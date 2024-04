Lars von Törne berichtet imin beeindruckender Ausführlichkeit und Detailkenntnis von den zahlreichen Kontroversen in derzum. Wie in fast allen Debatten im Kulturbetrieb zum Thema zeichnen sich auch diese durchaus: Der Zeichner Mohammed Sabaaneh etwa veröffentlichte einen Tag nach dem Terrorangriff der Hamas eine Bildersequenz: "Das erste zeigt ein weinendes Auge, im zweiten verändert die Träne ihre Form, im dritten Bild ist daraus ein Gleitschirm geworden, an dem eine Figur so, wie es einige Hamas-Angreifer am 7. Oktober gemacht haben. Die Sequenz macht deutlich: Der Zeichner sieht den Terrorangriff alsauf palästinensisches Leid aus der Zeit vor dem 7. Oktober, die Toten jenes Tages spielen für ihn keine Rolle. Dies ist eine Perspektive, die sich invon Künstlerinnen und Künstlern mit arabischen Wurzeln oder pro-palästinensischer Überzeugung wiederfindet."Maria Sterkl unterhält sich immit dem israelischen Schriftsteller über das Schreiben nach dem. Zumindest Fiktion kommt ihm seitdem nicht mehr aus der Feder: "Ich kann es einfach nicht. Was ich schreibe, sind fast tagebuchartige Essays für Zeitungen, in Italien und in Deutschland. Sonst nichts. ..., zu erschlagend. Da ist es schwer, sich etwas anders vorzustellen. Vielleicht braucht es auch einfach noch Zeit. Ich habe oft dramatische Ereignisse in Israel in meiner Literatur verarbeitet, aber es hat immer ein paar Jahre gedauert, bis ich es verdaut hatte und darüber schreiben konnte. Über den Mord an Rabin schrieb ich erst sieben Jahre später. ... Man ist einfach von der unmittelbaren Erfahrung zu sehr überwältigt. Ich glaube, man mussverspüren, damit sich im Kopf die Geschichten auftun."Weitere Artikel: Der Schriftsteller hat sich in seiner ukrainischen Heimat bei einem Kampfbataillon angemeldet, schreibt Ulrich M. Schmidt in der: Dieser Schritt sei "auch Ausdruck einerüber die mangelnde Unterstützung aus dem Westen". Außerdem kürt diediedes Monats: Auf Platz 1 findet sich Biografie überBesprochen werden unter anderem"Ich stelle mich schlafend" ( Zeit ),"Vierundsiebzig" ( NZZ ),"James" ( Jungle World ),"Samota" ( Standard ),Essay "Store Kongensgade 23" (online nachgereicht von der FAZ ),"Am Meer" ( NZZ ),Erzählungsband "Titan oder die Gespenster der Vergangenheit" ( NZZ ),Biografie über Standard ),"Zeit der Zäune: Orte der Flucht" ( FR ),' Comic "Letztes Wochenende im Januar" ( taz ),' Krimi "Die Tote von Harvard" ( FR ),"Keller Mansarde Einsiedelei. Imaginäre Orte des Dichtens" ( Welt ),"Glänzende Aussicht" () und neue Krimis, darunter"Der Twyford-Code" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Norbert Hummelt über"Her mit dem Kelch":"Her mit dem Kelch, ich trinke, was ich muß,und meine Rechte stützt sich auf die Linke,das ist die Erde, der ich schnell noch winke ..."