: "Man schämt sich auch, die Grün­de für die Scham­ver­let­zung zu nen­nen - die un­zu­tref­fen­de Par­al­le­li­sie­rung (die Ju­den sind ja nicht auf der Su­che nach ei­nem besseren Le­ben, so­zu­sa­gen aus Pech, in die La­ger ge­ra­ten), vor al­lem aber dieVer­wen­dung des Schockwortes Auschwitz."Und noch mehr Aufruhr bei der Documenta: Die Aktivistengruppe "LGBTQI+ Refugees in Greece" hatFiberglaskopie eines antiken Schwursteins von der Agora in Athen - der in Kassel auf einem Platz mit NS-Geschichte begraben werden sollte, gekidnappt. Im meint Ute Thon, die Aktion ist "beispielhaft für eine neue Protesthaltung gegenüber, die aus dem falschen Lager kommt. Politisierte Minderheiten, seien es nun schwul/lesbisch/queere Flüchtlinge oder nordamerikanische Prärie-Indianer, fühlen sich zunehmend unwohl, wenn ihre (Leidens-)Geschichten in Werkenauftauchen. Und sie machen diesem Unmut Luft. Dabei geht es nicht um Fragen künstlerischer Qualität, sondern um das Recht auf Deutungshoheit von Geschichte."Nach den Ereignissen inwerden in den USA zahlreiche Statuen fortgeräumt, die an die Soldaten der Südstaatenarmee erinnern. In derfindet Hanno Rauterberg denwenig zielführend: "Wer den Ras­sis­mus be­kämp­fen will, der kann ge­wiss al­le Eh­ren­ma­le ab­räu­men las­sen; die Städ­te sind kein Mu­se­um, nichts ist auf ewig fest­ge­schrie­ben. Ge­won­nen aber ist da­mit so gut wie gar nichts. Im Ge­gen­teil, es könn­te leicht der Ein­druck ent­ste­hen, dass die west­li­che Öf­fent­lich­keit auf ver­dreh­te Wei­se man­cheoder des '' über­nimmt. Die­se nei­gen ja eben­falls da­zu, al­les zu un­ter­drü­cken und zu zer­stö­ren, was ih­nen Un­wohl­sein be­rei­tet und ih­rem Men­schen­bild zu­wi­der­läuft."Vorbildlich findet Till Briegleb in der, dass sich die Bremer Kunsthalle in der Ausstellung "Der blinde Fleck" mit ihrerauseinandersetzt, nur leider verkürze der missionarische Eifer die Perspektive: "mit der Umschreibung der Bildtitel durch Auslassungspünktchen aus Rücksicht auf angeblich durch Rassismus, denen bestimmte Worte nicht zugemutet werden dürfen, wird in geschichtsklitternder Manier kontextlose retrospektive Zensur eingeführt. Die Malerinhat dann um 1910 wohl ein 'N****mädchen' gemalt, und1913 den 'Kopf eines E********** mit hoher Frisur'? Wenn Museen in dieser Manier damit beginnen, politisch korrekteeinzuführen, auf die dann auch jede andere Besucherfraktion mit Recht pochen kann, wird es in Zukunft unmöglich werden, die geschichtlich verortete Schmerzhaftigkeit von Diskriminierungsvokabeln überhaupt noch wahrzunehmen."Dieist nicht tot, antwortet Daniel Sigge seiner NZZ -Kollegin Daniele Muscionico mit Blick auf das "mosaikhafte Universum" von Bildern in seinem: "Sie sind Resultate der politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und technologischen Bedingungen, unter denen entstanden sind. Smartphone-Bilder formen engmaschige. In ihnen schmiegen sich das Erlebte und das menschliche Selbst in einer Umarmung aneinander. Wenn wir es wagen, das Augenmerk von dem Motiv auf die Geste zu richten, und das Bild nicht länger als Ausdruck fotografischer Annäherung an eine fixe Realität sehen, können wir Phänomene wie Memes, Fehlversuche, Remixes und Fälschungen als elementare Bestandteile dieserwahrnehmen."Besprochen wird die fünfte Skulpturen-Biennale in Weiertal ( NZZ ) und die Stuttgarter Ausstellung "The Great Graphic Boom", die sich der Geschichte der grafischen Reproduktion widmet: Geist- und lehrreich, meint-Kritikerin Rose-Marie Gropp.