Badisches Staatstheater Karlsruhe - Tannhäuser. Michael Weinius, Dorothea Spilger, Ks. Armin Kolarczyk, Foto: Felix Grünschloß

Mutig inszeniertRichard"Tannhäuser", lobt Jan Bachmann in der. Und zwar, weil sie in ihrer Arbeit fürs Badische Staatstheater Karlsruhe nicht vor christlichem Pathos zurückschreckt. Auch musikalisch weiß die Aufführung zu überzeugen: Georg "Fritzsch dirigiert den 1845 uraufgeführten 'Tannhäuser' wirklich aus demheraus. Der Orchesterklang ist scharf gezeichnet und schlank, die Tempi sind durchweg zügig, wenn auch stets aufmerksam mit den Singenden geatmet wird. (...) Alle Chöre drängen nach vorn. Wilhelminische Üppigkeit ist durchweg vermieden. Die Bühne von Paul Zoller mit ihrer demolierten Decke eines alten Konzerthauses und den zerborstenen Musikinstrumenten verweist auf eine, die zwischen Sexindustrie und Unterhaltungswettbewerb nicht mehr viel gilt. Doch gerade sie macht Nemirova zum utopischen Ort, an demzueinanderfinden und wieder Sinn ergeben."Berthold Seliger ist auf begeistert von' "Carmen"-Inszenierung am Staatstheater Kassel. Das Publikum wird hier nicht nur unterhalten, sondern, und die Protagonistin erscheint in einem neuen, dabei durchaus dem Geist des Originals verpflichteten Licht, so Seliger: "Für einmal wird diese Carmen nicht als zur Femme fatale degradierte exotische Männerfantasie interpretiert, sondern als, die sich ihr Freiheitsrecht nicht nehmen lässt und gegen bürgerliche Normen agiert und agitiert. Und die dennochist - wie für viele ihrer Mitstreiterinnen ist auch für sie Liebe nur wenig mehr als 'fumée', also heiße Luft; 'L'amour est un oiseau rebelle', sie ist wie ein wilder Vogel. Dennoch ist Carmen eine radikal Liebende, allerdings ohne ihr Selbstbewusstsein zu verlieren."Sophie Klieeisen berichtet in derüber die desolaten. Die Löhne zum Beispiel für Regisseure sind zu niedrig, das weiß jeder, daran ändern wird sich bis auf Weiteres nichts, auch nicht durch eine vom Bundeswirtschaftsministerium und der Kulturstaatsministerin in Auftrag gegebene Studie, glaubt sie. "Aus der gedachten Ästhetisierung der Welt ist längst einegeworden. '50 Prozent weniger Beschäftigte machen 50 Prozent mehr Arbeit zu 50 Prozent weniger Honorar im Vergleich zur Zeit vor 30 Jahren', dieser Merksatz ist ein offenes Geheimnis. Für die Theater bedeutet das: Multiplizierung der Formate, Verkürzung der Produktionszeiten, Steigerung der Produktionszahlen, des Drucks, der Belastung. Für viele Junge Anlass, das ganze System infrage zu stellen. Dasinsbesondere junger Regisseurinnen ist hoch."Weitere Artikel: Bernd Noack unternimmt in dereinen Streifzug durch die Geschichte des Wiener. Für die unterhält sich Nina Christof mit, die das im Kaisersaal des Hamburger Rathauses aufgeführte Stück "PubliCum Ex. Prädikat: Rechtstreu" dramaturgisch betreut. Michael Wolf sorgt sich aufum die. Manuel Brug resümiert in derdie jüngsteBesprochen werden' "Elektra" in Baden-Baden ("blitzschnell, aufbrausend, mal zusammenkauernd, mal lauernd, intelligent, elegant,, heimtückisch, schmeichelnd, Erotik, Blutrausch", lobt Reinhard J. Brembeck die Aufführung mit Kirill Petrenko am Pult),Kammeroper "Freedom Collective" am Theater Bremen ("unvorteilhafte Kostüme und saudumme Regiekonzepte", ärgert sich Benno Schirrmeister in der) undOper "La Giaconda" bei den Salzburger Osterfestspielen ().