Bücherbrief

Literatur





Maria Cecilia Barbetta

Verena Roßbacher

Inger-Maria Mahlke

Michael Kleeberg

Masande Ntshanga

Sachbuch



Gilles Reckinger

Slavko Goldstein

Ahmad Mansour

Florian Rainer, Jutta Sommerbauer

David Christian

Die argentinische, in Berlin lebende Autorin Maria Cecilia Barbetta, die vor zehn Jahren mit ihrem Debüt "Änderungsschneiderei Los Milagros" bekannt wurde, erzählt uns in ihrem neuen Roman voram Vorabend. Die Kritiken fallen überwiegend positiv aus: "Weltliteratur", ruft Volker Breidecker in derüber den Roman, der ihn auf labyrinthischen Pfaden quer durch eine Autowerkstatt, einen Friseursalon und ein Mädcheninternat führt, dabei ein "gleichermaßen teleskopisches wie mikroskopisches" Panorama von Buenos Aires entfaltet und mit viel Humor und, aber auch dem nötigen Ernst von den Sorgen der "kleinen Leute" erzählt. Großartig, wie Barbetta in einem "hinreißenden Drauflos" vonund Spielereien argentinische Geschichte der Siebziger schildert, ohne mit Geschichtsstunde zu nerven, meint auch-Kritikerin Judith von Sternburg. "", Sinnlichkeit, "schillernde" Figuren und einen an Gabriel Garcia Marquez erinnernden-Kulturkritiker Tino Dallmann dem Roman. Nur in derwendet Richard Kämmerlings ein: Dieses flirrende, stimmenreiche "" erstickt ein wenig unter dem farbenprächtigen Bombast und den zahlreichen literarischen Verweisen. Im Dlf-Kultur- Interview spricht Barbetta über ihren Roman.RomanKiepenheuer und Witsch Verlag. 384 Seiten. 22 Euro.Nicht viele, dafür aber nur hymnische Besprechungen hat Verena Roßbachers dritter Roman erhalten. Wie ein opulent ausgestattetes "" erscheint-Kritiker Hubert Winkels der Roman, der von einem Schweizer Gymnasiasten erzählt, der in Holland einebeginnt und bald bei der neureichen Schweizer Familie Hobbs als Diener arbeitet. So funkelnd die Oberfläche, so finster sind die freigelegten Abgründe, meint Winkels: Ein spannendes Spiel über Betrug und Täuschung, das ", ein bisschen Weisheit" verspricht. Als "guten, puren Stoff" würdigt auch-Kritikerin Katharina Teutsch das Buch, das sie allerdings beim besten Willen keinem Genre zuordnen kann. Egal, denn wie die am Leipziger Literaturinstitut ausgebildete Roßbacher mit Stilen und Handlungssträngen jongliert, dabei von Kunstfälscherskandalen, Culture Clash und Bruderkrieg erzählt und geschmeidig zwischen, Coming-of-age-Roman undswitcht, verschlägt ihr schier den Atem. Und wenn Roßbacher die "neofeudalen Sprachgesten des Züricher Geldadels" mit der Abgeklärtheit der großen Ironiker verbindet, ist das Leseglück der Rezensentin vollkommen.RomanRowohlt Verlag. 432 Seiten. 20 Euro.Die Juristin und Autorin Inger-Maria Mahlke wuchs selbst aufauf, ist also die beste Begleitung für einedurch die Kanaren, versichert-Kritikerin Sandra Kegel. Begeistert lässt sie sich auf die achronologisch und multiperspektivisch erzählte Geschichte verschiedener Familien ein, die zwischen 1919 und 2015 aus unterschiedlichen Beweggründen auf Teneriffa gelandet sind, springt von der Gegenwart zum Spanischen Bürgerkrieg zu denund zurück, liest von allerlei Tragödien und staunt, wie Mahlke das große Ganze erst nach und nach zusammensetzt und doch stets im Blick behält.-Kritikerin Eva Behrendt lobt nebenvor allem, wie die Autorin den Kontrast zwischen großbürgerlich-kolonialem Leben und den kleinen Leuten entfaltet, die auch im Jahr 2015 oftmals noch immer ein leibeigenenähnliches Dasein fristen. In derhebt Rainer Moritz vor allem Mahlkes "spartanische" Sprache hervor. Im formuliert Carsten Otte einige Einwände, lobt den Roman aber insgesamt als anspruchsvollen "Angriff auf historistische Wohlfühlprosa". Im sprechen Carsten Otte und Ursula März über das Buch.Ein DivanGaliani Verlag Berlin. 464 Seiten. 