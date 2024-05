In was für einer Zeit leben wir? Der Ära eines neuen Kalten Krieges ( Robin Niblett )? Am Rande eines Dritten Weltkrieges ( Niall Ferguson )? Im Zeitalter der Revolutionen ( Fareed Zakaria )? Des Unfriedens ( Mark Leonard )? Der AI ( Henry Kissinger )? Des starken Mannes ( Gideon Rachman )? Der Gefahr ( Bruno Maçães )? An allem könnte etwas dran sein, meint im. Aber natürlich wiederholt sich Geschichte nie 1:1 und der menschliche Faktor spielt nach wie vor eine bedeutende Rolle, so Ash mit einer Verbeugung Richtung Selenski. "Die von mir festgestellteist selbst symptomatisch für die Tatsache, dass wir uns in einer neuen Periode der europäischen und globalen Geschichte befinden, in der alle nachsuchen. Auf die Nachkriegszeit (nach 1945) folgte die Zeit nach dem Mauerfall, die jedoch nur vom 9. November 1989 (Fall der Berliner Mauer) bis zum 24. Februar 2022 (Einmarsch Russlands in die Ukraine) andauerte. In der Geschichte wie in der Romantik sindwichtig. Was in den fünf Jahren nach 1945 geschah, prägte die internationale Ordnung für die nächsten 40 Jahre - und in mancher Hinsicht, wie der Struktur der UNO, bis heute. Was wir also, indem wir zum Beispiel der Ukraine den Sieg ermöglichen oder sie verlieren lassen, wird den Charakter der neuen Ära entscheidend prägen. Die wichtigste Lektion der Geschichte ist, dass es an uns liegt, sie zu gestalten."