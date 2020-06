Mit einigem rhetorischem Donner geißelt den tief verwurzelten Rassismus in den USA, der immer wieder die Schwarzen für ihre miese Lage selbst verantwortlich macht. Kendi erinnert an das berüchtigte Traktakt "Race Traits and Tendencies of the American Negro", mit dem der amerikanische Ökonom1896 belegen wollte, dass Schwarze in der Sklaverei gesund und fröhlich waren, und erst in Freiheit krank, arm und unglücklich wurden: "Die allmähliche Auslöschung ist nur eine Frage der Zeit", schrieb Hoffman. Für Kendi ist es kein Zufall, dass die beiden Themen, an denen sich schon Hoffman abarbeitete, heute wieder zusammentreffen:. "Die höheren Zahlen bei Verhaftungen und Gefängnisstrafen unter schwarzen Amerikanern in der ersten landesweiten Kriminalstatistik benutzte Hoffman als Beleg für deren- wie es rassistische Amerikaner auch heute noch tun. Hoffman kompilierte Unterschiede in der Gesundheit um zu belegen, dass schwarze Amerikaner ein sterbender Bevölkerungsteil sind. Hoffman führte die höhere Sterblichkeit der Schwarzen auf und zeigte, dass schwarze Amerikaner häufiger an Syphilis, Tuberkulose und anderen Infektionskrankheiten erkranken als weiße Amerikaner... Die gleichen Unterschiede sind heute wieder sichtbar, da Schwarze in den USA zweimal häufigerals es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Im April griffen viele Amerikaner wieder auf eine rassistische Erklärung zurück: Sie sagten, Schwarze nähmen das Coronavirus nicht so ernst wie Weiße, bis Untersuchungen ergaben, dass es weiße Demonstrationen waren, die eine Öffnung der Staaten verlangten. Dann meinten sie, dass schwarze Amerikaner überproportional von Covid-19 betroffen wären, weil sie aufgrund ihres ungesunden Lebensstils mehr Vorerkrankungen hätten. Aber der Aidsstiftung zufolge sind Infektionen und Sterberaten von strukturellen Faktoren wiebestimmt, und nicht von unveränderlichen Eigenschaften der schwarzen Bevölkerung. Es gibt auch weder eine Verbindung von Kriminalität und Polizeigewalt noch eine von Kriminalität und Hautfarbe. Wenn das so wäre, müssten die Viertel mit einer besser verdienenden schwarzen Bevölkerung eine ebenso hohe Kriminalitätsrate haben. Das ist aber nicht der Fall."