24 Euro.Nicht weniger als einen Divan des 21. Jahrhunderts legt Michael Kleeberg mit seinem neuen Buch vor und die Kritiken fallen zwiegespalten aus:-Kritiker Oliver Jungen scheut den Vergleich mitundnicht, wenn Kleeberg in diesem vielstimmigen, zwischen Deutschland, dem Iran und dem Libanon pendelnden "" von drei Paaren erzählt und dabei, Gegenwart und Reflexion gekonnt mischt. Erhard Schütz staunt im, wie Kleeberg die wechselseitige Durchdringung vonbeschreibt: "Eines Ostens, der westlich geprägt wurde, kolonisatorisch gewaltsam, aber auch kulturell ersehnt, der wiederum einen Westen inspiriert oder ängstigt, der selbst vom Osten geprägt wurde." Brillante essayistische-Kritiker Björn Hayer diesem "opus magnum", das er nicht zuletzt als "Anleitung für eine humane Gesellschaft" liest. Aber nicht alle Kritiker sind so positiv: In derliest Meike Fessmann trotz der verschiedenen Stile und Tonlagen am Ende einen etwas biederen Generationenroman über Exil und Heimat. Etwas überambitioniert finden den Roman Tilman Krause in derund Paul Jandl in der, der außerdem mit Kleebergs "" nicht viel anfangen kann. Im Interview spricht der Autor über das Buch.RomanVerlag Das Wunderhorn. 200 Seiten. 24,80 Euro.Dieser Roman fällt den Leser an wie ein "", jubelt-Kritikerin Irene Binal nach der Lektüre des Debüts von Masande Ntshanga, der uns insdes Jahres 2003 entführt, wo der junge HIV-positive Lindanathi, der sich die Schuld am Tod seines Bruder gibt, mit seinen Freunden Klebstoff schnüffelt, Drogen vertickt, auf Künstlerpartys herumhängt und so die Tage tot schlägt.undattestiert Binal dem Roman, in dem sie viel über das junge Südafrika lernt, wo die Jugend nicht mehr an fehlenden Chancen, sondern vor allem an sich selbst scheitert. Großartig auch, wie "dicht" und vielschichtig Ntshangaund Moderne verknüpft, findet sie. Auch in derzeigt sich Jonathan Fischer angetan von diesem Mix ausund, dem lakonischen Sound und dem Witz, mit dem der Autor jenen Existentialismus schildert, den man sonst von "frustrierten Mittelschichtsjugendlichen" aus Berlin oder London kennt. Noch ein Tipp: Sehr gut besprochen wurde auch "Bleib bei mir" bestellen ), der Debütroman der nigerianischen Schriftstellerin, die anhand der Geschichte eines Paares von einengenden sexistischeimder achtziger Jahre erzählt.Ein neues Gesicht der Sklaverei in EuropaPeter Hammer Verlag. 232 Seiten. 24 EuroDer Luxemburger Ethnologe Gilles Reckinger greift ein wichtiges, viel zu wenig beachtetes Thema auf in diesem Buch, für das er zwischen 2012 und 2017 immer wieder gemeinsam mit der Anthropologinund der Fotografinins kalabrische Rosarno reiste, um auf das Schicksal tausender afrikanischer Migranten aufmerksam zu machen, die zu Hungerlöhnen aufarbeiten.-Kritikerin Marie Sophie Adeoso wird von Scham gepackt, wenn sie in Reckingers anschaulichem Bericht liest, wie schwer es ihm oft fiel, auf "Augenhöhe" mit den Befragten zu sprechen, die sich aus Hoffnung auf eine bessere Zukunft in eine "quasi-koloniale Unterwürfigkeitshaltung" begeben. Fassungslos erfährt sie in diesem an Fotografien und Hintergrundinformationen reichen Band, unter welchen Bedingungen Menschen mitten in Europa ohne Visum und Geld in der Illegalität zu überleben versuchen. Auch-Kritikerin Gerlinde Pölser liest erschüttert, wie das Zusammenspiel aus Preisdruck der Handelsketten, mächtigen Zwischenhändlern und der, außerdem die Migrations- bzw.dazu führen, dass afrikanische Migranten in derart unwürdigen Verhältnissen leben müssen. Im Interview spricht der Autor über Wirtschaft, Migration und Populismus.Die Saat des Hasses auf dem BalkanS. Fischer Verlag. 608 Seiten. 30 EuroDie Deutschen sind nicht so stolz auf ihre Vergangenheit, umso mehr auf ihre. Aber man muss nur in ein Nachbarland wie Polen oder - in diesem Fall -schauen, um mit der Nase auf die eigene bodenlose Ignoranz gestoßen zu werden. Wer könnte hier schon die gröbsten Fakten über das deutscheund das Wüten der Kollaborateure wie der kroatischennenne. Wer wüsste zu sagen, wieviele Serben umgebracht wurden - 600.000 und jeweils etwa 30.000 Juden und Roma und Sinti -, wer hat hier je vom Massaker von Bleuburg gehört, wo Tito Zigtausende Kroaten, Wehrmachtssoldaten und Kollaboratuere ermorden ließ?