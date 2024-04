Häusliche Gewalt als Alltag: "Morgen ist auch noch ein Tag"

Eine Flucht als Abenteuerspektakel? "Ich Capitano"

Dasmacht in dieser Woche mit gleich zwei deutschen Kinostarts auf sich aufmerksam. Deutlich besser besprochen wird "Morgen ist auch noch ein Tag" der Schauspielerin, die damit auch ihr Regiedebüt gibt (unser erstes Resümee ). Der beim italienischen Publikum beeindruckend erfolgreiche, in Schwarzweiß gehaltene Film erzählt vom vongeprägten Alltag derin der unmittelbaren. Wer da erstmal an den italienischen Neorealismus denkt, befindet sich nicht per se auf der falschen Spur, meint Jochen Werner. Doch wirken die farbentsättigten Bilder "fast ein wenig wie ein höhnischer Kommentar auf jedwede Form von Klassizismus oder Kintopp-Nostalgie, denn so wirklich retro sieht das harte, kontrastreiche Digitalschwarzweiß nicht aus. Eher sieht es nach dem aus, was es am Ende auch ist:, der sich die Vergangenheit wie eine Camouflage überzieht, ohne jede Verklärung und ohne in dieser Historisierung ganz aufzugehen. So wie er sich in der einen Gewaltszene, die wir in brutaler Deutlichkeit vor Augen geführt bekommen - die meisten der alltäglichen Übergriffe finden im Off statt, wir verlassen den Tatort ebenso wie die Kinder, die angesichts von Ivanos unbarmherzig drohendem Blick genau wissen, was ihrer Mutter bevorsteht - desals Stilmittel bedient."-Kritiker Daniel Kothenschulte staunt darüber, wie "leichthändig Cortellesiineinandergreifen lässt", ohne sich zu scheuen, "dem Realismus mitzu begegnen". Einen Gang ins Filmmuseum stellt dieser Film, anders als andere nostalgische Anverwandlungen filmhistorischer Stilistiken, allerdings nicht dar, beteuert er: "Eher schon lässt sich diese überzeugende Zeitreise mit dem Experiment von Todd Haynes' unechtem Douglas-Sirk-Film 'Dem Himmel so fern' vergleichen. So wie dieser im Stil des alten Hollywoods eine queere Subgeschichte an die Oberfläche spiegelte, verhilft Paola Cortellesi demder Zeit zu einer Stimme. Sie verstärkt gewissermaßen, was Silvana Mangano, Anna Magnani, Sophia Loren oder Giulietta Masina, die Diven der großen Zeit des italienischen Kinos,konnten."Beiin Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnetem "Ich Capitano" über eine Flucht aus Dakar über Nordafrika und das Mittelmeer bis nach Italien bekommt Fabian Tietke spätestens am Ende, wenn Italien als Retter in der Not erscheint, Bauchschmerzen - allen peniblen Recherchen über Fluchtbedingungen, die dem Film zugrunde liegen, zum Trotz. "Angesichts der Realität, in der die aktuelle italienische Regierung Seenotrettung im Mittelmeer immer schwieriger macht und noch mehr Tote in Kauf nimmt, ist dieses Ende entweder Fiktion, die künstlich ein Happy End herbeiführt, oder stammt aus einer anderen Zeit, aus einer Zeit vor Meloni." So hat "Garrone leider nur einen durchaus guten Film gedreht, der deskriptiv und moralisch empört, den Mechanismus innerafrikanischer Ausbeutung von Migrant_innen zeigt, aber zumschweigt."Jens Balkenborg erinnert in deran die Diskussionen, die um den Film nach dem Festival in Venedig geführt wurden: "Ist es angemessen, ein Geflüchtetendrama mit spektakulären Bildern alszu erzählen? Einige Kritiker warfen Garrone vor, sein Thema durch eine an Werbeclips erinnernde Ästhetik ad absurdum zu führen." Zu Recht erhielt aberden Marcello-Mastroianni-Preis als bester Nachwuchsdarsteller: "Den Körpern und Gesichtern von Sarr und Mustapha Fall schreiben sich dieauf ihrem Trip ein, mit dem ein von Schrecken getriebenes Coming of Age einhergeht."Weitere Artikel: Für dieplaudert David Steinitz mit, der diese Woche seine neue, in der FR , im Filmdienst und bei uns besprochene Tragikomödie "Andrea lässt sich scheiden" in die Kinos bringt. Im sprechen Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh als neues Leitungsduo der Wienerüber den ersten von ihnen verantworteten Jahrgang. Das Diagonale- Programm "Die erste Schicht" über diein Deutschland und Österreich trifft derweil das rege Interesse von-Kritiker Bert Rebhandl. Lukas Foerster legt in derdem Wiener Kinopublikum derweil eine Reihe des Österreichischen Filmmuseums mitans Herz. Für das ZEITmagazin hatin New York besucht. Außerdem wie jedes Jahr heillos verspätet, aber umso lesens- und durchstöbernswerter: der Jahresrückblick des Filmblogs, darunter auch Notizen einiger Perlentaucher-Kritiker.Besprochen werdenDokumentarfilm "Union - die besten aller Tage" über Berliner Fußballfans ( Freitag FD ), die DVD-Neuausgabe von' "Ich bin das Glück dieser Erde" ( taz ),deutsche Netflix-Gangster-Serie "Crooks" mit FAZ ) und die aufgezeigte Animationsserie "X-Men '97" ( FAZ ). Außerdem informiert das-Filmteam, welche Kinostarts in dieser Woche von Interesse sind und welche nicht. Hier außerdem der Überblick mit allen-Kritiken zur aktuellen Kinowoche.