-Kritiker Andreas Breitenstein und der ehemalige-Korrespondent Michael Frank sprechen in höchsten Tönen von diesem Buch, denn Goldstein liefert nicht trockene Geschichte, sondern einen persönlichen und dennoch intensiv um Objektivität bemühten Bericht mit, und seiner eigenen Geschichte als verfolgter Jude. Mit Goldstein fängt die Vergangenheitsbewältigung in Kroatien sozusagen erst an, sagt seine Übersetzerinin einem sehr instruktiven vierstündigen Gespräch mitGegen falsche Toleranz und PanikmacheS. Fischer Verlag. 304 Seiten. 20 EuroDas beste Gegenmittel gegenApokalyptik (sein Buch "Feindliche Übernahme" bestellen ) steht natürlich schon wieder auf Platz 1 der Bestsellerliste) ist nicht der hohle Ton, der sich entsteht, wenn sich linke Moralisten auf die Brust schlagen, sondern das Buch eines erfahrenen Praktikers wie, der "Klartext zur Integration" spricht, für Regina Mönch in dereine wohltuende Rückbesinnung auf die Realität. Als Psychologe arbeitet er mit Kindern aus, er wisse auch, wie oberflächlich eine scheinbar gelungene Integration häufig sei. Besonders beeindruckt ist Mönch von seiner Schilderung der teilweise recht gewalttätigen patriarchalen Struktur in vielen Migrantenfamilien, die manche Jugendliche in Kriminalität odertrieben. Mönch ist sich zwar nicht mit allen Forderungen Mansours einig - nur weist sein Buch, anders als das Sarrazins, eine Perspektive auf, in der Integration denkbar wird. Und ein drittes Buch erregt zur Zeit Aufsehen:wütender Essay "Desintegriert euch" bestellen ). Czollek macht zwar einige wichtige Punkte in seiner Kritik der deutschen, so die Rezensenten, nur besteht der Verdacht, dass das "Desintegriert euch" selbst eine Beschönigung enthält, da "Desintegrierte" - siehe muslimischen Antisemitismus - durchaus Ideen haben können, die einen solchen Zustand für die restlichen Desintegrierten nicht so wünschenswert erscheinen lassen.Eine Reise zwischen den Fronten im DonbassBahoe Books. 224 Seiten. 24 EuroAls "graue Zone" bezeichnen die Anrainer die 450 Kilometer lange Frontlinie, die die Konfliktparteien imtrennt. Zehntausend Menschen sind bisher in diesem Konflikt ums Leben gekommen, seit Russland die Gebiete von Donezk und Luhansk aus der Ukraine herausgeschlagen hat. Für ihr Buchprojekt sind die österreichische Reporterin Jutta Sommerbauer und der Fotograf Florian Rainer in diegereist, haben Menschen getroffen, deren Familien und Freundschaften durch die Konfliktlinie getrennt wurden und berichten aus dem Alltag der Zivilbevölkerung.und der Galgenhumor der Bewohner machen diesen Band bei aller Tristesse und Ausweglosigkeit auch zu einem, meint-Kritiker Daniel Schulz. Fotos und Text werden hier so geschickt kombiniert, dass man als Leser das Gefühl hat, selbst durch das "harsche, weitläufige" Gebiet zu reisen, findet Anna Goldenberg im. Einen"scharfen Blick und viel Sinn fürs Konkrete" attestiert Gerald Schubert den Autoren imDie Geschichte der Welt - vom Urknall bis zur Zukunft der MenschheitCarl Hanser Verlag. 384 Seiten. 25 EuroDer amerikanisch-australische Historiker und Naturwissenschaftlerist Begründer der Big History. Wer also könnte besser vonGeschichte auf nur 400 Seiten erzählen als Christian, der hier das bisherige Resümee seines Faches vorlegt, staunt-Kritiker Gustav Seibt und lässt sich fasziniert ein auf diese Zeitreise vom "Urknall bis zum Anthropozän", vorbei an ersten Zellverbänden, Dinosauriern und Hominiden. Wissenswertes aus Biologie, Sternen-, Erd- und Klimakunde erfährt er hier und bewundert nicht zuletzt Christians "metaphorische", an "klassische" angelehnte Sprache. Hymnisch fällt auch Arno Widmanns-Kritik aus: Er erklärt den Historiker nach der Lektüre dieses Prachtbands zum Propheten einer neuen Lehre, die Universum, Evolution und Kultur zusammendenkt. Sternenstaub und Märchenglanz aufwirbelnd öffnet ihm der Autor in acht universalgeschichtlichen Kapiteln die Augen für die, vermittelt ihm ein Gefühl für die immense Beschleunigung und Einsicht in die Triebkräfte des Universums: Expansion und Erkaltung. Ähnlich groß angelegt scheint der bisher erst von-Kritiker empfohlene Versuch des Philosophenzu sein, der uns in seinem Buch "Von den Bakterien zu Bach - und zurück" bestellen ) von dererzählt.